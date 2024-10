ปิดจบ “LONELY LOUD FEST” สุดเครซี่ รวมพลคนเหงาตะโกน จัดเต็มไม่หยุดกว่า 6 ชั่วโมง สุดประทับใจ

บรรยากาศในงาน เต็มไปด้วยความคึกคัก แน่นไปด้วยผู้คนที่ตั้งใจมาปล่อยใจ ปล่อยจอย ละลายความเหงากันแบบเต็มที่ เพราะทันทีที่เปิดลงทะเบียนเข้างาน ก็ทำให้โซนกิจกรรม สถานีคลายเหงาต่าง ๆ คึกคักไม่ว่าจะเป็น สถานีเหงาลำโพง, สถานี WARP SPACE โซน HEAL กับ สถานีอนามัยหัวใจเธอว์ โดยสถานีนี้จะประกอบไปด้วย กิจกรรม “คลินิกดวง” โดยแพทย์ดู ผู้ชำนาญ, “เสี่ยวเซียมซี” เซียมซีทำนายรักผสมผสานมุกเสี่ยว, “กาชาปองเลิฟ” 69 บาท พร้อมหมุดวัตถุมงคลเสริมรักสนุกด้วยสรรพคุณขำ ๆ และที่ดูจะเป็นที่สนใจของเหล่าคนเหงาไม่น้อยกับไฮไลต์เด็ดกับมุม “เอาของเก่ามาแลกFANใหม่” โดยสิ่งของที่คนเหงานำมาบริจาค ทีมงานจะนำส่งที่ ปันกัน(สังคมการแบ่งปันโดย มูลนิธิ ยุวพัฒน์) นั่นเองหลังจากที่วอร์มเอเนอร์จีกันให้พร้อมแล้วได้เวลาไปสนุกกันต่อใน “สถานีโดดร่วม” เปิดฟลอแบบจึ้ง ๆ กับ EARTH LOLLIPOP จากค่าย FASH ในเครือ RS Music ที่มาในเพลงแรกกับจังหวะฟังสบายชวนโยกตัวตามอย่าง เพลงความรัก101 ต่อด้วย เพลงจับปลาสองมือ และเพลงสุดฮิตที่ทุกคนร้องตามได้กับ เพลงนอยอ่า ไปต่อกับจังหวะสนุก ๆ ปลุกพลังในเพลงแค่ที่รัก / รักฉันทำไม พร้อมส่งเวทีให้ไปต่อกับคู่หูที่คัฟเวอร์เพลงลงยูทูบ สู่ศิลปินสุดป็อป SERIOUS BACON ที่มาในเพลงฮิตมากมาย เพลงไม่พิเศษ, เพลงไม่อยากฟัง, พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย และมาโชว์เสียงใสละมุน สุดคุ้นหู ทำทุกคนทั้งฮอล์ร้องเพลงตาม บิ้วให้บรรยากาศเริ่มอบอุ่นและสนุกขึ้นเพื่อส่งไม้ต่อไปกับ WIM ศิลปินเสียงละมุน ๆ สไตล์อินดี้ป็อป ผสมผสานโซลกับอาร์แอนด์บี อย่าง เพลง Mr.Feelgood, เพลง All The Way Home ฯลฯพร้อมไปขยับร่างกายกันต่อกับสามสาว PIXXIE สามภูตสาวพราวเสน่ห์ เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ กับดาเมจความสวยแบบออร่ากระจาย เปิดมาด้วยเพลงมูเตลู หรือแม้แต่เพลงฮิตอย่าง เกินต้าน, ติดฝน, ไม่ได้ก็ไม่เอา หรือ Dejayou ก็มีให้ทุกคนได้เสกมนตร์ตามกันแบบสนุกสนาน เพื่อเตรียมความพร้อมโยกตัวกอดคอเพื่อนข้าง ๆ ร้องเพลงไปกับศิลปิน LIPTA เปิดเวทีด้วยเพลงจังหวะสนุก ๆ อย่าง เพลงไปอยู่ที่ไหนมา หรือแม้แต่เพลงจังหวะน่ารัก ๆ ของคนขี้อวดแฟนใน เพลงแฟนผมน่ารัก ก็มีมาให้ฟัง แต่ที่ทำเอาร้องดังสนั่นฮอลล์ต้องยกให้ เพลงคำถามโง่ ๆ, เพลงปฏิเสธอย่างไร,ก่อนที่จะได้เวลาความสนุกไปกับ อิ้งค์ วรันธร เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มได้อีกครั้ง สมกับเป็นศิลปินสาวผู้ทรงอิทธิพล ขวัญใจมหาชน ผู้ที่มีเพลงฮิตมากมายเปิดด้วยเพลงเหงาตรงธีมอย่างเพลงไม่อยากเหงาแล้ว พร้อมขนเพลงดังมาร้องอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น พบรัก, อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม, ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม ฯลฯ ปิดท้ายแบบปังๆ เอาให้ลืมความเหงากับศิลปิน นนท์ ธนนท์ ที่เหล่าแฟนคลับอวยยศ แสนดีที่หนึ่ง ขนเพลงฮิต ที่การันตีว่าไม่มีใครร้องตามไม่ได้อย่าง เพลงฝืนตัวเอง, เพลงจำนน, เพลงพิง, เพลงมีผลต่อหัวใจ และปิดจบแบบอลังโชว์พลังความซึ้งด้วยเพลงรักแรก ที่หนุ่มนนท์ โชว์พลังเสียงไปถึงหัวใจ จนทำเอาใครที่ได้ฟังนอกจากจะร้องตาม บางคนถึงขั้นอินจนบ่อน้ำตาแตก พร้อมโบกมือตามจังหวะเพลงซึ้งๆ ปิดจบแบบตราตรึงใจ ทำเอาตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมงเต็มที่ทุกคนได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดสนุกที่เพลินจนลืมความเหงา พร้อมสร้างพลังบวกไปกับโมเมนต์ดี ๆ ที่ศิลปินขนมาให้ทุกคนได้ฮีลใจ และงานนี้ การันตีได้เลยว่า จากกระแสตอบรับจนบัตร SOLD OUT งาน“LONELY LOUD FEST เทศกาลเหงาตะโกน” จะเป็นอีกงานเฟสดี ๆ ที่จะอยู่ในหัวใจของทุกคนไปอีกนานแสนนนาน