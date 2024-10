Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2024 สร้างปรากฏการณ์แฟชั่นวีคแห่งปี เปิดแกรนด์รันเวย์อย่างยิ่งใหญ่ด้วยโชว์ของแบรนด์ชั้นนำแห่งเอเชีย

ตอกย้ำความเป็น Luxury Destination ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง ผนึกกำลังพร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรใน Ecosystem อุตสาหกรรมไทยอันแข็งแกร่ง ประกาศศักยภาพประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางแฟชั่นโลก เนรมิตที่สุดแห่งปรากฏการณ์แฟชั่นแห่งปี ในงานการรวมพลังเหล่าดีไซเนอร์ไทยชั้นนำและดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2567 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Envision the Future” ขับเคลื่อนแฟชั่นไทยสู่มิติแห่งอนาคตSiam Paragon Bangkok International Fashion Week 2024 (BIFW2024) สร้างปรากฏการณ์ แห่งแฟชั่นอย่างยิ่งใหญ่ ประเดิมแกรนด์รันเวย์ด้วยโชว์จาก LIE SANGBONG (ลี ซางบอง) แบรนด์ระดับตำนานจากเกาหลีใต้ และการคอลลาบอเรชั่นครั้งพิเศษระหว่าง Absolute Siam x Dry Clean Only x AJOBYAJO พร้อมปลุกกระแสให้แวดวงแฟชั่นไทยร้อนแรงด้วยโชว์จากแบรนด์ชั้นนำตลอดสัปดาห์งานนี้ได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย นายปาร์ค ยงมิน และ ภริยา โดยมี สรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ ธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามพารากอน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารจากเหล่าพันธมิตร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT), ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และ ซิติเซ่น ร่วมงานBIFW2024 เปิดแกรนด์รันเวย์วันแรก 2 ตุลาคม 2567 ด้วยโชว์สุดตระการตา “LIE SANGBONG” (ลี ซางบอง) ดีไซเนอร์ระดับตำนานแห่งเกาหลี ที่นำเสนอคอลเลคชั่นล่าสุด “Coexistence: Architecture & Humanity” หยิบยกความงดงามของสถาปัตยกรรมเกาหลีดั้งเดิมผสานเข้ากับความงามอันละเอียดอ่อนของแฟชั่นสมัยใหม่” ดึงดูดผู้ชมสู่โลกของ ลี ซางบอง เปิดด้วยการนำภาพวาดสไตล์พู่กันมาผสานกับเสียงไวโอลินแสนคลาสสิก ก่อนเผยให้เห็นดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งความอ่อนโยนและความแข็งแกร่ง เส้นโค้งและรูปทรงเรขาคณิต รวมถึงสีสันแห่งหยิน-หยาง ที่ถูกบรรยายว่าเป็น “Magic Mirror” สะท้อนถึงพลังในการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นได้อย่างงดงาม ทำให้เห็นความกลมกลืนระหว่างประเพณีและความทันสมัย ถ่ายทอดผ่านชุดที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ทุกชิ้นงานโดดเด่นและสะกดสายตาผู้ชมได้อย่าง น่าประทับใจ โดยมีเหล่าคนดังทั้งไทยและเกาหลีร่วมเดินแบบสร้างสีสันบนรันเวย์ ได้แก่ บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, ศิลปินนักแสดงสาวสวย นัมกยูริ และ โทนี่ ฮง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเกาหลีต่อด้วย Absolute Siam x Dry Clean Only x AJOBYAJO การคอลลาบอเรชั่นร่วมกันครั้งแรกของ Absolute Siam มัลติแบรนด์สโตร์ที่รวบรวมความสร้างสรรค์แห่งสตรีตแฟชั่นไทย กับสตรีตแวร์สัญชาติไทยชื่อดัง Dry Clean Only และแบรนด์เกาหลีที่กำลังมาแรงอย่าง AJOBYAJO โดยโชว์ครั้งนี้พาไปฟังเสียงดนตรี สัมผัสหัวใจ และสวมใส่จิตวิญญาณ ผ่านคอลเลกชัน Fall/Winter 2024 “Our Melodies” ซึ่งนำเสนอสตรีตแวร์ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมดนตรีร็อกแอนด์โรลในตำนาน โดยนำสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวงดนตรีมาปรับแต่งใหม่ผ่านดีไซน์ที่หลากหลาย มาพร้อมคอนเซ็ปต์โชว์สุดเท่และแปลกใหม่ โดยเรียงดำดับโชว์แบบย้อนกลับและนำเพลงดังระดับตำนานอย่าง No Surprises ของ Radiohead รวมถึง The Long And Winding Road ของ The Beatles ในเวอร์ชั่นเรียบเรียงใหม่มาสร้างบรรยากาศ เพื่อเป็นการรำลึกและให้เกียรติเหล่านักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ โดยมีเหล่าศิลปินดังร่วมเดินแบบบนรันเวย์กันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น หนุ่มๆวง ATLAS, เหล่าสมาชิกวง DICE, ภีม-ธนัช ลิ้มปัญญากุล, คิน-ธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล, สาวๆ วง ALALA, ลุค อิชิกาว่า พลาวเดน, ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์, ไอซ์-อามีนา กูล, แดน คิมอินฮยอน และเหล่าคนดังที่มาร่วมชมเต็มฟรอนท์โรว์อีกมากมายนอกจากนี้ยังมีอีกหลายโชว์ที่จะเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์แห่งแฟชั่น ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์แฟชั่นเหนือระดับ เกาะติดรันเวย์กับ Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2024 ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2567 ผ่าน Live แฟชั่นโชว์ ได้ทางเว็บไซต์, Facebook, Instagram, Youtube: Siam Paragon หรือ OneSiam