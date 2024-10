ปิดฉากไปด้วยความฟิน! "Feel the Beat of Korea in Thailand" ในคอนเสิร์ต 2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in BANGKOK

จัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (Korea Tourism Organization) เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของกระแส Korean Wave ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย กิจกรรมในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ผู้คนสนใจการท่องเที่ยวเกาหลีมากยิ่งขึ้นโดยเปิดตัวด้วย Online Event แรกอย่าง Feel The Beat of Korea In Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 19 กันยายน 2024 เพื่อเอาใจคนที่กำลังจะไปเที่ยวเกาหลีหรือมีแพลนจะไป และแฟนคลับของวง aespa หรือ MY โดยให้ได้มีโอกาสลุ้นรับตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ต 2024aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in BANGKOK นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เช่น iPad Air, AirPods3 และบัตรกำนัลจาก Grab รวมมากกว่า 55 รางวัล เรียกได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับคนรักการเที่ยวเกาหลีที่จะได้ชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกขณะเดียวกัน ยังมี Online Event ที่สอง Share Your Beat of Korea! ส่งต่อจังหวะแห่งเกาหลีในแบบของคุณ! จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 30 กันยายน 2024 โดยกิจกรรมนี้เชิญชวนแฟนๆ ของ K-Pop มาแชร์เพลงเกาหลีที่ชื่นชอบ พร้อมบอกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีที่อยากไป ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับเกาหลีจำนวน 5 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 500 รางวัล ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกาหลีในการแบ่งปันประสบการณ์และสิ่งที่สนใจปิดท้ายด้วยกิจกรรมออฟไลน์ที่จัดขึ้นในบริเวณงานคอนเสิร์ต 2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in BANGKOK ที่ Impact Arena, Bangkok ในวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2024 ด้วยบูธสุดพิเศษของ KTO Thailand สปอนเซอร์เจ้าเดียวในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ที่มาพร้อมกับ 4 โซนกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น เริ่มต้นด้วย โซน Ticket Redemption ที่เปิดให้ผู้ชนะจากกิจกรรม Online Event แรก Feel The Beat of Korea In Thailand สามารถแลกรับบัตรคอนเสิร์ตและเข้าร่วมการแสดงของ aespa ได้ในวันงานทันทีโซนต่อมาคือ K-Travel ที่เปิดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาหลีและมีกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆให้ผู้เข้าร่วมได้รับของที่ระลึก โซนที่สามคือ K-Contents ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บูธถ่ายวิดีโอแบบ 360 องศา เพื่อเก็บความทรงจำและโชว์ชุดสวย ๆ ของทุกคนในวันคอน บูธถ่ายรูปแบบ Green screen พร้อมเลือกฉากหลังจากซีรีส์เกาหลีเรื่องโปรด อีกทั้งยังสามารถร่วมกิจกรรมออนไลน์ง่าย ๆ ภายในบูธเพื่อรับสิทธิ์หมุนวงล้อของรางวัลพิเศษได้ และโซนสุดท้ายคือ โซน DIY ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้สร้างสรรค์แก้วโซจูและถุงพกจูมอนีในสไตล์เกาหลีเป็นของที่ระลึกเพื่อนำกลับบ้านได้งานนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอความสนุกสนาน และความประทับใจให้กับแฟนคลับ aespa แต่ยังเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวเกาหลี ในประเทศไทยได้อย่างลงตัว ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนต่างเต็มอิ่มไปกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ทั้งในส่วนของกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมรางวัลมากมายที่เพิ่มความตื่นเต้นให้กับงานนี้อีกด้วย ความสำเร็จครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากแฟนๆ ชาวไทย และทาง KTO Thailand ก็พร้อมที่จะกลับมาพร้อมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในอนาคตอีกอย่างแน่นอน!