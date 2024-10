“ก้อง ปิยะ-หมอก้อง-ได๋” ชวนอินเทรนด์ อัพเดทสุขภาพดี Are You Okay? สบายดีหรือเปล่า

รายการวาไรตี้สุขภาพที่นำเสนอเนื้อหาเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของทุกเพศทุกวัย ให้ตระหนักและหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นครั้งนี้ชวนมาอัพเดทสาระน่ารู้ ไปกับโรงพยาบาลนวเวช พร้อมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจ อาทิ มะเร็ง, ต้อกระจก เข่าเสื่อม ,ไซนัส ฯ โดยมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อการเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลสุขภาพที่ดี แบบเข้าใจง่ายและครบครัน ซึ่งที่รพ.นวเวช’ จะเน้นการดูแลสุขภาพ ผลักดันมุ่งเน้นให้คนหันมาสนใจสุขภาพเป็นอันดับแรก!โดย 3 พิธีกรมาเปิดตัวหัวข้อแรก ‘อกเล็ก’ VS ‘อกใหญ่’ อกไหนเสี่ยง “มะเร็งเต้านม” มากกว่ากัน! ซึ่งเดือนตุลาคมนี้ ถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม ร่วมไขข้อสงสัยทุกอย่างเกี่ยวกับมะเร็งโรคร้ายเบอร์ต้นของสาวๆรวมถึงอัพเดทเทรนด์สุขภาพ โดยรพ.นวเวชมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพดีขึ้นทุกๆวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม นี้ เวลา 06.55 - 07.20 น. ทางช่อง 3 กด 33 ตื่นเช้าเปิดหน้าจอ ติดตามความสนุก และสาระสุขภาพดีๆ ได้แบบเข้าใจง่าย ในรายการ Are You OK? สบายดีหรือเปล่า กันนะทุกคน..