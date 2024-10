น่ารักน่าชัง!! "บี มาติกา" คลอดลูกคนที่ 2 ตั้งชื่อ "Viola"

หลังจากจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกน้อยไปเมื่อต้นเดือนที่แล้ว ล่าสุดนักแสดงสาว "บี มาติกา" ก็ได้คลอดลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีคุณพ่อ "กรกฤช จุฬางกูร" นักธุรกิจแสนล้าน คอยดูแลอยู่เคียงข้างโดย "บี มาติกา" ได้โพสต์ภาพครอบครัว พร้อมเผยโฉมหน้าลูกสาวให้แฟนๆ ได้ชมความน่ารักน่าเอ็นดูครั้งแรก และเขียนข้อความว่า "Meet Viola, the newest addition to our family…พาสาวน้อยมารายงานตัวแล้วค่ะ หนูเลือกวันเวลาเกิดเองแบบพี่ชายหนูเลยค่ะ น้ำเดินตอนตี3 ปะป๊ากับหม่ามี๊ก็รีบพุ่งตัวมาโรงบาลเลยแล้วคุณลุงหมอก็ให้ผ่าคลอดเลยทันทีจ้าพอหนูออกมาก็ร้องเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ หนูขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะ #bkorntinued #babynumber2 #myfamily"งานนี้ก็มีบรรดาพี่ป้าน้าอาในวงการบันเทิงแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก