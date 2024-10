สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท จัดการแข่งขันกอล์ฟแมทซ์พิเศษ “PINEHURST LADY 1st CHALLENGE 2024” ผลักดันกีฬา “กอล์ฟเพื่อผู้หญิง” มุ่งมั่นส่งเสริมผู้หญิงได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการเล่นกอล์ฟ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ได้จัดให้มีการแข่งขัน “PINEHURST LADY 1stCHALLENGE 2024” โดยเป็นการแข่งขัน “กอล์ฟเพื่อผู้หญิง” เพื่อให้ผู้หญิงได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการเล่นกอล์ฟ รวมถึงเพื่อจะได้เปิดประสบการณ์ร่วมกัน โดยการใช้กีฬากอล์ฟเป็นตัวสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพระหว่างกัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันให้กับ “กีฬากอล์ฟ” สร้างสังคม “ผู้หญิงเล่นกอล์ฟ” ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีสุภาพสตรีในทุกๆวงการ ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันมากมายเกือบ 100 ท่านสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท หรือ ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล เป็นสนามกอล์ฟ 27 หลุม และเป็นสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการ Night Golf ที่มีชื่อเสียงที่สุดในย่านรังสิต อีกทั้งภายในไพน์เฮิร์สทยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย จึงเป็นสนามที่นักธุรกิจ Influencer และลูกค้าอีกมากมายหลายกลุ่มอาชีพให้ ความสนใจและเข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก และด้วยเสน่ห์ของ “กีฬากอล์ฟ” ที่ไม่ใช่แค่ให้ความสนุกสนานและท้าทาย แต่ยังเป็นการสร้าง Connection สร้างมิตรภาพ สร้างรอยยิ้ม ให้กับผู้เล่นอีกด้วย กีฬากอล์ฟจึงเป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยในปัจจุบันนี้ กีฬากอล์ฟกำลังเป็นที่นิยมเล่นกันมากขึ้นในกลุ่มผู้หญิง จะเห็นได้จากแบรนด์เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬากอล์ฟที่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงมากขึ้นอย่างแพร่หลาย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ผู้หญิง” สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนโดยการนำแฟชั่นเข้ามาผสมผสานในวงการกีฬากอล์ฟให้มีความน่าสนใจมากขึ้นคุณกรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานที่ปรึกษา ไพน์เฮิร์สท กรุ๊ป - ประธานจัดงาน ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่า “การแข่งขัน “PINEHURST LADY 1stCHALLENGE 2024” ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกที่เราเป็นเจ้าภาพจัดงานเอง ที่จัดโดยสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สทอย่างเต็มตัว โดยจุดประสงค์สำคัญ ในการจัดการแข่งขันครั้งแรก ที่เราเลือกจัดเป็น “เลดี้กอล์ฟ” ก่อน นั่นก็เป็นเพราะว่าเราอยากจะชูให้เห็นถึงความสามารถของผู้หญิง เนื่องจากกีฬากอล์ฟเมื่อก่อนนั้น ภาพแรกคนจะนึกว่าเป็นกีฬาของผู้ชาย เราเลยอยากให้เห็นว่า เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มีความสามารถเก่งไม่แพ้ผู้ชายแล้ว ก็เลยอยากส่งเสริมเรื่อง ผู้หญิงกับกีฬากอล์ฟ ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพราะกีฬากอล์ฟนอกจากได้ออกกำลังกายแล้ว เรายังได้Connection สร้างมิตรภาพ สร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับผู้เล่นอีกด้วย เราจึงจัดการแข่งขัน “PINEHURST LADY 1stCHALLENGE 2024” นี้ขึ้น โดยเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกของสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ซึ่งในโอกาสต่อไป เราก็อาจจะจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันของทีมผู้ชาย หรือในประเภทอื่นๆที่น่าสนใจขึ้นอีก ซึ่งต้องฝากรอติดตามกันต่อไปด้วยนะคะ” คุณกรณ์ภัสสร กล่าวกติกาการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขัน สุภาพสตรี ออกรอบแบบ Shotgun 18 หลุม / คอร์สWest-North / นับคะแนนแบบ 36 System+Stablefordจำนวน 23 ก๊วน ก๊วนละ 4 ท่าน- รางวัลการแข่งขัน1.รางวัล Lady Perfect จำนวน 1 รางวัล- คุณสมบัติ บุคลิกภาพดี - วงสวิงเป็นเลิศ - สกอร์ไม่เกิน 105- ได้รับรางวัลสมาชิกสนาม ระยะเวลา 6 เดือน มูลค่า 29,500 บาท2.รางวัล Perfect Dress จำนวน 10 รางวัล- คูปองฟรี กรีนฟี+แคดดี้+รถกอล์ฟ รางวัลละ 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 4,600 บาท3.รางวัล Best Score แบบเดี่ยว จำนวน 1 รางวัล- ถ้วยรางวัล+เงินสด 5,000 บาท4.รางวัล Best Score แบบทีม จำนวน 3 รางวัล- รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัล+เงินสด 5,000 บาท- รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัล+เงินสด 4,000 บาท- รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัล+เงินสด 3,000 บาท5.รางวัล Hole In One จำนวน 3 หลุม- รางวัลเงินสด จำนวน 2 หลุม หลุมละ 10,000 บาท จากร้านทองบางกอกโกลด์- รางวัล Member Topgolf จำนวน 1 หลุม มูลค่า 25,000 บาท6.รางวัลจับฉลากของรางวัลพิเศษ จากสนามและผู้สนับสนุน7.กิจกรรม พาร์ 3 จำนวน 1 หลุม ชาเลนท์ตีใกล้ธง กับ Guest ของสนาม (ผู้ชาย)8.รางวัลตีใกล้ธง พาร์ 3 จำนวน 1 หลุม Cash Voucher จาก Topgolf มูลค่า 5,000 บาท9.รางวัลจับฉลากจากผู้สนับสนุนและสนามอีกหลายรายการ