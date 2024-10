เดนทิสเต้หนุน "ลิซ่า" จัดใหญ่ DENTISTE' Presents LISA Fan Meetup in Asia 2024 – Bangkok และ DENTISTE' x LISA Exclusive After Party เอาใจแฟนคลับชาวไทย

สิ้นสุดการรอคอยของแฟนคลับชาวไทย! เมื่อเดนทิสเต้ประกาศสนับสนุนศิลปินชาวไทยชื่อดังระดับโลกและซีอีโอค่ายฯ บุกสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มีรอยยิ้มอย่างมั่นใจ จัดงานครั้งแรกในไทยสุดยิ่งใหญ่อลังการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ที่ไบเทคไลฟ์ บางนา พร้อมจัดเต็ม DENTISTE' x LISA Exclusive After Party ขนกิจกรรมสุดพิเศษที่เป็นมากกว่าแฟนมีตติ้งมาเอาใจแฟน ๆ เดนทิสเต้ทั่วประเทศเตรียมลุ้นบัตรเข้าร่วมงาน Fan Meet พร้อม After Party และสิทธิพิเศษ ผ่าน 3 กิจกรรมง่าย ๆ เมื่อสะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้เพื่อเป็น Top Spenders นอกจากบัตรเข้างาน Fan Meet แล้ว สนุกต่อใน After Party สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าเดนทิสเต้ โดยมีเพียง Top Spenders 10 คนแรกเท่านั้นจะได้ถ่ายรูปตัวต่อตัวพร้อมรับลายเซ็นสดจากลิซ่า นอกจากนี้ เดนทิสเต้ยังมีชุด VVIP Box Set และ VIP Box Set สุดคุ้ม และกิจกรรมจับฉลากรางวัลลุ้นบัตรเข้าร่วมทั้งสองงาน เปิดจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ของเดนทิสเต้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไปลิซ่า-ลลิษา มโนบาล แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ เดนทิสเต้ กล่าวว่า “ลิซ่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจทุกครั้งที่ได้พูดกับทุกคนว่า ลิซ่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดนทิสเต้ นี่ก็ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 แล้วในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับเดนทิสเต้ และรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นอีกที่จะได้กลับมาเมืองไทยและได้เจอทุกๆ คนในงานFan Meet และ Exclusive After Party ที่เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้แฟนๆ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามลิซ่า และเดนทิสเต้มาโดยตลอด หวังว่าจะชอบสิ่งที่เราตั้งใจทำกันในครั้งนี้นะคะ”กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า “เดนทิสเต้ทำงานร่วมกับลิซ่ามาเป็นปีที่ 3 แล้ว เพราะว่า เราอยากสนับสนุนประเทศไทยสู่ระดับโลก ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์เดนทิสเต้ตลอดมา ในปีนี้ เดนทิสเต้ขอเป็นตัวแทนประเทศไทยในการสนับสนุนลิซ่า ซึ่งทำให้ลิซ่ามั่นใจ เป็นพันธมิตรที่ดีและเติบโตไปด้วยกัน ทำให้ความสำเร็จของลิซ่าเติบโตไปเรื่อยเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุด ผมดีใจมากที่เดนทิสเต้ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักงาน DENTISTE' Presents LISA Fan Meetup in Asia 2024 – Bangkok ซึ่งเป็นกิจกรรม Fan Meetup ครั้งแรกในประเทศไทยของลิซ่า ในฐานะศิลปินเดี่ยว สำหรับแฟนๆ ทุกคน และงาน DENTISTE' x LISA Exclusive After Party สำหรับลูกค้าเดนทิสเต้โดยเฉพาะ”เภสัชกร ดร.แสงสุข กล่าวเสริมว่า “งาน DENTISTE’ Presents LISA Fan Meetup in Asia 2024 – Bangkok เราจัดให้พิเศษสำหรับคนไทย ต้องบอกว่าตัว LISA เองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดนทิสเต้ ในฐานะ Brand Ambassador ของประเทศไทย ทำให้เราสามารถเนรมิตช่วงพิเศษ DENTISTE' x LISA Exclusive After Party ให้ลูกค้า เดนทิสเต้ ได้มี Exclusive Moment ร่วมกับลิซ่าอย่างใกล้ชิด รับรองว่าจะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนอย่างแน่นอนเปิดวิธีลุ้นบัตรเข้างานแฟนมีต-อาฟเตอร์ปาร์ตี้และของขวัญพิเศษกับเดนทิสเต้ฟินต่อที่ 1: Top Spenders เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ เดนทิสเต้ ใดก็ได้ที่ร่วมรายการ สะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้สูงสุด 150 อันดับแรก โดยแบ่งสิทธิพิเศษที่ได้รับดังนี้•Top Spenders อันดับที่ 1-10 (จำนวน 10 ท่าน) จะได้รับสิทธิ์เข้างาน Fan Meet งานพรีอีเว้นท์ และงาน After Partyพร้อมถ่ายรูปคู่กับลิซ่าแบบตัวต่อตัว และลายเซ็นสดบนเวทีจากลิซ่า•Top Spenders อันดับที่ 11-30 (จำนวน 20 ท่าน) จะได้รับสิทธิ์เข้างาน Fan Meet งานพรีอีเว้นท์ และงาน After Partyพร้อมถ่ายรูปคู่กับลิซ่าแบบตัวต่อตัว และโพสต์เตอร์ที่มีลายเซ็นลิซ่า•Top Spenders อันดับที่ 31-150 (จำนวน 120 ท่าน) จะได้รับสิทธิ์เข้างาน Fan Meet งานพรีอีเว้นท์ และงาน After Party พร้อมรับโพสต์เตอร์ที่มีลายเซ็นลิซ่า และถ่ายรูปกลุ่มๆ ละ 10 คนกับลิซ่าช่องทางการซื้อ: ช่องทางเว็บไซต์ https://www.dentiste-oralcare.com ที่จัดจำหน่ายโดย Dentiste Official และ BigC / Watson / Tops / Eveandboy / Lotus’s / The Mall (Gourmet Market/Home fresh mart) / Boots / Beautrium / CJ Supermarket / 7-Eleven / Makro รวมทั้งช่องทางออนไลน์ Lazada และร้านขายยา P&F ที่ร่วมรายการทั่วประเทศฟินต่อที่ 2: เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้ VVIP Box Set และ VIP Box Set รับผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษ ดังนี้•VVIP Box Set ราคา 29,000 บาท รวมจำนวนผู้โชคดี 775 รางวัล อีกทั้งรับสิทธิ์เข้างาน Fan Meet งานพรีอีเว้นท์ และงาน After Party พร้อมรับ Diamond Collection Set พร้อมด้วยเดนทิสเต้ Super Dose 350 กรัม Big Tote bag และบัตรรับประทานอาหารที่ร้านโอชา รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท•VIP Box Set ราคา 19,500 บาท รวมจำนวนผู้โชคดี 850 รางวัล พร้อมรับสิทธิ์เข้างาน Fan Meet งานพรีอีเว้นท์ และงาน After Party พร้อมรับ La Dolce Vita Set ประกอบด้วยสินค้าจากเดนทิสเต้ และ Big Tote bag และบัตรรับประทานอาหารที่ร้านโอชา รวมมูลค่ากว่า 25,000 บาทช่องทางการซื้อ: ช่องทางเว็บไซต์ https://www.dentiste-oralcare.com และ ช่องทาง Lazada ร้านค้า Official ชื่อ Dentiste Official shop ที่จัดจำหน่ายโดย Dentiste Officialฟินที่ 3: Lucky Draw เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้ใดก็ได้ที่ร่วมรายการมูลค่า 900 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับเงินสามารถร่วมสนุกกับการจับรางวัล ลุ้นสิทธิ์เข้างาน Fan Meet และงาน After Party จำนวน 100 รางวัลช่องทางการซื้อ: BigC / Watson / Tops / Eveandboy / Lotus’s / The Mall (Gourmet Market/Home fresh mart) / Boots / Beautrium / CJ Supermarket / 7-Eleven / Makro รวมทั้งช่องทางออนไลน์ Lazada และร้านขายยา P&F ที่ร่วมรายการทั่วประเทศแฟนคลับลิซ่าและลูกค้าเดนทิสเต้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้และ VVIP Box Set และ VIP Box Set เพื่อลุ้นฟินทั้ง 3 ต่อได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2567 เวลา 17.00 น. จนกว่าสินค้าจะหมด เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือ Box Set แล้ว ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง LINE Official Account:@dentiste_official ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 23.59 น. เท่านั้นประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง LINE Official Account: @dentiste_official ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ช่องทางเดนทิสเต้ออฟฟิเชียล โดยลูกค้าของเดนทิสเต้ที่ได้เข้าร่วมงานจะได้โปสเตอร์และสติกเกอร์ลิซ่าลายพิเศษด้วย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.dentiste-oralcare.com และ LINE Official Account: @dentiste_official