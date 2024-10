23 ปี "Harry Potter" รำลึกเหล่าดาราที่จากไป

"Harry Potter and the Sorcerer's Stone"ฉายครั้งแรกเมื่อปี 2001 ซึ่งในปีนี้ถือว่าผ่านมาแล้ว 23 ปี นับตั้งแต่การเปิดตัวของภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก และในระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้สูญเสียดาราหลายคนที่เคยมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ซีรีส์นี้ไปแล้วกว่า 20 ปีมาแล้วนับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง "Harry Potter" ได้เข้าฉายครั้งแรก และครองใจผู้ชมทั่วโลก ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาจากหนังสือขายดีของ เจ.เค. โรว์ลิง ที่เล่าเรื่องราวของเด็กชายอายุ 11 ปี ที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นลูกชายกำพร้าของพ่อแม่ที่เป็นพ่อมดแม่มดที่ทรงพลัง และเขาเองก็มีพลังวิเศษที่ไม่เหมือนใครด้วยนักแสดงหลายคนที่มีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ชุดนี้ ได้กลายเป็นที่จดจำและเป็นที่รักของแฟน ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เวลาผ่านไปหลายปี ดาราหลายท่านได้ลาจากโลกนี้ไปแล้ว ซึ่งรวมถึง อลัน ริคแมน, ไมเคิล แกมบอน, ร็อบบี้ โคลเทรน และล่าสุดคือ แม็กกี้ สมิธ ผู้รับบทศาสตราจารย์มักกอนนากัลการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการภาพยนตร์ดามแม็กกี้ สมิธ ผู้ซึ่งเป็นที่รักของผู้ชมทั่วโลกในบทบาทศาสตราจารย์มักกอนนากัล ศาสตราจารย์ผู้เคร่งครัดในวิชาการแปลงร่าง เธอเสียชีวิตลงในเดือนกันยายน ปี 2024 ด้วยวัย 89 ปี ปิดฉากการทำงานอันยิ่งใหญ่ทั้งในวงการละครเวทีและภาพยนตร์ แม็กกี้ สมิธ ได้รับการแต่งตั้งเป็นดามในปี 1990 และได้รับรางวัลออสการ์ถึงสองครั้ง รวมถึงรางวัลเอ็มมี่อีกหลายรางวัลด้วยไมเคิล แกมบอน ผู้รับบทอัลบัส ดัมเบิลดอร์ ตั้งแต่ภาค "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" จนถึงภาคสุดท้าย เสียชีวิตในเดือนกันยายน ปี 2023 ด้วยวัย 82 ปี หลังจากป่วยเป็นโรคปอดบวมอลัน ริคแมน รับบทศาสตราจารย์เซเวอร์รัส สเนป เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนในเดือนมกราคม ปี 2016 ขณะมีอายุ 69 ปี โดยเขาได้เก็บความลับเรื่องนี้ไว้ และแจ้งให้เพียงเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นที่ทราบว่าตัวเขาเองอยู่ในระยะสุดท้ายเฮเลน แมคครอรี รับบทเป็นนาร์ซิสซา มัลฟอย ภรรยาของลูเซียส มัลฟอย และแม่ของเดรโก มัลฟอย เธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมในเดือนเมษายน ปี 2021 ขณะมีอายุ 52 ปี สามีของเธอ เดเมียน ลูอิส ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตผ่านทางทวิตเตอร์ โดยกล่าวว่าเธอจากไปอย่างสงบที่บ้าน ท่ามกลางความรักและกำลังใจจากครอบครัวและเพื่อนฝูงร็อบบี้ โคลเทรน ผู้รับบทฮากริด พ่อครึ่งยักษ์ผู้ใจดี และศาสตราจารย์วิชาสัตว์วิเศษแห่งฮอกวอตส์ เสียชีวิตในเดือนตุลาคม ปี 2022 ด้วยวัย 72 ปี โดยสาเหตุการเสียชีวิตถูกระบุว่าเกิดจากภาวะล้มเหลวของหลายอวัยวะซึ่งซับซ้อนด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด เขาได้ล้มป่วยมาก่อนหน้านั้นถึงสองปีริชาร์ด แฮร์ริส ผู้รับบทอัลบัส ดัมเบิลดอร์ ในภาพยนตร์สองภาคแรก "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" และ "Harry Potter and the Chamber of Secrets" เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคฮอดจ์กินในกลางปี 2002 และเสียชีวิตในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน ขณะมีอายุ 72 ปีการจากไปของเหล่านักแสดงผู้เป็นที่รักและน่าจดจำนอกจากดาราข้างต้นแล้ว ยังมีนักแสดงท่านอื่น ๆ ที่รับบทในภาพยนตร์ "Harry Potter" และได้จากไป เช่น จอห์น เฮิร์ต ผู้รับบทโอลลิแวนเดอร์, โรเจอร์ ลอยด์ แพค ผู้รับบทบาร์ตี้ เคร้าช์ ซีเนียร์, เวิร์น ทรอยเออร์ ผู้รับบทกริ๊บฮุก, และโรเบิร์ต น็อกซ์ ผู้รับบทมาร์คัส เบลบี นักเรียนในบ้านเรเวนคลอภาพยนตร์ "Harry Potter" ได้ทิ้งมรดกแห่งความทรงจำให้กับผู้ชมทั่วโลก และการจากไปของนักแสดงเหล่านี้ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะคงอยู่ในความทรงจำของแฟน ๆ ตลอดไป ผ่านตัวละครที่พวกเขาถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าประทับใจ