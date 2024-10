จากนี้ไปจะไม่ใจอ่อน “แบมแบม” ระบายความในใจ! ตัดคนเอาแต่ประโยชน์ออกจากชีวิต

ย้อนกลับไป เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือได้โพสต์ข้อความปริศนาลงใน X หรือ ทวิตเตอร์ ว่า “I’ll be gone for good 2025 ( ปี 2025 ผมจะหายไปไม่มาให้เห็นอีก ), I hope you have good night ( ผมหวังว่า คุณจะมีค่ำคืนที่ดี ), People around me is the reason i'm dying ( คนรอบตัวผมคือสาเหตุที่ทำให้ผมกำลังจะตาย )” จนทำให้เหล่าอากาเซ่ เป็นห่วงอย่างมาก จนพี่ร่วมอย่าง “แจ็คสัน หวัง” ก็ออกมาโพสต์เป็นห่วงน้องชายคนนี้ซึ่งขณะที่เจ้าตัวเดินทางมาไทย และเจอแฟนๆ ที่สนามบินก็ส่งยิ้มให้กับแฟนๆ ที่มารอรับ จนล่าสุดบนเวทีที่เชียงใหม่ เจ้าตัวก็ได้ระบายความในใจให้แฟนได้ฟังว่า“ผมขอใช้พื้นที่นี้บอกขอบคุณทุกคนเลยนะครับ สำหรับทุกกำลังใจที่ผ่านมาตลอดหนึ่งอาทิตย์ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ แล้วก็กำลังใจที่ทุกคนให้มาผมดูและมันเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาสุขภาพจิตของผมมาก ขอบคุณมากๆ ครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณอากาเซ่ของผมเป็นอย่างแรกเป็นคนแรกเลยครับ แต่ว่ารอบนี้ผมก็ไม่นึกถึงว่ามันจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ อยากจะใช้พื้นที่นี้ขอบคุณแฟนด้อมอื่นที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมและมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับใครช่วยไปแปลได้ก็ดีนะครับเพราะผมอยากจะบอกขอบคุณพวกเขาเหมือนกันแต่ผมไม่อยากออกมาโพสต์เพราะว่าผมอยากพูดเองดีกว่าที่จะโพสต์เป็นตัวอักษรแค่ไม่กี่ตัวครับแล้วก็ระหว่างที่ผ่านมา ผมรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงนะครับ ถามว่าดีขึ้นไหม ขึ้นๆ ลงๆ ครับ แต่ว่าเป็นช่วงที่กำลังดีขึ้นครับ ดีขึ้นได้ยังไง ผมไปดูทวีตฯ นึงมาครับ เขาบอกว่า..เขาไม่รู้ว่าไปเจออะไรมา เขาบอกว่าใครที่อยู่รอบตัวยู แล้วยูคิดว่าไม่ใช่ไม่แฮปปี้ การตัดออกไม่ใช่สิ่งที่ผิด..ซึ่งคนที่โพสต์ทวีตฯ นี้ก็คือพี่แจ็คสันนะครับ..Jack if you watching this,, I wanna say thank you man,, I really love you,, I appreciate it (พี่แจ็ค ถ้าพี่ดูอยู่ ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณนะ ผมรักพี่จริงๆ ผมซาบซึ้งใจมากๆ)แล้วก็มีหลายๆ คนให้คำแนะนำมาครับเพราะหลายๆ คนเคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาเหมือนกัน ผมก็เลยพยายามจะคิดว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของผม ผมจะไม่เอามาคิดมากครับ ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ นะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้เลือกที่จะชนะมัน แต่ผมเลือกที่จะยอมรับมัน มันดีขึ้นจริงๆ ครับ ผมรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น และที่สำคัญนะครับจากคำที่พี่แจ็ค บอกเนี่ย ผมก็เลยกลับมาย้อนดูตัวเอง มีหลายคนจริงๆ ครับ ที่เขาติดตัวผมเนี่ย เพราะว่าเขาอยากเอาผลประโยชน์หรือว่าเขาอยากเอาเฟรมของผม ซึ่งคนเหล่านี้หลังจากนี้ไป จะไม่เห็นอยู่แถวผมอีกแล้วครับ เขาก็คงนึกว่าผมจะไม่รู้ตลอดชีวิต เขาคงนึกว่าผมจะใจอ่อนไม่กล้า ถึงเวลามันก็ต้องเด็ดขาดแหละครับ เพราะฉะนั้นหายห่วงนะครับทุกคน” (ขอบคุณข้อมูลจาก Jacksonwang852 土养殿_INTER FANCLUB)