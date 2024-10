นักเล่า the ghost ตามด่า “ปอย” #ทำไมดูเป็นคนดีจัง ทุกคลิป! โซเซียลเห็นต่าง! แหกกลับทันควัน

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่าน หนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกันสนั่นโซเซียล คงหนีไม่พ้นแฮชแท็กร้อน #ทำไมดูเป็นคนดีจัง ของนักเล่าหน้าใหม่ของ the ghost อย่างที่ออกมาระบุว่าตนเองถูกหมอดูชื่อดังคิดค่าครู 1 หมื่น ถูกขโมยดวงไปทำของใส่ ผ่านไปไม่กี่วัน คลิปนี้มียอดคนดูทะลุไป 6 ล้านกว่าแต่อย่างที่รู้ว่าหลังจากไปออกรายการ โหนกระแส ความเห็นก็แตกเป็นสองฝั่ง โดยฝั่งนึงก็ขุดอดีตของ “ปอย” ที่เคยมีปัญหาฟ้องร้องกับเลยยิ่งทำให้เจ้าตัวถูกมองว่าทำของใส่อีกฝ่าย แต่ฝ่ายที่เข้าใจ และให้กำลังใจปอย ก็ไม่ได้ไปโฟกัสว่าเจ้าตัวไปทำของใส่ใครหรือเปล่า แต่ประเด็นหลักคือที่สาวปอยโดนหมอดูทำของใส่ หลอกเงิน จนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยล่าสุดประเด็นก็งอกออกมาอีก เมื่อสาวปอยไปโพสต์ในกลุ่มของ the ghost ว่ามีแอ็กเคานต์ tiktok ที่ใช้ชื่อว่า Bonus.theghost ตามด่าเจ้าตัวทุกคลิป ว่าเป็นจริงไหม?“ขออนุญาตเจ้าของแอ็กนะคะ ไม่ทราบว่าใครพอจะตอบได้บ้างว่าแอ็กติ๊กต๊อกนี้ เป็นของคุณโบนัสจริงๆ ไหม? เพราะเขาตามด่า ตามราวีปอย ทุกคลิปที่ลงเลยรวมถึงน้องโปแปงด้วย แล้วเขาบอกว่าเป็นนักเล่าในเดอะโกสต์ค่ะ ถ้าไม่ใช่คุณโบนัสต้องรีบรีพอร์ตนะคะ เพราะจะทำให้คนเข้าใจผิดเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ พอดีเขาใช้คำที่หยาบคาย และ ป่วนในทุกคลิปเลย รวมถึงตามไป ป่วนเพื่อนของปอยด้วยค่ะ ชาวแก๊งพอจะทราบไหมคะ? ว่าใช่จริงๆไหม? มีคำพูดรุนแรงกว่านี้อีกนะคะ แต่ไม่อยากแคปมาลงค่ะ”และสิ่งที่แอ็กเคานต์นี้ด่า อาทิ “แอบแปลกใจนะครับ...พองานไม่มีเงินไม่มาก็โทษหมอดูไว้ก่อนโทษสิ่งที่มองไม่เห็นไว้ก่อน...จนเหมารวมว่าหมอดูไม่ดีไปหมดละครับ” หรือ “นั่นสิครับผมก็งงทำไมต้องขโมยดวงคนนี้แอบงง แต่นักเล่าเรื่องนี้น่าจะเคยมีข่าวว่ากุเรื่องว่าท้องกับดาราชาย ท่านนึงครับตอนนี้ก็ถูกฟ้องอยู่ครับ”จากนั้นสาวปอยก็มาเมนต์ตอบแทนทุกคนว่า สรุปแล้วแอ็กเคานต์นี้คือ “คุณโบนัส” จริงๆ จึงทำให้แฟนๆ เกิดความผิดหวังกับนักเล่าคนนี้เป็นอย่างมาก “สรุปแอ็กนี้เป็นของคุณโบนัสจริงๆ นะคะ คุณโบนัสได้ทำการขอโทษปอยแล้วค่ะ (ทุกคนไม่ต้องไปรีพอร์ตแล้วนะ อันนี้เป็นแอ็กติ๊กต๊อกของทางเขาเองค่ะ)”และก็มีเจ้าเฟซบุ๊กชื่อ “ประสบโชค ชาญสิทธิ์บริสุทธิ์” ก็ได้แชร์โพสต์ของปอยออกไป พร้อมแคปชั่น “เห็นใครยอดวิวพุ่งมาแรงๆ ไม่ได้ครับ สันดานเดิมออกอีกแล้ว ตอนผมมาใหม่ๆ โดนแบบน้องปอยนี้แหละ” และก็ได้ฝากข้อความไปถึง the ghost แบบยาวเหยียดว่ายังจะสนับสนุนคนนี้ต่อไปอีกเหรอ?“เดอะโกสต์ยังจะสนับสนุนให้ไปเล่าอยู่ไหม ด่าเขาฉ่ำด้วยสารพัดคำหยาบคาย พอเขาจับได้แอบมุดแชตไปขอโทษ บอกที่ทำไปเป็นเพราะพี่เงินก้อนเป็นพี่ชายของบิวและตอนนี้พี่ป่วยครับจะตายวันไหนก็ไม่รู้เด๋ววววววววก้อนนนนนนน!!!!!!! โหนกคิ้วข้างเดียวกรูพลิกโทรศัพท์อยู่ 7 รอบไม่มีคำว่าใกล้เคียง แค่การเรียงตัวของขนคิวมรึง ก็ผิดไปจากวงศ์ตระกูลเขาแล้วสู สูเป็นไทบ้านสูก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่สูเป็นอีหยังสูขี้ตั๋วเบ่เบ้จะให้หมู่เฮาเชื่อว่าสูเหง้า หน้าฟ้าประทานเกาหลีบ่ได้เด้ 55555555โอ้ยยยยยยยดูบริษัทฮาไม่จำกัดกูว่าขำแล้ว กูมาฟังเรื่องแต่งอุปโลคของชีวิตมรึง กรูข้าก๊ากตดแตกเปลี่ยนกางเกงไม่ทันเลยสู เลอะเทอะ(เสียงพี่หนุ่ม)แล้วมันมีคนๆ นึงประกาศเชื่อทุกอย่างที่พี่เงินแพล่มด้วยนะ ผัวเตือนยายนี้ไม่ฟังกูจะฟังพี่เงินก้อน เอ้าๆๆๆๆๆๆ ศีลเสมอกัน ผีเน่าโลงผุกล่องพัสดุใต้ต้นตำแยหล่นโดนแย้ข้างกองขี้หมาเปียก สมกันดีอย่ามีใครไปทักหรือเอาน้ำสาดนะเด๋วเป้งหลุด”โดย “โบนัส the ghost” ได้มาเล่าเรื่องแรกเมื่อ 6 ปีที่แล้ว คือ “โรงแรมนิรนาม” ซึ่งตอนนี้ (6 ต.ค.67) ได้มียอดฟัง 9.5 ล้าน และเรื่องล่าสุด เล่าไปเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 67 ชื่อเรื่อง “โรงแรมวิวาห์” มียอดคนฟัง 1.5 ล้าน ในแต่ละเรื่อง ส่วนมากจะทะลุล้านซะส่วนใหญ่