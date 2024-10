“แทมิน” โปรยเสน่ห์ สาดความมันส์ ในงาน “2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN BANGKOK” คอนเสิร์ตเดี่ยวที่เริ่ดทุกตรง!

Thailand) จัดเต็มโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่สุดอลังการ

และเสิร์ฟความฟินให้เหล่า 'แทมเมท' (TAEMate : ชื่อแฟนคลับ) ได้เก็บทุกช่วงเวลาดีๆ เป็นความทรงจำสมการรอคอย





แทมินกล่าวทักทายทุกคนด้วยความคิดถึงเป็นภาษาไทยว่า

"ไม่เจอกันนานเลยนะ คิดถึงผมมั้ยครับ?" พอแฟนๆ

กับเพอร์ฟอร์มดุดันเวทีเดือดเพลงมันๆ แทมินปล่อยพลังที่มีทั้งหมดให้ทุกคนได้เห็นในเพลง 'G.O.A.T', 'The

Rizzness', 'Sexy In The Air' ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้าย แทมินก็คอนทีนิวความสนุกต่อเนื่อง ขนเพลงฮิตมาให้แฟนๆ

ได้ร้องตามกันสุดเสียง ไม่ว่าจะเป็น 'MOVE', 'WANT', 'Crinal, 'Horizon' เป็นสเตจที่เด็ดและเผ็ดมาก สมฉายา Performance King!!

แทมินก็มอบความรักกลับให้ทุกคน ขึ้นเวทีมาหาแฟนคลับ

อังกอร์แบบแดนซ์ยับกับเพลง 'Danger', 'Crush', 'Say Less' และในงานวันนี้แฟนๆ 태민" และป้ายแบนเนอร์เขียนข้อความบอกรักเช่นกันว่า "태국

จบลงอย่างเพอร์เฟ็คทุกโมเมนต์ สำหรับเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเพอร์เฟกต์แมน(TAEMIN) ศิลปินมากเสน่ห์ ในงานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2567 ณ ไอเดีย ไลฟ์ บราโว แบงคอก (Idea Live, BRAVO BKK) เป็นการประเดิมฮอลล์ใหม่ที่เริ่ดมาก โดยผู้จัด(iMeแทมินปลุกพลังของแฟนๆ ใส่เต็มไม่ยั้งทั้งโชว์พลังเสียงสมดีกรีสายโวคอล โชว์สกิลเต้นสมมงสายแดนซ์ตัวพ่อ แถมยังอวดความเซ็กซี่ถูกใจเหล่าแทมเมทสุดๆ ตั้งแต่เปิดฉากงาน แทมินก็โชว์ความเฟมัสกับเพลง 'Deja Vu', 'Guilty', และ 'Advice' ทำเหล่าแทมเมทในฮอลล์พร้อมใจกันส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับและเริ่มปล่อยเอเนอร์จี้ไปพร้อมกันตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึง เจ้าตัวยิ้มแก้มแทบแตกรีบบอก "ขอบคุณครับ" ทันที เท่านั้นไม่พอ! ยังปากหวานขอบคุณที่แฟนๆ ทำตามคำสัญญาว่าเมื่อไหร่ที่เขากลับมาก็จะมาหาหาแน่นอน เมื่อทุกคนไม่ลืมสัญญา แทมินก็เลยพาทุกคนไปต่อแบบไม่พัก เพลง 'Goodbye', IDEA:理想' และ "Heaven' ปลุกพลังความสนุกของแฟนๆ ให้หลงเสน่ห์ของเขาขึ้นอีกล้านเท่าพาร์ทต่อมาแทมินทำให้ทุกคนเคลิ้มเคลิ้มแค่หลับตาฟังเสียงเพราะก็ละมุนหูทุกจังหวะ กับเพลง 'I'm Crying', 'Clockwork' 'Not Over You' บรรยากาศยิ่งทวีความสุข เมื่อเพลง 'The Unknown Sea' และ 'Blue' ได้แสงแฟลชจากแฟนๆ ส่องมาถึงแทมิน เพื่อบอกว่าที่ผ่านมาแทมินเป็นแสงสว่างให้ทุกคน วันนี้แฟนๆ ขอเป็นฝ่ายส่องแสงให้เขาบ้างในช่วงเวลาอันล้ำค่าที่ได้อยู่ด้วยกันต่อมาก็ถึงเวลาเปลี่ยนฟีล เปลี่ยนมู้ดกระชากใจแฟนคลับเวลาผ่านไปไวมาก แต่แทมินก็ทำถึง ทำบังทุกทุกพาร์ทเพราะนานแล้วที่ไม่ได้เจอกัน แทมเมทไทยเลยไม่ยอมให้แทมินกลับบ้านง่ายๆ แท็กทีมกันทั้งฮอลล์ ร้องเพลง 'Hypnosis' พร้อมตะโกนบอกรักแทมิน เพื่อเรียกให้กลับมาหาพวกเขาอีกครั้ง โดนแฟนคลับโชว์พลังรักมากใส่รัวๆ