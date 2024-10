เวรี่เกรท จะทำให้การเรียนกวดวิชาต้องเปลี่ยนไป เมื่อเจอกับติวเตอร์คนนี้ “พี่วรรณ มาสอน (THE TUTOR)”

ภาพยนตร์ระทึกขวัญ ที่จะทำให้การเรียนกวดวิชาของทุกคน ต้องเปลี่ยนไปเมื่อเจอกับติวเตอร์คนนี้ “ครูพี่วรรณ” บริษัท เวรี่เกรท จำกัด นำโดย คุณธิดารัตน์ แลเพ็ชร (ผู้บริหาร) และ บัณฑิต ทองดี (ผู้กำกับ) ถือฤกษ์ดีทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ “พีวรรณ มาสอน (THE TUTOR)” พร้อมเหล่านักแสดงนำ หญิง - รฐา โพธิ์งาม , แบงค์ - ศรราม น้ำเพชร มีน - นิชคุณ ขจรบริรักษ์ , น้ำฝน - สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ , อเล็กซ์ - อริดา มาเต้อิน - อินทัช กูรมะสุวรรณ , ก๊ก - ปริญญา อังสนันท์ , ไทเกอร์ - ธนวัต หัชลีฬหา ณ. ลานกิจกรรม เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธินเรื่องราวของ นักเรียนชั้นมัธยม ที่สมัครเข้าไปเรียนกวดวิชาที่สถาบันแห่งหนึ่ง ซิ่ว และ เบส เป็นเพื่อนสนิทกัน ซิ่ว ได้ไปรู้ตำนานอาถรรพ ของครูพี่วรรณ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น จึงไปเล่าให้กับเบล (พี่สาวเบส) เบส จึงไปชวนเพื่อน ก๊อตและเดียร์ ไปสมัครลงเรียนสถาบันกวดวิชานี้ ต่อมา ซิ่ว เบล เดียร์ ก๊อต ก็ได้ไปลงเรียนที่สถาบันกวดวิชา ทั้งหมดได้เรียน แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ทุกคนก็เริ่มมีท่าที พฤติกรรมแปลกๆ สาเหตุมาจาก ครูพี่รรณ ที่อยู่ชั้น 4 ของตึกที่ถูกปิดตายของถาบันกวดวิชา มาตามหลอกสอนตลอดเวลา ทำให้พฤติกรรมของ เบล เปลี่ยนไป จนเบส เริ่มสงสัยและไม่เชื่อเรื่องเล่าของครูพี่วรรณจึงไปลงสมัครเรียนเพื่อพิสูจน์เรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับพี่สาวและเพื่อนของเค้าความเชื่อของเบส คือเค้ารู้ว่าตัวเองเรียนไม่เก่ง ไม่สนใจเรียน ความปรารถนาของเบส เพียงแค่ต้องการสอบให้ได้เป็นที่ 1 ของรุ่นและเขาเชื่อว่า ครูพี่วรรณ ไม่สามารถช่วยเขาได้ และ เขาก็ไม่ได้กลัวครูพี่วรรณดนัย เป็นเด็กนักเรียนรุ่นแรก ที่ได้เรียนที่สถาบันนี้ และได้เรียนกับครูพี่วรรณ แต่ด้วยความกดดัน รวมถึงตัวครูพี่วรรณก็ถูกโจมตี (อ้างอิงมาจากข่าวจริง) ครูพี่วรรณรับไม่ได้จึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย แต่ทว่าดนัยกลับฟื้น และกลายเป็นคนสติไม่ดี ควบคุมร่างกายไม่ค่อยได้ ทำตัวลึกลับ ดนัยกลับมาเป็นภารโรงที่ตึกสถาบันกวดวิชา และคอยช่วยเหลือ ซิ่ว และ เบส ให้พ้นจากความอาฆาตของครูพี่วรรณเตรียมพบกับความระทึกขวัญของการกวดวิชาสุดหลอน จากติวเตอร์สุดโหด ได้ในภาพยนตร์“พีวรรณ มาสอน (THE TUTOR)” เร็วๆนี้ทุกโรงภาพยนตร์สนใจเข้าติวกับ ครูพี่วรรณ ได้ที่X : VeryGreatSeriesYoutube: Very Great Channel