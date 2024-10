‘URBOYTJ’ เล่นใหญ่ใส่สุด! จัดเต็มเพลงฮิต-โปรดักชันสุดล่ำ พร้อมขนทัพแขกรับเชิญเซอร์ไพร์สเพียบใน URBOYTJ CONCERT ‘YOUR BOY’

ผ่านไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ต URBOYTJ CONCERT ‘YOUR BOY’ คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกของศิลปินแร็ปเปอร์ผู้ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามตลอดระยะกว่า 10 ปีในฐานะสมาชิกวงทรีโอ้ และศิลปินเดี่ยวควบตำแหน่งโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงดังมากมายให้ศิลปิน ที-ป็อปยุคใหม่ ที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักในชื่อ ‘URBOYTJ’ ณ ยูโอบี ไลฟ์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เมื่อวานก่อน บอกได้คำเดียวว่าหากใครพลาดงานนี้ต้องเสียใจแน่ ๆ เพราะไม่ใช่เพียงการขนเพลงฮิตทั้งชีวิตมาให้ฟังแบบจุกๆ กว่า 3 ชั่วโมง ยังจัดเต็มโปรดักชัน แสง - สี - เสียง – เวทีสุดล้ำ คุ้มค่าบัตรทุกที่นั่งแบบเกินราคาเมื่อทันทีที่วีทีอาร์นับถอยหลังอายุ 32 ปีพร้อมภาพผลงานในอดีต จนถืงภาพในวัยเด็กจบลง อินโทรเพลง เค้าก่อน Ver.Remix เพลงฮิตจุดพลุในฐานะศิลปินเดี่ยวก็เริ่มต้นขึ้น พร้อมการปรากฏตัวของ ‘URBOYTJ’ ลอยอยู่กลางเวทีคอนเสิร์ตด้วยชุดสุดล้ำสีดำ-แดง เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์ได้อย่างสมศักดิ์ศรี ตามมาด้วยเซ็ตเพลงฮิต อย่าง การันตี ,เป็นได้ทุกอย่าง, คนขี้เหงา, ยิ่งเกลียดยิ่งรัก,ถามคำ มาให้แฟนๆ ได้ร้องตามกัน พิสูจน์การเป็นแฟนพันธ์แท้ตั้งแต่ช่วงแรกของคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียวต่อด้วยการเปิดตัวศิลปินรับเชิญคนแรก ‘VioletteWautier (วี - วิโอเลต วอเทียร์)’ ที่ออกมาแจมในเพลง SELFMADE และ I'd Do It Again ชวนคนดูดื่มด่ำกับความลงตัวของ 2 ขั้วทางดนตรีในค่ำคืนสุดพิเศษ ก่อนกลับไปซึ้งกันต่อกับเพลง สุดปลายทาง ที่ช่วงท้ายของเพลงยังสร้างความประหลาดใจกับการเผารถยนต์บนเวทีสุดอลังการ และสานฝันคอนเสิร์ตครั้งสำคัญให้ ‘URBOYTJ’กับการเต้นกลางสายฝนในเพลง กอดได้ไหม ดึงอารมณ์ซึ้งสุดขีดได้เป็นอย่างดีก่อนส่งต่อความละมุนให้พี่ชายสุดที่รักที่เชื่อว่าหลายคนรอคอย ‘โอ๊ต – ปราโมทย์’ กับเพลง ประโยคบอกเล่าและ อยู่ก่อน ผลงานการร่วมงานของทั้งคู่ในอัลบั้ม SELFMADE นั้นเอง จากนั้นจึงเข้าช่วง ‘สุ่มร้องเพลงหน้าบี’ โดยจอคอนเสิร์ตได้ปรากฏชื่อเพลงมากมายที่หลายคนคิดถึง และมีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้ฟังจากเจ้าตัว โดยแฟนเพลงทั้งฮอลล์ต่างช่วยตะโกนลุ้นตัวเลือกให้หยุดลง ตรงกับเพลงที่อยากฟัง อาทิ คิดดัง, Sorry, ไม่อยากฟัง, ไม่เข้าใจ และต่อเนื่องกันด้วยล็อตเพลงเศร้าสุดดีพ เรื่องแค่นี้, รังเกียจกันไหม โดยเพลงนี้เจ้าตัวได้หยิบเอากีตาร์ตัวสำคัญที่ร่วมสร้างเพลงฮิตมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเล่นบนเวทีด้วยตัวเอง ก่อนบอกลาพร้อมปลดระวางกีต้าร์ตัวโปรดเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจบช่วงนี้ด้วยซิงเกิลล่าสุด CHEMICAL ที่ปล่อยออกมาก่อนคอนเสิร์ตครั้งนี้นั้นเองตามมาด้วยแขกรับเชิญคนถัดไป ‘สิงโต นำโชค’ สร้างสีสันความสนุกสนานให้คอนเสิร์ตแบบครบอรรถรสด้วยเพลง คู่กัน ก่อนฟอร์มวงใหม่กับเจ้าของคอนเสิร์ตด้วยเพลง ลองช้ำ Ver.TTJ หลังจากนั้นจึงหยิบเพลงฮิต I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR ? ของแขกรับเชิญมารีมิกซ์ใหม่ เพิ่มความหรูหราไฮโซไปอีกขั้น พร้อมเสริมท่อนแร็พเร้าอารมณ์ จนแฟนคลับลุกเต้นม่วนจอยกันสุดๆจากนั้นจึงเปิดตัวแขกรับเชิญ ‘ลูกชายคนใหม่’MAIYARAP (ไมยราพ) พร้อมหยิบเอาผลงานเดือดๆ กับเพลง พ่อแม่ไม่สั่งสอน แถมยังจัดเต็มเทคนิคโปรดักชั่นตระการตา เอียงเวทีไปหาคนดู 45 องศา เรียกได้ว่า ‘เล่นใหญ่ใส่สุด’ สมราคาบัตรจริงๆ ต่อด้วย ซุปเปอร์ไซย่า ลากแร็พลมหายใจเดียวเรียกเสียงเฮทั้งคอนเสิร์ตจากนั้นจึงได้เวลาของแขกรับเชิญคนสำคัญ เรียกเสียงกรี๊ดคนดูทั้งฮอลล์ตั้งแต่หน้าจอปรากฏชื่อ ‘3.2.1’ จัดเซ็ตเพลงฮิตครั้งเป็นศิลปินทรีโอ้ แค่ที่รัก, มีอีกไหม, ไม่ติด, ผูกพันต้องลา, รักต้องเปิด (แน่นอก) เรียกได้ว่าเป็นซีนที่หลายๆ คนรอคอยกับโชว์สุดพิเศษของทั้ง 3 คนกับการรวมตัวครั้งสุดท้ายในนาม 3.2.1 พร้อมเล่าที่มาของข่าวเกาเหลากันระหว่าง ‘URBOYTJ’ และ ‘GAVIN:D’ ให้แฟนคลับได้คลายข้อสงสัย ก่อนเชิญหลานรัก ‘ไซอัลบลู’ขึ้นเวทีร่วมพูดคุยพร้อมล้อมวงนั่งเลี้ยงหลานแบบจริงจังกันบนเวทีเลยทีเดียว เรียกได้ว่าพาร์ทนี้ครบอารมณ์ทั้งความสนุกสนาน ซึ้งเรียกน้ำตาแบบสุดๆและปิดท้ายด้วยเมดเลย์โคตรเพลงฮิต แบกไม่ไหว ที่ได้แขกรับเชิญคนใกล้ชิด TIMETHAI ร่วมแกล้งผู้ชมปลอมตัวเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตขึ้นเวทีมาเซอร์ไพร์สคนดู ตามมาด้วยเพลง อย่าคิดมาก, ช่วยไม่ได้, วายร้าย, หลับตา, เค้าก่อน เสิร์ฟคนดูด้วยไวบ์ความสุขให้ลุกเต้นจนวินาทีสุดท้าย แถมเจ้าของคอนเสิร์ตอย่าง ‘URBOYTJ’ยังขอเดินลงเวทีเพื่อขอบคุณผู้ชมอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แถวหน้าจนถึงแถวหลังสุดกันเลยทีเดียว ก่อนกล่าวลาและส่งทุกคนกลับบ้าน เสมือนแพ็คความประทับใจใส่กระเป๋า ปิดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ ‘URBOYTJ’ ได้อย่างสวยงาม