"ณเดชน์" เปิดโหมดคลั่งรัก จูบปากหวาน "ญาญ่า" ฉลองรัก 13 ปี

หวานจนน้ำตาลเรียกพี่กันเลยทีเดียว เมื่อพระเอกหนุ่ม "ณเดชน์ คูกิมิยะ" จูงมือว่าที่ภรรยาสาว "ญาญ่า อุรัสยา" ไปดินเนอร์ฉลองครบรอบความรัก 13 ปี ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกโดย "ณเดชน์" ได้โพสต์ภาพคู่ "ญาญ่า" ลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความว่า "we shared happiness throughout the past years, now we will do it again and again for the rest of our lives. I love you @urassayas"งานนี้หลังจากที่ "ณเดช" ปล่อยภาพไป ทำเอาแฟนคลับฟินเวอร์แม้กระทั่งเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวก็ฟินไม่แพ้กัน อาทิ มาริโอ้, เจมส์มาร์ เข้ามาปาหัวใจใส่รัวๆ