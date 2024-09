สุดเศร้า! "พัคจีอา" นักแสดงเจ้าของบทแม่นางเอก The Glory เสียชีวิตแล้วในวัย 52 ปี

ทั้งนี้ บริษัท Billions ต้นสังกัดของพัคจีอา ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตของเธอผ่าน Sports Donga“ทางเราบริษัท Billions ต้นสังกัดของพัคจีอา ขอแจ้งข่าวเศร้าต่อทุกท่านว่า พัคจีอาได้เสียชีวิตลงในวันนี้ เวลา 02:50 น. ด้วยวัย 52 ปี จากภาวะสมองขาดเลือด เราได้จัดพิธีศพของผู้เสียชีวิตขึ้นที่ห้องจัดงานศพหมายเลข 2 ที่ศูนย์การแพทย์อาซาน และพิธีเคลื่อนย้ายศพจะมีขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 10:00 น. ทาง Billions จะจดจำถึงความหลงใหลในการแสดงของผู้เสียชีวิตที่มีต่อวงการบันเทิงตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตเธอสุดท้ายนี้ เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอให้ดวงวิญญาณของเธอได้ไปสู่สุขติ”ข่าวการเสียชีวิตของพัคจีอาได้สร้างความเสียใจให้แก่แฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการเป็นอย่างยิ่ง เธอเป็นนักแสดงที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากบทบาทที่น่าจดจำมากมายในวงการบันเทิงพัคจีอา เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1972 เป็นนักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ เธอเป็นที่รู้จักจากการแสดงในผลงานของผู้กำกับชื่อดัง คิมกีด็อก โดยมีบทบาทในภาพยนตร์ของเขาถึง 5 เรื่อง ระหว่างปี 2002 ถึง 2008พัคจีอาเริ่มต้นอาชีพการแสดงของเธอด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถที่โดดเด่น แม้จะเล่นหนังที่ฟอร์มไม่ได้ใหญ่นักก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพยนตร์ Breath (2007) ที่เธอได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการแสดงที่เข้าถึงอารมณ์และมีพลัง Variety ยกย่องว่าเธอมีการแสดงที่ "ยอดเยี่ยม" และ Twitch Film กล่าวถึงบทบาทของเธอว่าเป็น "ความบันเทิงที่ได้ชม"นอกจากผลงานที่ร่วมกับคิมกีด็อกแล้ว พัคจีอายังมีผลงานการแสดงในซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีมากมาย ทั้งบทบาทในภาพยนตร์แนวศิลปะ (Art Film) และละครโทรทัศน์กระแสหลักที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผลงานที่เป็นที่รู้จักของพัคจีอา ได้แก่ The Coast Guard (2002), Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring (2003), Samaria (2004), 3-Iron (2004), และ Breath (2007) ภายใต้การกำกับของคิมกีด็อก ซึ่งภาพยนตร์เหล่านี้ล้วนแสดงถึงความสามารถทางการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอ และทำให้เธอได้รับการยอมรับในฐานะนักแสดงที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งในช่วงหลังของชีวิตการแสดง พัคจีอาได้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งจากบทบาทในซีรีส์ The Glory ซึ่งเธอรับบทเป็นแม่ของตัวละครที่รับบทโดย ซงฮเยคโย นางเอกของเรื่องนั่นเอง