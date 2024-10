ARROW ฉลองก้าวแห่งความสุข ในเดือน 9 การเดินทางแห่งนวัตกรรมและดีไซน์ตลอด 49 ปี

ซึ่งตลอดระยะเวลา 49 ปีที่ผ่านมามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษ ครบรอบด้านทั้งงานออกแบบและประโยชน์ในการใช้งาน ที่สวมใส่สบาย ราคาจับต้องได้เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทย กับนวัตกรรมเนื้อผ้าที่บางเบา แห้งไว สวมใส่สบายในทุกๆ คอลเลกชั่น สำหรับกิจกรรมก้าวแห่งความสุข ในเดือน 9 การเดินทางแห่งนวัตกรรมและดีไซน์ตลอด 49 ปี ที่จัดขึ้นนี้ พร้อมจัดกิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้า ARROW มากมาย อาทิ การแมตซ์ลุคสุดปัง ดูดีในสไตล์ที่เป็นคุณ จากและ Tiktoker ที่ทำ content เกี่ยวกับการเสริมหล่อ เสริมบุคลิกที่ดีให้กับคุณสุภาพบุรุษโดยเฉพาะ มีผู้ติดตามกว่า 520,000 ผู้ติดตาม มาทำการเลือกเสื้อผ้าจาก ARROW หลากหลายคอลเล็กชั่น ให้เข้ากับบุคลิก โดดเด่นได้ในแบบที่เป็นคุณ! ทั้งยังได้อัพเดตเทรนด์แฟชั่น และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ที่ช่วยให้ชีวิตคนยุคใหม่ง่ายขึ้นในทุกวัน รวมถึงพูดคุยไลฟ์สไตล์การแต่งกายจากดารานักแสดงหนุ่มมากความสามารถและร่วมสร้างความสนุกสนานภายในงานโดย ครูแบงค์ Men Fashion Guru Grooming Class กล่าวว่า “ผมชอบทุกคอลเล็กชั่นของ ARROW เลยครับ ทั้ง •Profrex •Bamboo •Non Iron •New York Polo เพราะว่า ทุกคอลเล็กชั่นใส่สบายมากๆ ครับ อย่าง Total looks ของผมในงานวันนี้ มาจากคอลเล็กชั่น เสื้อ NEW YORK POLO นุ่ม ยืดหยุ่นได้ดี เคลื่อนไหวคล่องตัว เนื้อผ้า 94% COTTON 6% SPANDAX เนื้อเนียน ใส่สบาย ทอเส้นด้ายเบอร์เล็ก ละเอียด ฐานปกแข็งแรง ทำให้คอเสื้อตั้งสวย แถมมีสีสันให้เลือกแมตซ์ได้หลากกลายเลยครับ ส่วน เสื้อเชิ้ต Bamboo สีน้ำเงินเข้ม ก็เป็นอีกตัวที่เนื้อผ้าสัมผัสเย็น สบาย ช่วยลดกลิ่นอับ แห้งเร็ว ด้วยส่วนผสมของใยไผ่ธรรมชาติ ช่วยป้องกันแสงแดด และช่วยยับยั้งการเกิดของเชื้อแบคทีเรีย จับคู่กับกางเกง 4 WAY STRETCH EASY MOVE มีเนื้อผ้ายืดได้ 4 ทิศทาง เคลื่อนไหว คล่องตัว รีดง่าย สัมผัสนุ่ม เบา ทรงสวยนอกจากนี้ยังมีคอลเล็กชั่นอื่น ๆ คือ ‘Profrex’ เบา ใส่สบาย ไม่ยับง่าย แค่ลูบก็เรียบ ไม่ต้องรีด คืนตัวไว แห้งเร็ว เนื้อผ้ากลับคืนทรงได้ ไม่เสียรูป มีหลากกลายไอเท็มให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นชุดสูทคัทติ้งเนี๊ยบ เข้าคู่กับกางเกง เสื้อเชิ้ตแขนสั้น แขนยาว ‘Bamboo Fabric’ เนื้อผ้า มีส่วนผสมของเส้นใยอันอ่อนนุ่มจากเยื่อไผ่ธรรมชาติ และมีคุณสมบัติในการลดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เสื้อใส่แล้วเย็น สบาย นุ่มละมุน อย่างเป็นธรรมชาติ โดยช่วยลดเชื้อราและกลิ่นอับในผ้า เหมาะสำหรับคนที่เหงื่อออกง่าย และอากาศร้อนแบบบ้านเราส่วน ‘Non Iron’ ก็เป็นอีกหนึ่งคอลเล็กชั่นที่รีดง่าย ยับยาก หล่อ ไม่ต้องรีด เรียบ สัมผัสนุ่ม ระบายอากาศได้ดี เนื้อผ้าน้ำหนักเบาใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย คุณภาพคงทน อายุการใช้งานยาวนาน ที่สำคัญกระดุมทุกเม็ด เย็บเป็นรูปลูกศร ARROW เพื่อความคงทน หมดความกังวลเรื่องกระดุมหลุด อันเป็นเอกลักษณ์ของเสื้อเชิ้ต ARROWส่วนนวัตกรรม ‘COOL MODE’ จะทำให้ผู้สวมใส่ รู้สึกสบายช่วยให้อุณหภูมิร่างกายลดลง 1-2 องศา ถ่ายเทความร้อนได้ดี ตอบโจทย์ด้วยหลากหลายสีสัน เข้าได้กับหลากหลายไอเท็มและทุกโอกาส เช่นเดียวกับคอลเล็กชั่น ‘New York Polo’ นุ่ม ยืดหยุ่นได้ดี เคลื่อนไหวคล่องตัว ผลิตจากผ้า 94% COTTON 6% SPANDAX เนื้อผ้านุ่ม เนื้อเนียน ใส่สบาย ทอเส้นด้ายเบอร์เล็กและละเอียด ฐานปกแข็งแรง ทำให้คอเสื้อตั้งสวย ยืดหยุ่นได้ดี คล่องตัวในการเคลื่อนไหว มีหลายสีสันให้เลือกแมตซ์ได้ตอบโจทย์ด้านแขกรับเชิญ คุณเพื่อน คณิน นักแสดงหนุ่ม รูปหล่อ หุ่นเซี๊ย บุคลิกดี มีสไตล์ในการแต่งตัวที่สมาร์ท และเท่ กล่าวถึงการแต่งกายในงานว่า “ผมใส่คอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุดจาก ARROW กับ สูทตัวนอกและกางเกงจาก Profrex สีเบจ ซึ่งผมชอบมากๆ ใส่สบายพอดีตัว รู้สึกถึงความยืดหยุ่นของเนื้อผ้า จับคู่กับเสื้อคอกลม Collection AW24 เนื้อผ้า Cotton100% ทรง Over Size เนื้อผ้าสัมผัสนุ่ม ใส่สบาย แมตช์ได้ทุกลุค”บิ๊ก ธนกร แขกรับเชิญอีกท่าน กล่าวว่า “วันนี้ผมใส่ เสื้อยืด คลุมด้วยแจ็คเก็ต และกางเกง เป็นคอลเล็กชั่นเนื้อผ้าสัมผัสนุ่ม ใส่สบาย แมตช์ได้ทุกลุคเลยครับ อยากบอกว่า เสื้อผ้าจาก ARROW จากทุกคอลเล็กชั่น เราสามารถนำมาปรับแต่งมิกซ์แอนด์แมทซ์กันได้ แถมยังออกมาดูดีอีกด้วยครับ ส่วนไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของผมนั้น ปกติก็ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว แล้วก็ถ่ายละคร ถ่ายแบบ ทำให้ผมต้องแต่งตัวหลากหลายแนว ซึ่งเสื้อผ้า Arrow ทุก collections ตอบโจกย์ที่สุดครับ”นอกจากนี้ ในงานทั้ง 2 วันยังได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารห้างสรรพสินค้าร่วมแสดงความยินดี อาทิ คุณกสิน โอวาทสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเมกาบางนา, คุณวิลาศ จรูญรุ่ง ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พระราม 9 และทีมผู้บริหารห้างสรรพสินค้าร่วมงานอย่างอบอุ่นติดตามข่าวสาร Arrow Thiland ได้ที่ Facebook: ARROW Thailand www.facebook.com/ARROWThailand LINE OA: @arrowthailand