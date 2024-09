สุดปัง ‘ลูกหมี รัศมี’ ฉลองครบรอบ 20 ปี We Are Model สถาบันสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ณ Akart Bistro & Bar ซอยเย็นอากาศ นักแสดง นางแบบ ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี จัดปาร์ตี้ฉลองครบรอบ 20 ปี สถาบันสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิภาพ We Are Model โดยมีทนายคู่ใจ ทนายกุ้ง อำนวยพร มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมเปิดใจ ‘ก่อนอื่นหมีอยากจะขอบคุณๆ ทุกความไว้วางใจตลอดระยะเวลา 20 ปี ของ We Are Model ตามที่เรามุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะปูทางให้น้องๆ นักเรียน ได้รับโอกาสที่ดีในการก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิง เมื่อเขาจบออกไปสามารถนำความรู้จากทางวีอาร์โมเดลไปใช้ พี่หมีสอนเดินแบบ และบุคลิกภาพมา 20 ปีเต็ม ประทับใจ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งต่อดารานางแบบนักแสดงพิธีกร มามากมายหลายรุ่น อาทิ ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ , เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า , แซมมี่ เคาวเวลล์ , แอนโทเนีย โพซิ้ว , ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ , ยิ้ม ชาวิกา วัตรสังข์ , น้ำหวาน รักษ์ณภัค วงศ์ธนทัศน์ , โกโก้ อารยะ ศุภฤกษ์ ,โยชิ รินรดา ธุระพันธ์ , ใบเตย วิสุมิตรา ประยูรพันธ์ , เจสสิก้า เอสพินเนอร์ และนาฟ ฉัฐนันท์ ฯ มันเป็นความภูมิใจที่เห็นลูกศิษย์จบไป มีบุคลิกภาพที่ดี สำหรับน้องๆที่สนใจอยากมาเรียนที่วีอาร์โมเดล พี่หมีรับเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ 4 ขวบ โดยคอร์สล่าสุด 12-13 ตุลาคม เป็นคอร์สเดินแบบเดินแฟชั่นโชว์ที่ mbk center สอบถามข้อ มูล Line : @lookmeechannel