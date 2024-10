“แอลลี่” โชว์สกิลแต่งเพลงพร้อมดึง โฟร์ท เป็นพระเอกเอ็มวีเพลง OH MY! เคมีเคใจที่ตามหา

“หลังจากปล่อย Teaser กระแสตอบรับดีมาก ขอบคุณทุกคนนะคะ เพลงนี้แอลลี่มีส่วนร่วมในการทำเพลงตั้งแต่แต่งเนื้อร้องและทำนอง เริ่มต้นจากมีทำนองและสตอรี่ในใจ บวกกับแอลลี่ชอบอุทาน OH MY! เลยเกิดเพลงนี้ขึ้น ตั้งใจทำมากๆค่ะ พร้อมได้ร่วมงานกับโฟร์ท วันที่ถ่ายทำเอ็มวีสนุกมากๆ ถ่ายรอบเยาวราชเลย หวังว่าเพลง OH MY! จะทัชใจใครหลายๆคนนะคะ” แอลลี่กล่าว“ALLY” หรือ “แอลลี่ อชิรญา นิติพน” กับผลงานเพลงล่าสุดเพลง OH MY! เพลงรักจังหวะชวนค้นหาที่ถ่ายทอดความรักที่จะทำให้เหล่า Only (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) พากันอมยิ้มตามในแบบสาวเต็มวัย 20แน่นอน ประโยคคำว่า OH MY! เป็นคำอุทานติดปากของแอลลี่ ทำให้นำมาตั้งเป็นชื่อเพลงเพราะเชื่อว่าเพลงนี้จะทำให้ทุกคนเซอร์ไพร์สจนอุทาน OH MY! ไปพร้อมๆกัน เพลงนี้พิเศษตรงที่แอลลี่มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องกับ Geniepak โดยได้โปรดิวเซอร์คนเก่ง โฟร์-ประทีป สิริอิสสระนันท์ มาช่วยทำให้เพลงนี้คลั่งรักสุดๆOH MY! เป็นเพลงป๊อบมีจังหวะดนตรีไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปสามารถโยกตามได้ จังหวะดนตรีมีความเซ็กซี่เบาๆ กระปรี้กระเปร่า ชวนค้นหา การแสดงออกจังหวะดนตรีและท่าเต้นสื่อให้อีกฝ่ายรับรู้ว่ากำลังสนใจเขาได้เป็นอย่างดี เนื้อเพลง OH MY! ค่อนข้างชวนอมยิ้มแอลลี่เขียนเนื้อหาเพลงให้คนฟังอินไปกับโมเมนต์คนกำลังตกหลุมรักเข้าอย่างจัง การหยั่งเชิงเดินสเต๊ปให้อีกฝ่ายรู้ความในใจแบบไม่กั๊ก แถมยังซุกซนตั้งคำถามอีกฝ่ายว่า “Tell me tell me จริงๆ เธอก็มีใจให้ฉันรึเปล่า” ชวนให้คนที่ฟังสนุกและลุ้น เพลงนี้แอลลี่พาทุกคนไปอยู่ทุกสถานการณ์ที่เขาอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ใส่ความมั่นใจลงไปเต็มเปี่ยม ทำให้เห็นการเติบโตของเธอผ่านบทเพลงนี้ได้ดีOH MY! I’ma let you call me baby, babyALLY - OH MY! M/V OUT NOWON YOUTUBE 411ENTติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินค่ายเพลง 411 Music ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ของ 411 Music ไม่ว่าจะเป็น YouTube : 411ent , Official Fan page : fouroneoneent , ทวิตเตอร์ และอินสตราแกรม @411ent