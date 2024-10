ชาว Bakerian เตรียมใจฟู! ร่วมสัมผัสความสุข! ในเทศกาลดนตรีบรรยากาศดีสุดอบอุ่นแห่งปี “In The Mood Music Fest For The Bakerian” ณ Treasure Hill Golf Club จ.ชลบุรี

แฟนเพลงเตรียมตัวให้พร้อม ! เพื่อต้อนรับการกลับมาของเทศกาลดนตรีสุดชิค “In The Mood Music Fest For The Bakerian” ที่จะชวนทุกคนไปร่วมรำลึกความทรงจำกับชาว Bakerian ทุกเจนเนอเรชั่น ! ให้กลับมารวมตัวขับขานบทเพลงในยุคทองของซาวนด์อินดี้-ป็อป ท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติสวยงาม กลางหญ้าเขียวขจีของสนามกอล์ฟ ณ Treasure Hill Golf Club จ.ชลบุรีเทศกาลดนตรีครั้งนี้ จะพรั่งพร้อมด้วยศิลปินตัวท็อปที่ทุกคนคิดถึง ร่วมพาคนฟังกระโดดขึ้นไทม์แมชชีน ย้อนเวลากลับไปฟังเพลงดังที่คิดถึง…จากเสียงที่คุ้นเคย นำทีมโดย สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์, นภ พรชำนิ, โจอี้ บอย, รัดเกล้า อามระดิษ, บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, P.O.P ,อรอรีย์, โป้ Yokee Playboy, Crescendo 4 Days, ตรัย ภูมิรัตน, มาเรียม เกรย์, Triumphs Kingdom ร่วมด้วยวงดนตรีระดับตำนาน ที่ห่างหายจากวงการเพลงไปนาน อย่าง Soul After Six และ Tea For Three และยังเติมความพิเศษด้วยการแสดงจากกลุ่ม Bakerian Friends & Family นำโดย SCRUBB, 2 Days Ago Kids, บี พีระพัฒน์, ตู่ ภพธร, ส้ม มารี, PROXIE และ Girls In The City ( BNK48) มาร่วมแจมสีสันความสุขให้อุ่นหัวใจมากยิ่งขึ้นนอกจากจะนำบทเพลงในอดีตมากล่อมหูให้เพลิดเพลิน ภายในงานยังมีอาหารอร่อยๆ พร้อมเสิร์ฟความสะดวกสบายสุดพิเศษให้กับผู้มาร่วมงาน ในบรรยากาศ “กินหรู อยู่สบาย” การันตีความประทับใจให้เกิดขึ้นในทุกอณูความสุขตลอดทั้งเทศกาลดนตรี ไม่ว่าคุณจะชวนแก็งค์เพื่อนหรือครอบครัว มากอดคอฟังเพลงย้อนความหลังด้วยกัน นี่คือการกลับมาครั้งสำคัญของเทศกาลดนตรีบรรยากาศดี ที่จะทำให้คุณโหยหา “เสียงที่คิดถึง ความทรงจำที่จับอยู่ในใจ” ได้ไม่รู้ลืม งานเดียวจบ ทุกความฟิน ไปอินกับทุกมู้ด ใน “In The Mood Music Fest For The Bakerian” จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ณ Treasure Hill Golf Club ชลบุรีเตรียมตัวซื้อบัตร Early Bird ราคาพิเศษสำหรับ GA 1,990 และ VIP 3,500 บาท วันที่ 15-16 ตุลาคม 2567 และในราคาปกติ 2,500 กับ 4,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป ที่ www.thaiticketmajor.comและในวันที่ 15 ตุลาคมนี้!! พบกับ Road Show In The Mood Music Fest For The Bakerian พร้อมโชว์จากวง นภ พรชำนิ, โป้ Yokee Playboy, SCRUBB และ บี พีระพัฒน์ ณ MRT พหลโยธิน เวลา 18.00 น. สามารถดู Live สดได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/@BoydNopFanPage , https://www.facebook.com/InTheMoodMusicFestivalมาร่วมสร้างความทรงจำสุดประทับใจ ผ่านค่ำคืนที่จะทำให้หัวใจของคุณเต้นไปตามจังหวะเสียงเพลงกันอีกครั้ง !!#InTheMoodMusicFest #InTheMoodMusicFest2024 #Bakerianandfriends