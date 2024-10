สะเทือนวงการเกมเมอร์ “LINKIN PARK” จัดเต็มความเดือดอย่างต่อเนื่อง! ปล่อยเพลงใหม่ “Heavy is the Crown” ขึ้นแท่นเพลงธีม “League of Legends Worlds 2024”

LINKIN PARK นำทีมโดย Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong และ Colin Brittain พวกเขายังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดส่งซิงเกิลใหม่สุดเดือด ‘Heavy Is The Crown’โดยซิงเกิลนี้ได้รับเลือกให้เป็นเพลงธีมประจำการแข่งขัน League of Legends World Championship 2024 ถือเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกระหว่างวงและ Riot Games เพลงนี้อัดแน่นด้วยพลังและยังตอบโจทย์การแข่งขัน League of Legends ที่ดุเดือดแถมยังเหมาะกับทุกเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ทั่วโลก แน่นอนว่า "Heavy Is The Crown" ยังเป็นการปูทางสู่การกลับมาของอัลบั้มเต็มชุดใหม่ของ LINKIN PARK นับตั้งแต่ปี 2017 ในชื่อ 'FROM ZERO' ที่จะปล่อยให้ได้ฟังกันในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้"Heavy Is The Crown" เปิดตัวต่อจากความสำเร็จของเพลงใหม่ล่าสุดในรอบ 7 ปีอย่าง "The Emptiness Machine" ที่สร้างกระแสแรงไปทั่วโลกตั้งแต่วันแรกที่ปล่อย พุ่งเข้า Top 5 บนชาร์ต Spotify Global อย่างรวดเร็ว พร้อมครองอันดับ 1 บนคลื่นวิทยุแนวเพลง Alternative และ Rock แถมยังทะยานขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ตBillboard Alternative และ Rock Airplay พร้อมยังติดอันดับ 21 ในชาร์ต Billboard Hot 100 อีกด้วย! โดยซิงเกิลนี้มียอดสตรีมบน Spotify มากกว่า 85 ล้านครั้ง และมียอดผู้ชมวิดีโอบน YouTube สูงถึง 29 ล้านวิว นอกจากนี้วงยังทำสถิติใหม่ด้วยจำนวนผู้ฟังรายเดือนมากกว่า 54ล้านคนบน Spotify ทำให้พวกเขากลายเป็น “วงร็อคที่ถูกสตรีมมากที่สุดในแพลตฟอร์ม” และเป็นหนึ่งใน “40 ศิลปินที่ถูกสตรีมมากที่สุดทั่วโลกบนแพลตฟอร์ม” ในขณะเดียวกันพวกเขายังเปิดตัวด้วยการแสดงสดเพลง “The Emptiness Machine” ในรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallonพวกเขาได้รับคำชมอย่างล้นหลาม The New York Times กล่าวถึง “The Emptiness Machine” ว่า “เป็นเพลงใหม่ที่เต็มไปด้วยพลัง” “พร้อมยืนยันว่า วงพร้อมที่จะก้าวต่อไปในแนวทางที่ใกล้เคียงกับสไตล์และความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา” ในขณะเดียวกัน Billboard ก็ยกย่องในบทสัมภาษณ์เชิงลึกว่า “'From Zero' เต็มไปด้วยพลังงานใหม่ๆ ที่เป็นการต่อยอดจากความหลากหลายทางศิลปะของวง” และชื่นชมว่า “โดยรวมแล้ว พวกเขาถ่ายทอดความรู้สึกของจังหวะและความเร่งด่วนที่สอดคล้องกัน ราวกับว่าสมาชิกในวงไม่ยอมให้มีช่วงเวลาไหนที่พวกเขาจะผ่อนคลายหรือละเลยในการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่นี้”ติดตามข่าวสารอัพเดทของ LINKIN PARK ได้ที่นี่: