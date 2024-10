POP MART THAILAND ฉลองครบรอบ 1 ปี กับ TOP IP (Intellectual Property) ผู้จุดกระแส เปิดตัว POP UP STORE แห่งใหม่ใจกลางสยามสแควร์ พร้อมมอบของขวัญ THAILAND LIMITED และไอเท็มสุดพิเศษแก่ชาวไทย!

POP MART THAILAND ผู้นำป๊อปคัลเจอร์และความบันเทิงระดับประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจผ่านของเล่นของสะสม (ดีไซน์เนอร์ทอยส์) สุดสร้างสรรค์ นำโดย คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อาร์ตทอยส์ รายใหญ่ระดับโลก จัดงาน “POP MART THAILAND 1st ANNIVERSARY and Hello SIAM SQUARE” เพื่อเฉลิมฉลอง ครบรอบ 1 ปี POP MART THAILAND บนพื้นที่รวมทั้งตึกและบริเวณลานอีเว้นท์ กว่า 1,300 ตารางเมตร ณ สยามสแควร์ ซอย 7 พร้อมเปิดตัว POP MART POP UP STORE @ SIAM SQUARE รูปแบบใหม่ในแบบ VERTICAL กับคอนเซ็ปต์สุดสนุก POP ARCADE ที่แรกในโลก บอกเล่าเรื่องราวความหมายสุดลึกซึ้งผ่าน TOP IP (Intellectual Property) และ New Comer IP มากมาย พร้อมมอบของขวัญ THAILAND LIMITED และไอเท็มสุดพิเศษแก่ชาวไทย รวมทั้งจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อชาวป๊อปโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2567 นี้!ด้วยสโลแกน ‘To Light up passion and bring joy’ ครั้งนี้ POP MART ได้เนรมิตพื้นที่ POP UP STORE แห่งใหม่ ด้วยการตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Arcade (อาร์เคด) ศูนย์รวมเกมส์มาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ลึกซึ้งในความทรงจำ อีกทั้งเจเนอเรชันมิลเลนเนียล (Millennials) หรือผู้ที่เกิดในช่วงปี 1981-1996 ก็ยังเติบโตมากับกิจกรรมสนุกๆ นี้ โดยการตกแต่งครั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวป๊อปได้มาร่วมสนุกและมีประสบการณ์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชั่นไหน ซึ่งทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับคาแรคเตอร์ที่ชื่นชอบไปพร้อมกับการเซลฟี่มุมต่างๆ กับจอแสดงผล ปุ่มควบคุม หรือจอยสติ๊กขนาดใหญ่ ตื่นตากับบรรดาฟิกเกอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นที่ชื่นชอบหลากหลาย IP รวมถึงที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ในครั้งนี้คือ CRYBABY HELLO THAILAND BIG FIGURE ขนาดสูง 2 เมตร สุดคิ้วท์ ที่ไม่มีที่ไหนในโลก ตั้งเด่นอยู่ด้านหน้าร้าน พร้อมทักทายและต้อนรับทุกคนที่เข้ามาเยือนและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี อย่างยิ่งใหญ่ POP MART THAILAND ยังได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษเพื่อมอบให้กับแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ คือคอลเล็คชัน CRYBABY HELLO THAILAND SERIES ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ CRYBABY ในชุดไทย ขี่ช้าง-ห่มสไบ ที่มีความเป็นไทยในแบบน่ารัก ทันสมัย โดยสำหรับคอลเล็คชันนี้ POP MART ใช้เวลาเตรียมการและรังสรรค์ผลงานนานถึง 1 ปีเต็ม โดยได้ความช่วยเหลือจาก Head Quarter ประสานงานกับทางศิลปินคุณมด นิสา ศรีคำดี ในการออกแบบคอลเล็คชันสุดพิเศษนี้ ซึ่งสินค้าในคอลเล็คชันนี้วางขายที่ประเทศไทยเป็นที่แรก โดยสินค้าในคอลเล็คชันนี้ได้แก่ CRYBABY HELLO THAILAND SERIES-BAG, CRYBABY HELLO THAILAND SERIES-MINI BAG และ CRABABY HELLO THAILAND SERIES-BADGE BLIND BOXนอกจากนี้ยังมีคอลเล็คชัน Thailand Limited อีกถึง 2 คอลเล็คชัน ที่เชื่อว่าทุกคนจะต้องอยากเป็นเจ้าของ คือ CRYBABY I CALL THE SHORTS ORANGE VER FIGURINE ซึ่งออกแบบให้ผิวของ CRYBABY จะเป็นสีเข้มซึ่งเป็นสีพิเศษที่มีแค่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น และ MEGA CRYBABY 400% The Missing Tail กับเรื่องราวการทำหางตัวเองหล่นหาย ทำให้รู้สึกว่างเปล่าของ CRYBABY จึงเริ่มต้นออกตามหาหางที่หายไป โดยระหว่างการเดินทางนั้นเอง เธอได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและโอบกอดความเสียใจ และสุดท้ายได้ค้นพบว่าบางครั้งสิ่งที่หายไป อาจพาเราไปพบกับสิ่งที่มีค่ามากกว่า ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีขายที่ประเทศไทยที่แรกและที่เดียวเท่านั้นและภายในงานเตรียมพบกับสินค้าลิมิเต็ดสุดเซอร์ไพรส์อีกมากมายที่คัดสรรมาสำหรับโอกาสพิเศษในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า First Launch เปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นที่แรกอย่าง CRYBABY Crying Again Series กับซีรีย์คอลเล็คชันสุดคลาสสิกของ CRYBABY อันโด่งดังที่ครั้งนี้มาอยู่ในรูปแบบของกล่องสุ่มและ Accessory ที่นักสะสมจะต้องไม่พลาด Ted2 Ted action plush doll ตุ๊กตาหมีสุดกวนในแบบขนฟูนุ่มนิ่ม และ BG BEAR Hoodie TAMAสำหรับใครที่ชื่นชอบ Mega ครั้งนี้ก็มี Mega ทั้ง 1,000% และ 400% จะต้องไม่กระพริบตา เพราะคัดมาแต่คอลเล็คชันที่เป็นที่สุด ไม่ว่าจะเป็น MEGA SPACE MOLLY 1000% JOKER ซึ่งจะจำหน่ายพร้อมการออกฉายของภาพยนตร์ในอเมริกา MEGA JUST DIMOO 1000% A Thunder Shower มาพร้อมกับพายุ สายฟ้าฟาด ในขนาดที่ยังไม่เคยจำหน่ายที่ใดมาก่อนในประเทศไทย MEGA ROYAL MOLLY 1000% HAN MEILIN ที่กลับมาตามคำเรียกร้อง MEGA α SKULLPANDA 400% Egon Schiele กับการนำภาพวาดสุดโดดเด่นของเอก็อน ชีเลอ จิตรกรชาวออสเตรียมาตกแต่ง โดยสินค้าทั้งหมดนี้จะจัดจำหน่ายในจำนวนจำกัดทั้งสิ้นและที่พลาดไม่ได้ โดยเฉพาะสาวก LABUBU กับคอลเล็คชัน The Monster ที่รวบรวมคอลเล็คชันสุดเลอค่ามาไว้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ไม่ว่าจะเป็น New Collection อย่าง MEGA LABUBU 1000% Sketch คอลเล็คชัน LABUBU 1,000% ในดีไซน์ภาพวาดแบบงานสเก็ตช์ หรือคอลเล็คชันที่ทำร่วมกับแบรนด์ PRONOUNCE ในซีซั่น 2 ซึ่งคราวนี้มาในลุค High Fashion โชว์ปีกอันเป็นซิกเนเจอร์ของฤดูกาลนี้ มีมาให้เลือกถึง 2 ดีไซน์ อย่าง LABUBU × PRONOUNCE - WINGS OF FANTASY Vinyl Plush Doll ในคอสตูมเดนิมเก๋ไก๋ และ LABUBU × PRONOUNCE - WINGS OF FORTUNE Vinyl Plush Hanging Card โดดเด่นด้วยเดรสหรูหราสีทอง และใครที่ยังมูฟออนจากคอลเล็คชันฮิตไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น LABUBU MACARON ทั้ง V1 และ V2, THE MONSTERS FALL IN WILD SERIES-Vinyl Plush Doll และพวงกุญแจ หรือคอลเล็คชันต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน อย่าง Happy Halloween Party Series-Sitting Pumpkin Vinyl Plush Pendant ก็จะมีจำหน่ายในครั้งนี้ด้วยนอกจากทุกคนจะได้สัมผัสกับสินค้าที่เลือกสรรมาอย่างจุใจ ในบริเวณลานอีเว้นท์ด้านนอกยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้ร่วมสนุกเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี ไม่ว่าจะเป็นฺ Big Figure และ 2D คาแรคเตอร์สุดฮอตที่ถูกนำมารวมไว้ในที่เดียว ที่จะพลาดไม่ได้เลยก็การถ่ายรูปเพื่อ celebrate กับ POP MART LOVER FRAME เฟรมที่ให้ทุกคนได้สนุกกับการเซลฟี่แบบร่วมเฟรมกับ IP อย่างไม่ซ้ำ โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 9 ตุลาคม 2567 นี้เท่านั้น!โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมานั้น POP MART IP มากมาย ได้เข้ามาครองใจแฟนๆ อาร์ตทอยส์มาอย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นคนดังในวงการแฟชั่น หรือแม้แต่ไอดอลระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ LABUBU, CRYBABY หรือแม้แต่การจัด Hirono Art Exhibition and Event อย่างยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาก็ยังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก รวมถึง MOLLY ในภาพลักษณ์ของเด็กหญิงที่มีดวงตาสีเขียว ปากจือ, DIMOO เด็กชายนักผจญภัยที่มีความพิเศษ สามารถบินได้อย่างอิสระ ทั้งหมดนี้ถือเป็นความสำเร็จของ POP MART THAILAND ที่ทำให้คนไทยได้รู้จักกับอาร์ตทอยส์ ได้อย่างเป็นวงกว้างและไม่ใช่แค่เฉพาะ TOP IP กระแส IP น้องใหม่มาแรงอีกหลายคาแรคเตอร์ก็เป็นที่น่าจับตามอง ไม่ว่าจะเป็น PUCKY (ปั๊กกี้) คาแรคเตอร์สุดน่ารักอ้วนกลมที่มักจะเอาตัวเองแฝงไว้กับสิ่งของต่างๆ อย่างน่าเอ็นดู, Sweet Bean (สวีท บีน) เบบี้ที่พยายามช่วยเหลือตัวเอง และเรียนรู้ที่จะเติบโตอย่างประสบความสำเร็จเหมือนคุณพ่อคุณแม่, Pino Jelly (พิโน เจลลี่) คาแรคเตอร์ ‘เด็กผู้ชาย’ กับ ‘ขนมเยลลี’ ที่มีใจรักในขนมหวานทุกชนิด และ Zsiga (ซิกก้า) สาวน้อยผู้กล้าหาญซึ่งมีเอกลักษณ์ตรงปลายผมที่มีลักษณะเป็นหนาม หรือแม้แต่ KUBO หนุ่มคาแรคเตอร์เข้มแกร่งนอกอ่อนในโดยภายในงานพบ เหล่าดาราชื่อดัง ร่วมคอสเพลย์แต่งตัวตามคาแรคเตอร์ชื่อดังในงานเปิดตัว POP MART POP UP STORE @ SIAM SQUARE ในครั้งนี้มากมาย อาทิ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้าที่ นอกจากนี้ยังมีดาราศิลปินอีกมากมายเข้าร่วมเฉลิมฉลองในครั้งนี้ อาทิ ต้าเหนิง - กัญญาวีร์ สองเมือง มาร่วมงานอย่างคับคั่งปัจจุบัน POP MART ในประเทศไทยมีทั้ง 7 สาขา ได้แก่ POP MART Flagship Store @Centralworld, POP MART 2nd Flagship Store @CentralLadprao, POP MART @Terminal21 Asoke, POP MART POP-UP STORE @SiamCenter, POP MART @Fashion Island, POP MART @Megabangna และล่าสุด POP MART POP UP STORE @ SIAM SQUARE ซอย 7 โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ https://www.popmart.com/th หรือที่ Facebook POP MART THAILAND , Instagram popmartth , Twitter popmartth และ Tiktok popmartth