กลุ่มบริษัท พราว โชว์ศักยภาพโครงการ Project Pineapple by Proud Group สนับสนุนหลักการ ESG อย่างเป็นระบบครบวงจร ยกระดับธุรกิจสู่ความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท พราว ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท Integrated Entertainment and Resort Destination ชั้นนำของประเทศไทย มุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงความยั่งยืน (Sustainability) เดินหน้าจัดทำโครงการ Project Pineapple by Proud Group หรือเส้นทางเพื่อความยั่งยืนและความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมของกลุ่มบริษัท พราว ขึ้นด้วยแนวคิด “Net Zero Waste. No Single-Use Plastic & Green Energy” ผ่านกิจกรรมรักษ์โลกมากมาย ทั้งสร้าง ความตระหนักรู้ จัดการและลดขยะ มีส่วนร่วมและการเสริมพลังชุมชน การอนุรักษ์เต่าทะเล การรวมพลังงานทดแทน และกิจกรรมคืนคุณค่าสู่สังคมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ทั้งยังโดดเด่นเรื่องพลังงานสะอาดและอาหารสีเขียว รวมถึงการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ บนหลักการทำงานเชื่อมโยงคน ชุมชน พลังงาน น้ำ และขยะอย่างครบวงจร โดยผลสำเร็จจากโครงการฯ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 9 หมื่นตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า ซึ่งเปรียบเหมือนกระจกสะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยวิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” ที่สมบูรณ์แบบนายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พราว เปิดเผยถึงพันธกิจของกลุ่มบริษัท พราว ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสวนน้ำ โรงแรมและร้านค้าปลีก ได้แก่ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์, ทรู อารีน่า หัวหิน, สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล สวนน้ำอันดับ 1 ในหัวหิน, สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน, โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ต ว่าบริษัทฯ พร้อมที่จะบูรณาการแนวทางที่ยั่งยืนในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การบริหารจัดการไปจนถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งมั่นใจว่าการพัฒนาและการเติบโตทางธุรกิจจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลที่กลมกลืนระหว่างการให้บริการที่สะดวกสบาย ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้เข้ามาใช้บริการจะมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมโลกเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไปด้วยวิสัยทัศน์และสร้างการตระหนักรู้อย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มบริษัท พราว ได้ดำเนินโครงการ “Project Pineapple by Proud Group” หรือ เส้นทางเพื่อความยั่งยืนและความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมขึ้น ด้วยเพราะตระหนักว่าภาคอุตสาหกรรมบริการซึ่งครอบคลุม ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งที่มีความอ่อนไหว จำเป็นต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม“Project Pineapple by Proud Group คือโครงการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ด้วยแนวคิด “Net Zero Waste. No Single-Use Plastic & Green Energy” มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด รวมถึงผลักดันการมีส่วนร่วมของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการรับรู้ และสร้างแม่แบบ (Blueprint) การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และพร้อมส่งมอบอนาคตสีเขียวให้แก่คนรุ่นต่อไป” นายพสุ กล่าวทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ Project Pineapple by Proud Group ประกอบด้วย 1) สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมวัฒนธรรมความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน ผ่านการเรียนรู้ ทำเวิร์กชอป และการมีส่วนร่วม ทำหน้าที่เป็นห้องเรียนรู้จริงและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความยั่งยืน 2) ดำเนินกลยุทธ์การจัดการขยะอย่างครอบคลุม รวมถึงการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียว การรีไซเคิล และการสำรวจเทคโนโลยีการแปลงขยะเป็นพลังงานที่สร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมาย "ขยะเป็นศูนย์" (Zero Waste) ภายในปี 2030 3) สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น ช่างฝีมือ และความพยายามในการอนุรักษ์ พร้อมทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อจัดการกับความต้องการและลำดับความสำคัญของชุมชนโดยรอบ และสร้างความร่วมมือในระยะยาวเพื่อการเติบโตไปพร้อมๆ กัน 4) อนุรักษ์เต่าทะเล ผ่านการปกป้องที่อยู่อาศัย มีการติดตาม และความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและระดับนานาชาติ และ 5) ใช้พลังงานทดแทน เป็นหลักสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืน โดยลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2040 และสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมการบริการนอกจากนั้นยังมีการคืนคุณค่าสู่สังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน อาทิ สนับสนุนการขายสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการภาคใต้และประจวบคีรีขันธ์ สร้างมูลค่าถึง 3.14 ล้านบาท ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการศึกษา เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็ก และการดูแลสัตว์ในมิติต่างๆ อีกด้วยผู้บริหารกลุ่มบริษัท พราว กล่าวต่อว่า ไม่ใช่เพียงกิจกรรมภายใต้โครงการ Project Pineapple by Proud Group ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ เท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะจัดการด้านพลังงานสะอาดและอาคารสีเขียว ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง Solar Rooftop ภายในสวนน้ำ สปอร์ตคลับ โรงแรม รีสอร์ท และติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Charger) ให้กับอสังหาริมทรัพย์ทุกที่ในเครือกลุ่มบริษัท พราว เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการใช้ทรัพยากรพลังงานที่มีอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังตระหนักถึงการจัดการน้ำด้วยระบบน้ำหมุนเวียนกว่า 97% อย่างมีประสิทธิภาพจากการเดินหน้าโครงการ Project Pineapple by Proud Group พบว่า โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ต ได้รับมาตรฐาน “ความเป็นผู้นำด้านการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” (LEED – Leadership in Energy & Environmental Design) ในระดับ GOLD อีกทั้งในภาพรวมของโครงการฯ ยังสามารถลดก๊าซเรือนกระจกสะสม 93,144.75 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า เท่ากับร่วมปลูกต้นไม้ได้ถึง 6,209 ตัน กำจัดขยะเปียก 15,223.75 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 1,056 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า และสามารถเก็บขยะหน้าหาดและท้องทะเล 76,865 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าเลยทีเดียว“เราทำงานบนพื้นฐานการบริหารจัดการเชื่อมโยง 5 มิติหลักๆ คือ คน ชุมชน พลังงาน น้ำ และขยะ อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ เราจ้างพนักงานท้องถิ่นและสนับสนุนอาชีพให้กับผู้บกพร่องทางร่างกาย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ปรับปรุงโครงสร้างอาคารตามมาตรฐานอาคารสีเขียว ใช้ระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่า สร้างวงจรระบบจัดการขยะเศษอาหารที่มีประสิทธิภาพ เรามองทุกอย่างเป็นความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อเดินบนเส้นทางเพื่อความยั่งยืน เปรียบเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความภาคภูมิใจ สมกับชื่อกลุ่มบริษัท พราว ของเรา” นายพสุ กล่าวทิ้งท้าย