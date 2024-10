สาวๆ “Empress” ร่วมสานต่อโครงการ "รักตัวอย่ากลัวฝัง" ชวนวัยว้าวุ่นทั่วประเทศ เซย์โนเป็นแม่วัยใส

ต้องบอกว่าโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” เป็นการหยิบยกประเด็นฮอตฮิตอย่างการป้องกันตัวเองทางเพศ มาพูดได้อย่างตรงประเด็นจริงๆ เพราะได้นำเอา "มอส ปฏิภาณ" ขึ้นเวทีรวมกับสาว "แอนนา-เสือ” และสาวเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่วง Empress มาร่วมกันพูดคุยแบบเซ็กซ์เอดูเคชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เกี่ยวกับการปรับมุมมองเชิงบวกเรื่องเพศในครอบครัวและในกลุ่มวัยว้าวุ่น พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ที่ประโยชน์และนำมาปรับใช้ได้จริงให้แก่วัยว้าวุ่น ในงาน The World of Contraception Day 2024 ที่จัดขึ้นโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท ออการ์นอน (ประเทศไทย) จำกัด 3 หน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทย ณ ลาน creative space ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่“รักตัวอย่ากลัวฝัง” “I’m Taking Control of My Birth Control – ป้องกันตัวเอง คุมกำเนิดเลือกได้ เป็นแคมเปญสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสร้างความตระหนักถึง ความสำคัญของการคุมกำเนิด และผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ ไฮไลท์ในงานอยู่ที่การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองจากประสบการณ์ของเหล่าศิลปิน สะท้อนแง่คิดในการใช้ชีวิตที่สามารถวางแผนได้ เพื่อความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวของชีวิต"มอส ปฏิภาณ" เปิดใจถึงการเป็นคุณพ่อลูกสาวสองคนในยุคนี้ว่า “ผมพร้อมรับมือกับลูกสาวทั้งสองที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยว้าวุ่น พร้อมเป็นทั้งพ่อ เพื่อน และที่ปรึกษา ให้กับลูกๆ ผมอยากเป็นคุณพ่อหัวสมัยใหม่ ที่ลูกๆ พร้อมจะเปิดใจและไว้ใจปรึกษาในทุกๆ เรื่องกับเรา รวมทั้งไม่ปิดกั้นเรื่องเซ็กซ์กับลูก ผมว่าการมีความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวควรให้สำคัญ เชื่อว่าจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และต้องขอบคุณทั้ง 3 หน่วยงานที่มุ่งมั่นช่วยสังคม จัดโครงการ "รักตัวอย่ากลัวฝัง" ในครั้งนี้ด้วยครับ”สาวๆ วง Empress นำโดย คาเร็ท แคริส เจน เปิดใจว่า "เรื่องการ ‘ฝังยาคุมกำเนิด’ นี่ ฟังแรก ๆ ก็รู้สึกน่ากลัว แต่พอได้รู้ข้อมูลแล้ว ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ แถมตอนนี้ภาครัฐมีสวัสดิการให้ผู้หญิงไทย โดยเฉพาะวัยทีนให้เข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกวางแผนครอบครัว และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมอนามัย เพิ่มเพื่อนในช่องทาง Line Official Account @Teen_Club หรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพได้ทาง www.womenhealthfact.com สะดวกขนาดนี้ อยากให้เพื่อนๆ รู้จักรักและป้องกันตัวเองกันค่ะปิดท้ายด้วย แอนนา เสืองามเอี่ยม ดีกรีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ที่ตัวแทนสาวยุคใหม่มากความสามารถที่คว้าฝันของตัวเองได้สำเร็จ กล่าวว่า “การป้องกันตัวเองก็เหมือนการสร้างคุณค่าให้ตัวเองนะคะ เราทุกคนมีฝันและก็มีสิทธิ์ที่จะทำฝันของตัวเองให้เป็นจริง อย่าให้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมมาเป็นข้อจำกัด ให้เราไม่สามารถทำตามฝันอันมีค่าและอนาคตที่สดใสของเราเลย การป้องกันตัวเองในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ชายหรือผู้หญิง แต่มันคือเรื่องของเราทุกคน แอนนาอยากเป็นหนึ่งในเสียงที่ช่วยผลักดันให้ผู้หญิงทุกคนหันมารักตัวเอง ซึ่งมันทำได้ไม่ยากเลยค่ะ แอนนาเชื่อว่าผู้หญิงอย่างเรานี่แหละที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ แถมตอนนี้โครงการ "รักตัวอย่ากลัวฝัง" ยังทำให้เรารักตัวเองได้สะดวกขึ้น โดยกรุงเทพมหานครจะขยายจำนวนคลินิกวางแผนครอบครัวที่มีบริการคุมกำเนิดเพิ่มเป็น 50 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครภายในปีนี้ และมีนโยบายจะขยายเวลาให้บริการฝังยาคุมกำเนิดนอกเวลาราชการในคลินิกวางแผนครอบครัวที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นหรือมีประชากรเป็นวัยรุ่นจำนวนมากอีกด้วย”