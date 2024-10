“แอนดรูว์-บีม-มะปราง” ชวนชมถ่ายทอดสดการแข่งรถสุดยิ่งใหญ่ “พีที สงขลา กรังด์ปรีซ์” ทาง “MONOMAX และ ช่อง 3BB Sports One”

บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการ MONOMAX (โมโนแม็กซ์) ร่วมกับ 3BB GIGATV ช่อง 3BB Sports One ถ่ายทอดสด “พีที สงขลา กรังด์ปรีซ์” การจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสุดยิ่งใหญ่แห่งปี รายการแข่งขัน PT Maxnitron Racing Series 2024 (พีที แม็กซ์นิตรอน เรซซิ่ง ซีรี่ย์) สัมผัสประสบการณ์กีฬาความเร็วแบบเต็มขั้น ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ได้มีการจัดการแข่งขันไปแล้วทั้งสิ้น 5 สนาม โดยในสนามสุดท้ายท้ายเป็นการจัดการแข่งขันแบบสตรีทเซอร์กิต ณ สนาม PT SONGKHLA GRANDPRIX (พีที สงขลา กรังด์ปรีซ์) สตาร์ทความเร็วเต็มสูบพร้อมกันทั่วโลกทางช่อง 3BB Sports One วันที่ 19-20 ตุลาคม 2567 ณ หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลาคุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการ MONOMAX กล่าวถึงการได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งนี้ “ขอขอบคุณ PTRS ที่ไว้วาง ใจทาง MONO เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขัน PT Maxnitron Racing Series 2024 ซึ่งเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการถ่ายทอดสดกีฬา จากผลงานที่ผ่านมามีเสียงจากผู้ชมที่ชื่นชอบในการนำเสนอของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพการถ่ายทอดสดในหลากหลายมุม ทำให้ผู้ที่รับชมอยู่ที่บ้าน รู้สึกเหมือนได้รับชมที่ขอบสนามจริงๆ ไปด้วย สำหรับความพร้อมการถ่ายทอดสด PT Maxnitron Racing Series 2024 ครั้งนี้ MONO ได้จัดเตรียมบุคลากรมืออาชีพและเครื่องมือถ่ายทอดสดที่ทันสมัยคิดว่าผู้ชมจะได้รับชมเหมือนอยู่ที่สนามจริงอย่างแน่นอนค่ะ”สำหรับดาราที่ผันตัวเป็นนักแข่งรถมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานอย่าง "แอนดรูว์ กรเศก โคนินทร์" ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกในการแข่งขันรุ่นใหญ่ Siam GT “ดีใจที่จะได้กลับไปแข่งที่สงขลาอีกครั้งครับ ปกติแข่งในสนามปิดกำลังใจจะน้อยกว่าสนามเปิด การที่มีคนมาเชียร์เราเรียกชื่อขอถ่ายรูปกับเรา ทำให้นักแข่งทุกคนฮึกเหิมมากครับ สำหรับกองเชียร์สงขลา 19-20 ตุลาคมนี้ เรามีนัดกันนะครับ”บีม-ศรัณยู ประชากิต อีกหนึ่งดาราผู้หลงใหลในความเร็วแบบเข้าเส้น ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงการเตรียมตัวในการแข่งขันว่า “ต้องเตรียมพลังไปเยอะๆ ดีใจที่จะได้ไปเจอเพื่อนๆ และกองเชียร์ชาวสงขลา รู้สึกมีความสุขที่จะได้ไปเจอกับทุกคน เป็นสายใจที่อบอุ่นเหมือนได้ไปเติมพลังบวกซึ่งกันและกันครับ”มะปราง-อลิษา ขุนแขวง ดาราสาวที่ชื่นชอบการแข่งรถจนก้าวเข้าสู่การแข่งขันมอเตอร์สปอตแบบจริงจังเล่าที่มาถึงการเข้าสู่วงการนี้ว่า “สำหรับมะปรางชื่นชอบรถตั้งแต่เด็กค่ะ พอโตมามีโอกาสได้ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ โดยเริ่มเข้าสู่การแข่งขันรถเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะ สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้ง ปีที่แล้วจัดที่จังหวัดสงขลาสนุกมากค่ะ กองเชียร์มากันหนาแน่น สร้างความตื่นเต้นให้กับพวกเรามาก ปีนี้สัญญาว่าเจอกันอีกครั้งแน่นอนค่ะ”ติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบได้ในวันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2567 ทางแอปพลิเคชัน MONOMAX เวลา 08.00-18.00 น., ช่อง 3BB Sport One (401) และสำหรับผู้ชมที่ใช้งานผ่านกล่อง AIS Play ได้ที่ช่อง 301 เวลา 13.00-18.00 น. และสามารถดูย้อน หลังได้ทาง MONOMAX