ชาวเน็ตจับตา! ผู้จัดการ “นัท มีเรีย” โพสต์ชวนคิด สายน้ำไม่ไหลกลับ

แม้เมื่อวานนี้ (2 ต.ค. 67)จะออกมาเปิดใจยืนยันแล้วว่า ขาเตียงของตนกับยังแข็งแรงดี และได้โทรไปคุยเรื่องนี้กับภรรยาแล้ว ซึ่งภรรยาตอบกลับมาว่า “เดี๋ยวค่อยคุยนะ พอดีมาร์คหน้าอยู่ เดี๋ยวค่อยคุยนะ เพราะหน้าตึง” แต่ชาวเน็ตหลายคนก็ยังคงปักใจอยู่ ว่ากระแสข่าวลือ พระเอกตัวท็อป นอกใจภรรยานักร้องยุค 90 ปันใจให้ชะนีน้อย คือคู่นี้นี่แหละเพราะถัดมาไม่กี่ชั่วโมง “นัท มีเรีย” ได้โพสต์ไอจีสตอรี่แชร์เพลง Be OK ของ Ingrid Michaelson ท่อนที่ร้องว่า “I JUST WANNA BE OKAY,BE OKAY,” (ฉันแค่อยากจะโอเค) และภาพแคปหน้าจอ เวลา 16.16 น. ที่หลายคนมองว่า อาจจะสื่อถึงสัญลักษณ์ 16:16 ที่แปลว่าคุณอาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับใครบางคน พร้อมยังลงโพสต์ภาพสองมือจับกันแน่น ใส่แคปชั่นว่า “Together🫶🏻🤝” ก่อนแท็กไปที่ไอจีของลูกสาวบุญธรรม “น้องฟ้าโปรด” รวมถึงคนสนิทและผู้จัดการส่วนตัว แต่ไม่ได้แท็กสามีและล่าสุดวันนี้ (3 ต.ค. 67) ผู้จัดการของ “นัท มีเรีย” ยังได้ลงสตอรี่ไอจีเป็นภาพแม่น้ำ พร้อมระบุข้อความสั้นๆ ว่า “สายน้ำไม่ไหลกลับ” ส่วนรูปจับมือที่นัทได้แท็กเมื่อวานนี้ ผู้จัดการก็ได้รีโพสต์ พร้อมใส่ข้อความว่า “ไปค่ะ ❤️”