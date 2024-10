ซีพี-เมจิ เปิดแคมป์ระดับโลก CP-Meiji Barista Camp 8 “The Path of Real Champion” เทรนนิ่งเข้มข้น ยกระดับบาริสต้าสู่สากล

นำทัพบาริสต้ากว่า 64 ชีวิต ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ติวเข้มเพิ่มทักษะอาชีพ ในโครงการ CP-Meiji Barista Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้ธีมเส้นทางสู่แชมป์ตัวจริง กระทบไหล่ 5 กูรูบาริสต้าระดับโลก ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และความท้าทายเบื้องหลังความเป็นมืออาชีพ ทั้งการทำเครื่องดื่ม และการเทลายลาเต้อาร์ต เพื่อให้เหล่าบาริสต้า ได้ต่อยอดและพัฒนาฝีมือต่อไปรองผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และ Camp Director ของ CP-Meiji Barista Camp กล่าวเปิดงาน CP-Meiji Barista Camp 8 “The Path of Real Champion” โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2567 ณ โรงแรมเอส 31 กรุงเทพ มีบาริสต้าที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขัน CP-Meiji Speed Coffee Art Championship 2024 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนามในเดือนเมษายน และ ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม รวมกว่า 64 คน เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าสู่ฐานการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะชั้นสูงการเป็นบาริสต้าอย่างเข้มข้นCP-Meiji Barista Camp เป็นหนึ่งกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ CP-Meiji for Barista ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ และยกระดับวิชาชีพให้กับชุมชนชาวบาริสต้า ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟ โดยเรามุ่งหวังให้แคมป์นี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำบาริสต้าที่มีศักยภาพไปประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลกความสำเร็จและความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรในธุรกิจกาแฟ ตลอดจนการเติบโตของธุรกิจกาแฟนั้น ถือเป็นหนึ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคมของซีพี-เมจิ ภายใต้เจตนารมณ์ ‘การเพิ่มคุณค่าชีวิต’ ” นางสาวชาลินีกล่าวตลอด 2 วันของการอบรมอย่างเข้มข้น บาริสต้าทั้ง 64 คน ได้เรียนรู้เนื้อหาทั้งทฤษฎีและปฎิบัติจากกูรูด้านกาแฟ ระดับโลก 5 คน ได้แก่ คุณอสมา วิชัยดิษฐ์ กรรมการเวทีแข่งขันกาแฟโลก, คุณอานนท์ ธิติประเสริฐ แชมป์ลาเต้อาร์ตโลก ปี 2017 และแชมป์บาริสต้าประเทศไทยปี 2023, คุณเออร์วิน เควก แชมป์ลาเต้อาร์ตโลกปี 2019, คุณแอนโทนี่ ดักลาส แชมป์ บาริสต้าโลกปี 2022 และคุณเซี่ย อี้ เฉิน แชมป์ลาเต้อาร์ตโลก ปี 2024 รวมไปถึง คุณเสรี ธรรมเสริมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของซีพี-เมจิ โดยทุกท่านร่วมกันสอนทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับกาแฟและนมในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ Champion's Perfect Shot, Milk Beverage Experiment, Unleashing the Coffee Taste, Creating the Unique Pattern, Secret of Champion Techniques และ From Barista Senses to Dairy Science เป็นต้น“CP-Meiji Barista Camp เป็นแคมป์เดียวของโลก ที่นำกรรมการและแชมป์ด้านกาแฟจากเวทีระดับโลกมาร่วมถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ในเวทีแข่งขัน อย่างเข้มข้นตลอดสองวันเต็ม เราสั่งสมประสบการณ์จากการจัดงานมาเป็นเวลานาน จนทำให้แคมป์นี้ เป็นเป้าหมายในการก้าวเข้ามาฝึกฝีมือของบาริสต้าทั้งใน และต่างประเทศ เพราะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ทุกคนได้รับ จะเป็นเหมือนตำราเล่มใหญ่ที่จะช่วยยกระดับให้บาริสต้าของเรา ก้าวไปสู่มาตรฐานในระดับสากลได้” นางสาวชาลินีกล่าวสรุป