ไอคอนสยาม ร่วมกับ SM Entertainment จัดนิทรรศการเสมือนจริง “#potd #aespa Exhibition in Bangkok” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับเอาใจเหล่า “MY” แฟนคลับด้วยการสร้างปรากฏการณ์พิเศษ ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการยกเอานิทรรศการสุดล้ำจากเกาหลีใต้มาไว้ในกรุงเทพฯ ให้แฟนๆ ได้สัมผัสใกล้ชิดกับ 4 สาวไอดอลผ่านการจัดแสดงมีเดียอาร์ตที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนได้อย่างสมจริง เป็น Immersive Experience ที่ให้ความรู้สึกราวกับได้เข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวซึ่งแทบจะไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนของ aespa ตั้งแต่วันนี้ – 27 ตุลาคม 2567 ณ ชั้น 7 ไอคอนสยาม (ประตูทางออก Napalai Terrace)“#potd #aespa Exhibition in Bangkok” คือนิทรรศการสุดเอ็กซ์คลูซีฟจัดโดย Story Park, Co., Ltd. & Megu Entertainment Inc. ที่นำเสนอเรื่องราวของ aespa ในรูปแบบ Immersive Media Art Experience ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ด้วยการผสานโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนที่สร้างด้วยระบบดิจิทัล เผยให้เห็นชีวิตประจำวันเบื้องหลังเวทีที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และความเป็นธรรมชาติของ 4 สาว KARINA, GISELLE, WINTER และ NINGNING ในมุมส่วนตัวที่แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นนอกจากในนิทรรศการครั้งนี้เท่านั้น เพื่อให้แฟน ๆ ได้ทำความรู้จักกับไอดอลที่ชื่นชอบมากขึ้นไปอีกขั้นอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนิทรรศการครั้งนี้ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ชั้น โดยภายในนิทรรศการ แฟน ๆ จะได้เพลิดเพลินกับ MD Area ซึ่งรวมเอาสินค้าที่ระลึกของ aespa มาให้ได้เลือกช้อปอย่างจุใจ ทั้งสินค้าแฟชั่น อุปกรณ์ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ โฟโต้การ์ดลิมิเต็ดเอดิชัน รวมถึงสินค้าพิเศษที่จัดทำขึ้นเพื่อ “#potd #aespa Exhibition in Bangkok” อาทิ หมวก Bandanas และเสื้อยืดลายการ์ตูนคาแรกเตอร์ของ aespa รวมทั้งโฟโต้การ์ดสมาชิก aespa แบบสุ่ม ที่ออกแบบเป็นพิเศษไม่เหมือนใครสำหรับแฟน ๆ ที่เข้าชมนิทรรศการครั้งนี้โดยเฉพาะ และยังมีพื้นที่ถ่ายรูปอันน่าตื่นตาตื่นใจกับหุ่นเท่าตัวจริงของสมาชิกทั้ง 4 ตลอดจน Photoism Booth ที่ให้ผู้เข้าชมสนุกกับการถ่ายรูป KARINA, GISELLE, WINTER และ NINGNING ผ่านภาพพอร์ตเทรตของพวกเธอทั้งบนหน้าจอและบนผนัง ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังถ่ายภาพร่วมเฟรมกันจริง ๆ ก่อนเข้าไปนั่งพักจิบเครื่องดื่ม ชิมขนม และชมวิวสวย ในคาเฟ่ที่จัดไว้ใกล้ ๆ กันเหล่าแฟนคลับ aespa มาเก็บโมเม้นต์พิเศษกับ 4 สาว KARINA, GISELLE, WINTER และ NINGNING ได้ใน “#potd #aespa Exhibition in Bangkok” นิทรรศการสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ตั้งแต่วันนี้ – 27 ตุลาคม 2567 เวลา 11.00-20.00 น. ณ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยซื้อบัตรเข้าชมได้บริเวณหน้าทางเข้านิทรรศการ ราคาท่านละ 700 บาทต่อรอบ แต่ละรอบสามารถเข้าชมได้ 1 ชั่วโมง พิเศษ! สำหรับสมาชิก ONESIAM รับส่วนลด 10% สำหรับบัตรเข้าชมนิทรรศการ เพียงแสดงคูปองที่ดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชัน ONESIAM สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM