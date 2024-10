รู้จัก "ปอย พรรธน์ชญมน" เจ้าของเรื่องเล่า "ทำไมดูเป็นคนดีจัง" แฉถูกหมอดูดังขโมยดวง-ทำของใส่

หลังเจ้าตัวไปเล่าเรื่องโดยอ้างว่าไปดูดวงกับหมอดูชื่อดังคนหนึ่งจนถูกหลอกเสียเงินไปกว่า 2 ล้านบาทแถมยังต้องมาถูกกอีกฝ่ายขโมยดวงไปผ่านรายการ "เดอะโกสต์" ในเรื่อง "ทำไมดูเป็นคนดีจัง" ซึ่งตอนนี้มีคนแห่ฟังผ่านช่องยูทูบแล้วกว่า 4 ล้านวิว กระทั่งรายการโหนกระแสต้องชวนมาออกรายการในวันนี้ (3 ตุลาคม 2567)อย่างไรก็ตามกับเรื่องที่เจ้าตัวเล่าออกมานั้นหลายคนต่างก็ตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นเรื่องจริงมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเรื่องที่เธอถูกอ้างว่าถูกหมอดูทำของใส่ มีการทำพิธีขโมยดวงเธอเพราะเธอเป็นคนดวงดี ได้ผีพระธุดงค์มาแก้ของให้แต่ก็ยังถูกหมอดูส่งของมารังควานทั้งในฝันบางก็มีอีกามาบินแถวห้อง ฯลฯชื่อของ "ปอย พรรธน์ชญมน" ปรากฏเป็นข่าวเมื่อปี 2566 จากกรณีออกมาแฉว่าถูกแฟนหนุ่มนักแสดงดังทำร้างทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนฝ่ายชายตั้งออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าหลายเรื่องที่ฝ่ายหญิงกล่าวหาไม่เป็นความจริง มีการแต่งเรื่องใส่ร้าย และลงเอยด้วยการฟ้องร้องในตอนนั้นจึงทำให้รู้ว่าจริงๆ แล้วฝ่ายหญิงนั้นเป็นเจ้าของนิยายเรื่อง KinnPorsche Story นิยายวายทางออนไลน์ที่ต่อมาทางค่าย บี ออน คลาวด์ (Be On Cloud) จำกัด ซึ่งเป็นต้นสังกัดของหนุ่มบิวได้นำมาสร้างเป็นซีรีส์วายเรื่อง KinnPorsche The Series : รักโคตรร้าย สุดท้ายโคตรรักทั้งนี้ที่ผ่านมาทางด้านของ ปอย ได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวด Miss Fabulous หรือ มิสฟ้าบุญเลิศด้วยขณะที่ในส่วนคดีความฟ้องร้องกับอดีตแฟนหนุ่มนักแสดงนั้น ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางฝ่ายชายได้มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า..."“บิวถูกกล่าวหาในโซเชียล ว่าใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกายผู้อื่น จนมาถึงวันนี้ บิวอยากมาแจ้งทุกคนว่า บิวได้ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้อง จนคดีถึงที่สุดแล้วครับ""เริ่มตั้งแต่ที่อีกฝ่ายหนึ่งได้นำเรื่องดังกล่าวมาฟ้องคดี เป็นคดีทำร้ายร่างกาย ซึ่งบิวได้ต่อสู้คดีในศาล จนอีกฝ่ายหนึ่งมีการถอนฟ้อง""จากนั้นบิวได้ดำเนินการปกป้องตนเองโดยการฟ้องกลับอีกฝ่าย ฐานฟ้องเท็จในเรื่องดังกล่าว (คือ ฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งกรณีการนำเรื่องไม่จริงมาฟ้องร้องกล่าวหาบิวในกรณีทำร้ายร่างกาย) ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่า สิ่งที่เขาฟ้องบิวในข้อหาทำร้ายร่างกายนั้นเป็นการฟ้องเท็จ และศาลได้มีคำพิพากษา""สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องที่บิวถูกกล่าวหาเรื่องทำร้ายร่างกายนั้นไม่เป็นความจริง และบิวขอปกป้องความเป็นธรรมที่บิวควรได้รับครับ สุดท้ายนี้ บิวขอขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างบิว และเป็นกำลังใจให้บิวเสมอมา ขอบคุณมากจริงๆ ครับ"อ่านข่าว : คดีพลิก! “บิว จักรพันธ์” คืนความยุติธรรมให้ตัวเอง อดีตแฟนสารภาพกุเรื่องทำร้ายร่างกาย ศาลตัดสินฟ้องเท็จ!