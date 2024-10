ห้ามพลาดตุลาคมนี้ “ช่อง 9 กด 30” ร่วมกับ “ไร้ท์ บิยอนด์” จัดทัพภาพยนตร์ญี่ปุ่นสยองขวัญระดับตำนานลงจอ

“ช่อง 9 กด 30” ร่วมกับ “ไร้ท์ บิยอนด์” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ทั้งจากประเทศไทยและทั่วทุกมุมโลก จัดทัพภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับบล็อกบัสเตอร์ หลากหลายแนว พร้อมลงจอ ในช่วง “NINE THEATER” ทุกวันเสาร์ เวลา 22.00 น.ตลอดเดือนตุลาคมพบกับภาพยนตร์ญี่ปุ่นฟอร์มยักษ์แนวสยองขวัญ ที่เป็นตำนานเล่าขาน ที่ทำให้ใจสั่นระทึกทุกวินาที เสาร์ที่ 5 ต.ค. นี้ พบกับภาพยนตร์ที่กำกับโดยฮิเดโอะ นากาตะ ซึ่งสร้างจากนวนิยายติดอันดับขายดีตลอดกาลของ ซูซูกิ โคจิ ที่ได้รับการนำมาแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากมายรวมทั้งภาษาไทย กับภาพยนตร์เรื่อง “ริง คำสาปมรณะ (The Ring)” ซึ่งเป็นเรื่องราวการสืบหาสาเหตุการตายของบรรดาเด็กวัยรุ่นโดยนักสืบสาวจากกรมตำรวจญี่ปุ่น ที่ยิ่งเมื่อสาวลึกมากลงไปเท่าไหร่ เธอก็พบว่าความตายก็ยิ่งคืบคลานเข้าใกล้เธอมากเท่านั้น ที่สำคัญคือจุดเริ่มต้นของปริศนาดำมืดแห่งม้วนวิดีโอมรณะนั้นยากเกินกว่าที่เธอจะทำให้คำสาปมรณะนี้สิ้นสุดลงได้ สนุกกันต่อในวันเสาร์ที่ 12 ต.ค. พบการกลับมาของคำสาปมรณะแห่งแรงอาฆาต ใน ภาพยนตร์ “เดอะ ริง 2 อาถรรพณ์ วิญญาณ พยาบาท” เรื่องราวสนุก ลุ้นทุกวินาทีแบบต่อเนื่องจากภาคแรก และห้ามพลาดพบความสยองที่เปี่ยมไปด้วยแรงพยาบาท ในวันเสาร์ที่ 19 ต.ค. นี้ กับภาพยนตร์เรื่อง “ผี...ดุ Ju-On: The Grudge” ปิดท้ายเสาร์ที่ 26 ต.ค. พบแรงพยาบาทที่ไม่มีวันสิ้นสุด การกลับมาสร้างความน่าสะพรึงกลัวอีกครั้ง กับภาพยนตร์เรื่อง “ผี...ดุ 2 Ju-On: The Grudge 2” คำสาปแช่งแห่งความพยาบาทของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วในบ้านหลังที่เกิดเหตุฆาตกรรมสยองขวัญ และปริศนาการหายตัวไปอย่างลึกลับของเด็กชายวัย 6 ขวบ