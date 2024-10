“แจ็คสัน” โผล่ทวีตให้กำลังใจ “แบมแบม” สุดซึ้ง หลังโพสต์ปริศนาหวั่นคิดสั้น

, I hope you have good night ( ผมหวังว่า คุณจะมีค่ำคืนที่ดี ), People around me is the reason i'm dying ( คนรอบตัวผมคือสาเหตุที่ทำให้ผมกำลังจะตาย )

แบมแบม ได้ทำเอาแฟนๆ เป็นห่วงกันถ้วนหน้าหลังเจ้าตัวโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษทั้ง I’ll be gone for good 2025 ( ปี 2025 ผมจะหายไปไม่มาให้เห็นอีก )และล่าสุดกับการโพสต์เพลง Changes ของ จัสติน บีเบอร์ กับเนื้อเพลงที่มีความหมายของการพยายามเปลี่ยนตนเองเพื่อความพอใจของคนอื่นแม้ว่าข้างในใจของตนจะแตกสลายก็ตามงานนี้ทำเอาเพื่อนร่วมวงสุดซี้อย่าง แจ็คสัน หวัง ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานโซเชียลมีเดียมากนัก ต้องรีบเข้ามาตอบโพสต์ดังกล่าวโดยให้กำลังใจ แบมแบม ซึ่งระบุว่า“People closely around us specially the industry.The only thing they care about is living their lifelike you are living urs.Different intentions.It's facts, it's reality.We all go through it, just different aspects.Dont take it negatively,Sometimes just gotta be more selfish and getthings right for urself.It's not always a bad thing.We all have choices.Make them bam.Be at a place where you get appreciation.Dont forget who u r.Love you for who u r.”( คนทึ่อยู่รอบตัวเรา โดยเฉพาะมนวงการบันเทิง สิ่งเดียวที่พวกเขาแคร์คือการได้ใช้ชีวิตแบบเดียวกับเรา มีความตั้งใจต่างกัน มันคือข้อเท็จจริง มันคือชีวิตจริง เราต่างก็ต้องผ่านเรื่องราวนี้ ในแง่มุมที่แตกต่างกัน อย่ามองมันในแง่ลบ บางครั้งก็ต้องเห็นแก่ตัวบ้างและทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวเอง มันไม่ได้แย่เสมอไปหรอก เราต่างก็มีทางเลือก สร้างมันขึ้นมาแบม พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีคนชื่นชมเรา อย่าลืมว่าเราเป็นใคร รักนายในแบบที่นายเป็น )“One more thing, bamUr audience love u,U da reason.Not anything else,Not the people , team, label, partners, oranyone else.”( อีกอย่างหนึ่ง แบม คนดูรักนาย นายคือเหตุผล ไม่ใช่อื่นใดเลย ไม่ใช่คนอื่น ไม่ใช่ทีม ไม่ใช่ค่าย ไม่ใช่พาร์ทเนอร์ หรือใครทั้งนั้น )งานนี้ทำเอาแฟนๆใจฟูที่ได้เห็นมิตรภาพของเพื่อนร่วมวง ที่ช่วยกันส่งถึง แบมแบม ที่กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังต้องการพลังบวกอย่างที่สุดด้วยล่าสุด แบมแบม ได้เดินทางถึงเมืองไทยเพื่องาน BAMESIS SHOWCASE TOUR เพื่อรับพลังบวกจากแฟนที่เชียงใหม่ และขอนแก่นด้วย