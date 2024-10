ซีเจ มอร์ จัดงาน “NINE BEAUTY Awards 2024” ครั้งแรก! มอบรางวัลสินค้าบิวตี้ที่สุดแห่งปี ตอกย้ำ “บิวตี้สโตร์” สาขามากที่สุดในประเทศ

ตอกย้ำความเป็น “มากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ต” จัดงานมอบรางวัลความงามสุดยิ่งใหญ่BEAUTY Awards 2024” เป็นครั้งแรก! ย้ำภาพ “บิวตี้สโตร์” ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ เปิดบ้านต้อนรับแบรนด์พันธมิตรคนสำคัญกว่า 40 แบรนด์ และมอบรางวัล “แห่งปี” ที่การันตีคุณภาพและยอดขายรวมทั้งสิ้น 23 รางวัล พร้อมอัปเดตและแชร์มูฟเม้นต์สำคัญของบริษัทฯ เดินหน้าผนึกแบรนด์พันธมิตรพร้อมเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Glow up & Grow up together”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเจ มอร์ จำกัด กล่าวว่า “การจัดงาน “NINE BEAUTY Awards 2024” เป็นครั้งแรกในปีนี้ ตอกย้ำจุดยืนของนายน์บิวตี้ ในฐานะ “บิวตี้สโตร์” ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับแบรนด์คู่ค้าในสายบิวตี้ของซีเจ มอร์ กว่า 40 แบรนด์ ผ่านการมอบรางวัล “แห่งปี” ภายในงานอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังคงตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันยอดขายอย่างยั่งยืนให้กับแบรนด์พันธมิตรที่เข้าร่วมงาน ด้วยการอัปเดตการเติบโตของบริษัทฯ แชร์อินไซต์สำคัญของสินค้า และกลุ่มลูกค้าของนายน์บิวตี้ในปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้แบรนด์พันธมิตรเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมก้าวต่อไปกับซีเจ มอร์ และนายน์บิวตี้ได้อย่างยั่งยืน”เปิดอินไซต์เด็ดปี 2567 ของ “บิวตี้สโตร์” ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย•เติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่อง: การเติบโตเฉลี่ยตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของนายน์บิวตี้ (ตั้งแต่ปี 2563 - 2567) สูงถึง 40%•ฐานลูกค้าสมาชิกที่แข็งแกร่ง: ลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดเกือบ 2 ใน 3 ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในซีเจ มอร์ จะเลือกซื้อสินค้าของนายน์บิวตี้ด้วยเช่นกัน•บิวตี้สโตร์ทางเลือกใหม่ของ Gen Z: ลูกค้ากลุ่มอายุ 16-25 ปี เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน และให้ความสำคัญกับสินค้าที่ราคาเข้าถึงได้ง่าย•อาณาจักรครีมซองตัวจริง: กว่าครึ่งของรายการสินค้าทั้งหมดในโซนนายน์บิวตี้ เป็นสินค้าประเภทซอง (Sachet) และสินค้าในหมวดหมู่ดังกล่าวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง•รุกตลาดบิวตี้ด้วยสินค้า Trendy: เพิ่มพื้นที่ขายสำหรับสินค้าเทรนดี้ (Trendy product) ยอดนิยม กว่าหนึ่งแสนชิ้น ในสาขาทั่วประเทศภายในงาน “NINE BEAUTY Awards 2024” ซีเจ มอร์ ยังจัดพิธีมอบรางวัล “แห่งปี” ให้กับแบรนด์พันธมิตรคนสำคัญถึง 23 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัล Queen of Sachet รางวัลครีมซองยอดนิยมแห่งปี รางวัล 9 Beauty Award รางวัลที่สุดแบ่งตามหมวดหมู่ของสินค้า และรางวัล People's Choice