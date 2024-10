“นัท มีเรีย” โพสต์แปลกๆ เกี่ยวกับ ”อั้ม อธิชาติ“หรือไม่

จากกระแสข่าวลือ พระเอกตัวท็อป นอกใจภรรยานักร้องยุค 90 ปันใจให้ชะนีน้อย ทำชาวเน็ตลงความเห็นว่าเป็นคู่ของ “อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์” กับ “นัท มีเรีย” โดย อั้ม ได้ออกมาเปิดใจยืนยันว่า ขาเตียงยังแข็งแรง ตนได้โทรไปคุยเรื่องนี้กับภรรยา ซึ่งภรรยาตอบกลับมาว่า “เดี๋ยวค่อยคุยนะพอดีมาร์คหน้าอยู่เดี๋ยวค่อยคุยนะเพราะหน้าตึง”ถัดมาไม่กี่ชั่วโมง นัท มีเรีย โพสต์ไอจีสตอรีแชร์เพลงความรู้สึกม่นๆ Be OK ของ Ingrid Michaelson ท่อนที่ร้องว่า “I JUST WANNA BE OKAY,BE OKAY,” (ฉันแค่อยากจะโอเค)และ นัท มีเรีย ยังได้โพสต์ไอจี Angel Number (เลขนำโชค นักตัวเลขศาสตร์บางคนยังเชื่อว่าถ้าหากเจอ Angel Number นั้นเป็นข้อความจากจักรวาลที่ต้องการสื่อสารด้วย โดยแต่ละตัวเลขก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไป) เลข 16 : 16 ซึ่งหากใครพบเลขสัญลักษณ์ 1616 หมายความว่าคุณกำลังจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ากระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัว ทุกอย่างจำเป็นต้องให้คุณได้เรียนรู้และยอมรับกับความเจ็บปวดหรือการแตกหักบางอย่างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะจัดสรรให้คุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้กลับมาดูแลตัวเอง เปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน ความคิดตัวเองเสียใหม่เมื่อคุณพบสัญลักษณ์ 16:16 คุณอาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับใครบางคน เช่น คนในครอบครัว เพื่อน คนรัก ในการสื่อสารคุณจะอยากพูดทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น และกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้อง คุณจะกล้าหาญในการพูดความจริง คุณจะไม่เก็บมันไว้แล้ว อะไรที่คุณรู้สึกอยากจะพูด คุณจะพูดให้คนอื่นได้รับรู้ ชีวิตคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนความน่ากลัวให้เป็นความโชคดี อย่าตระหนกในสิ่งที่มันยังไม่เกิด กลับมาดูแลตัวเองทั้งภายนอกและภายใน กลับมาสร้างความเชื่อในตัวเองให้มากขึ้น“รวมถึงมีการโพสต์ภาพสองมือจับกันแน่น พร้อมแคปชั่นว่า “Together🫶🏻🤝" พร้อมแท็กไปที่ไอจีของลูกสาวบุญธรรม น้องฟ้าโปรด รวมถึงคนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวด้วย ซึ่งงานนี้ก็ถูกจับผิดว่าไม่มีการแท็กไปยังสามี อั้ม อธิชาติ แต่อย่างใด รวมถึงมีเพื่อนๆ ในวงการเข้ามาส่งอีโมจิรูปหัวใจให้เพียบ