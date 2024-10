Pernod Ricard Thailand ร่วมกับ R-HAAN จัดงาน “A Symphony of Star and Spirits” เฉลิมฉลองให้กับรสชาติและความงดงามของอาหารระดับพรีเมี่ยม ไปกับ Perrier-Jouët และ Martell แบรนด์เครื่องดื่มระดับโลก จากประเทศฝรั่งเศส

Pernod Ricard Thailand (เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย) นำโดย Mr. Patrick Castanier กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ R-HAAN ร้านอาหารไทยต้นตำรับระดับมิชลิน 2 ดาว จัดงาน “A Symphony of Star and Spirits” ชวนแขกคนสำคัญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มื้อค่ำอันหรูหราเพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือสุดพิเศษในคร้งนี้ พร้อมนำเสนอความลงตัวสมบูรณ์แบบของอาหารไทยชั้นเลิศ ควบคู่ไปกับเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม จากแบรนด์แชมเปญเฮาส์ระดับโลก Perrier-Jouët (แปร์ริเอ-ฌูเอต) และ Martell (มาร์แตลล์) แบรนด์คอนยัคระดับลักซ์ชัวรี่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จากประเทศฝรั่งเศส โดยมี เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟอาหารไทยผู้โด่งดัง ผู้ก่อตั้งร้าน R-HAAN และเชฟชาวฝรั่งเศส Nicolas Vergnole จากโรงแรม Capella Bangkok ซึ่งเพิ่งได้รับการประกาศว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก มาเป็นผู้รังสรรค์เมนูอาหารสำหรับงานในครั้งนี้“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองให้กับความล้ำค่าและสุนทรียะของศิลปะการทำอาหารระดับ Master Piece ซึ่งแก่นแท้ของความหรูหรานั้น ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ส่วนผสมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้อีกด้วย โดยเราสัญญาว่า ค่ำคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งคืนสำคัญที่น่าจดจำ ของแขกทุกท่านที่เข้าร่วมงานอย่างแน่นอน” Mr. Patrick Castanier กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวโดยผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้ดื่มด่ำไปกับเครื่องดื่มสุดพิเศษระดับลักซ์ชัวรี่ ไม่ว่าจะเป็น Reception Drink อย่าง Perrier-Jouët Belle Époque แชมเปญพรีเมี่ยมระดับท๊อปของแบรนด์ Perrier-Jouët ที่มีบุคลิกของความสง่างาม และเสน่ห์อันเย้ายวน ด้วยสีทองสดใสและฟองอันละเอียดอ่อนนุ่ม ผสานกับกลิ่นหอมของดอกไม้ขาวและความสดชื่นของผลไม้เนื้อขาว รสชาติที่คงอยู่ยาวนาน บ่งบอกถึงคุณภาพที่หายากของแชมเปญชั้นเยี่ยมนี้แก้วต่อมาคือ Perrier-Jouët Blanc de Blancs สัญลักษณ์ของความเป็นอิสระ ความมีชีวิตชีวาและความพลิ้วไหว ราวกับความสดชื่นของน้ำค้างยามเช้า เหมาะสำหรับเสิร์ฟเป็นเครื่องดื่มก่อนอาหารมื้อหลัก โดยเสิร์ฟพร้อม Appetizers อาหารไทย 5 ภาค ได้แก่ กระทงทองกรอบหอมล้านนา, ข้าวน้ำพริกปลาทูคู่กรุงศรี, อ่ำปลานาลูกอีสาน, กะปิเมืองระยองคล้องจองชีสไทย และเนื้อควายย่างสยามมาซาล่าขณะที่เครื่องดื่มที่นำมา Paring กับเมนูอาหารในแต่ละ Course นั้น ล้วนเป็นเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม จากแบรนด์แชมเปญ Perrier-Jouët และคอนยัคจากแบรนด์ Martell ที่เรียกว่า Single Cru ที่ถูกผลิตขึ้นจาก 4 พื้นที่ของแคว้น Cognac (คอนยัค) ประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำเสนอคาแรคเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เริ่มต้นด้วย Martell Single Cru Petite Champagne คอนยัคที่มีลักษณะเฉพาะของ Petite Champagne โดยมีรสชาติเผ็ดร้อนเด่นชัดและยาวนานหลังดื่ม พร้อมกลิ่นโน้ตของผลไม้สีแดงและสีดำ, ผลไม้แห้ง, ถั่ว, และวานิลลา เสิร์ฟคู่กับลาบหลู้สลัดรสจัดจ้าน และเมนูที่มีชื่อว่า สืบสานสุดยอดโครงการหลวง ที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากดอยอินทนนท์ เพื่อช่วยเปิดต่อมรับรสได้อย่างดีเยี่ยมอาหาร Course ต่อมา ได้แก่ ต้มส้มลายเสือแม่สรวยลูกอ่อน เสิร์ฟพร้อม Martell Single Cru Fin Bois with Smoked Basil ที่เพิ่มกลิ่นหอมของใบกะเพรา ช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดี ก่อนตัดรสชาติด้วย Perrier-Jouët Blason Rosé Sorbet ไอศครีมที่มีส่วนผสมหลักจาก Perrier-Jouët Blason Rosé เสิร์ฟคู่กับ Special Cocktail จาก Mixologist ชื่อดัง ณิกษ์ อนุมานราชธน จากร้าน Asia Today หนึ่งใน Asia’s Best Bar ที่มาร่วมรังสรรค์ค็อกเทลสุดพิเศษในงานอีกด้วยสำหรับ Main Course ของมื้อค่ำสุดพิเศษในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย พะแนงแพะทุ่งครุ, ผัดเผ็ดแองกัสไทยสมุนไพรตะวันออก, ต้มยำกุ้งสูตรโบราณ ทานพร้อมข้าวจีไอหอมมะลิไทย จับคู่กับ Martell Single Cru XO Grande Champagne ที่มีรสชาติกลมกล่อม พร้อมด้วยกลิ่นหอมของผลเชอรี่สด, ผลไม้แห้ง และผลมะเดื่อ รวมถึงกลิ่นเครื่องเทศเฉพาะตัว ที่ทิ้งรสชาติในปากยาวนานอย่างน่าทึ่งปิดท้ายมื้อค่ำสุดพิเศษในครั้งนี้ ด้วยเมนูขนมหวานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่รังสรรค์โดยเชฟขนมหวานชาวฝรั่งเศส Nicolas Vergnole จากโรงแรม Capella Bangkok พร้อมด้วย Petit Four ที่ทางเชฟชุมพลได้รังสรรค์ช๊อคโกแลต 4 แบบ ที่มีส่วนผสมของ Martell 4 Crus ได้แก่ Petite Champagne, Fin Bois, XO Grande Champagne และ XXO Borderies พร้อมจัดวางเป็นรูปแผนที่ เพื่องานนี้โดยเฉพาะ พร้อมดื่มด่ำไป Martell Single Cru XXO Borderies คอนยัคในตระกูล Single Cru ที่ให้รสสัมผัสสดชื่นและนุ่มนวลในช่วงแรก ก่อนเผยกลิ่นของผลไม้แห้งอย่างมะเดื่อ, แอพริคอต และเครื่องเทศอ่อนๆ ซึ่งให้พลังและบุคลิกที่ชัดเจน ปิดท้ายด้วยกลิ่นของ Rancio และกลิ่นแบล็กเคอร์แรนท์ สร้างความรู้สึกถึงความหวาน, ความกลมกล่อม และความซับซ้อนที่น่าทึ่งโดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้รับของขวัญสุดพิเศษอย่าง Martell Single Cru Fin Bois personalized bottle ที่สลักชื่อของแขกแต่ละท่านลงบนขวดและกล่องได้ เพื่อเป็นดั่งของขวัญแทนใจในค่ำคืนอันน่าจดจำครั้งนี้@Perrierjouet @martellofficial#martell #martellmoments #perrierjouet #pernodricardthailand