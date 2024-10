MOO Bangkok โชว์คอลเลกชัน Autumn/Winter บนรันเวย์ BIFW 2024 สะท้อนตัวตนผู้ชายในแบบ MOO

แบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายและไลฟ์สไตล์ โดยดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Asava Group เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดในงานเพื่อนำเสนอความเป็น Urban Casual อันเป็นดีเอ็นเอหลักของแบรนด์ พร้อมหยิบเอาบรรยากาศความมีชีวิตชีวาสไตล์ ‘Countryman’ มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวผ่านชุดในคอลเลกชัน ที่ไม่เพียงแต่จะสะท้อนตัวตนผู้ชายในแบบของ MOO แต่ยังตอบโจทย์ทุกกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละบทบาท ได้แก่ Gardeners Workwear, Boy Scouts และ Cowboy Western บนโครงชุดที่ปรับให้มีความร่วมสมัย ตลอดจนการเพิ่มลูกเล่นและดีเทลเฉพาะตัวบนเสื้อผ้าที่ผสมผสานกลิ่นอายความเป็น Preppy, Vintage และ Uniform เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวคอลเลกชันนี้เลือกตีความในแง่มุมที่ต่างจากเดิม สื่อให้เห็นถึงการต่อยอดของแบรนด์ที่นำเสนอรายละเอียดใหม่ๆ แต่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านโครงเสื้อที่สามารถ Mix & Match ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ต (Bill Jacket) ตัดแต่งด้วยเทคนิค Block Screen จับคู่กับกางเกงทรงขากระบอกตรง (Two Tone Straight Leg Pants) ที่ตัดต่อชิ้นแต่งดีเทล Double Knee ให้โททัลลุคที่ผสมผสานความเป็น Gardener และ Workwear ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีเสื้อเชิ้ต (Classic Shirt) ตกแต่งด้วยกระเป๋าหน้าสไตล์ Cowboy Western เสื้อโปโลปกปีกกว้าง (Jersey Polo Shirt) และเสื้อยืดสกรีนโลโก้สำหรับวันสบายๆ (Cotton Comb T-Shirt) รวมถึงไฮไลท์ไอเทมอย่าง เสื้อแจ็คเก็ตทรงบ็อกซี่ (Boxy Jacket) เข้าชุดกับกางเกงคาร์โก้ (Cargo Pants) ที่โดดเด่นด้วยดีเทลแบบ Boy Scouts เช่น สัญลักษณ์ Label ลายพิเศษที่จะมีให้เห็นเฉพาะคอลเลกชันนี้ การปักอาร์มลูกเสือ และเสื้อแจ็คเก็ต (Tartan Jacket) ปักเดินเส้นคำว่า ‘MOO Explorers Club’ ที่สื่อถึงการออกเดินทางครั้งใหม่อย่างมีสไตล์ในแบบของตนเองส่งท้ายช่วงปลายปีด้วยการครีเอทลุคแบบหมูๆ ผ่านเทคนิคที่ถูกสอดแทรกอยู่ในแต่ละไอเทม เช่น การมัดย้อมผ้า(Tie Dye Fabric) ที่จะช่วยเพิ่มความสนุกให้กับคนที่อยากลดเลเยอร์เสื้อผ้าให้ดูคล่องแคล่วยิ่งขึ้น การสร้างเรื่องราวผ่านลายผ้าที่มีความโดดเด่น โดยเลือกใช้พาเลทสีสดใส เช่น สีเขียว (Vivid Green) สีส้มอิฐ (Brick Orange) สีเหลือง (Pale Yellow) และสีฟ้าอ่อน (Light Blue) ควบคู่ไปกับการปรับเฉดสีเพื่อเพิ่มมิติในรูปแบบ Tone on Tone ให้สอดคล้องไปในโทนเดียวกัน สำหรับให้นำไปสไตลิ่งกับเบสิกไอเทมได้ตามใจชอบบรรยากาศของโชว์ MOO Bangkok เต็มไปด้วยความคึกคัก และได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจากเหล่าบรรดาดารานักแสดงชื่อดัง อาทิและมาร่วมชมโชว์ครั้งนี้ด้วยช้อปคอลเลกชัน MOO Bangkok Autumn/Winter 2024 ได้แล้ววันนี้ที่ MOO Bangkok Flagship Store ชั้น 2 โซนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (แผนกเสื้อผ้าบุรุษ) ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ ชั้น 1 โซน Comma And ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และช่องทางออนไลน์ที่ Website: www.moobangkok.com, Line Official: @moobangkok, Line Shopping: https://shop.line.me/@moobangkok, Lazada: https://www.lazada.co.th/shop/moobangkok และ Central Online: https://www.central.co.th/th/moo