ม.หอการค้า แท็คทีม “มิ้นต์-โอม”  ร่วมสัมมนา เทพเซียน รุ่นที่ 4

โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดงานสัมมนาสำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน Top Executive Program on China Business Insights and Network (TEPCIAN) รุ่นที่ 4 ณ อาคารคณะบดี (ชั้น 10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายนักธุรกิจชั้นนำไทย-จีนได้เรียนรู้ร่วมกัน, เพื่อต่อยอดธุรกิจ การค้า การลงทุนไทย-จีน และ Business Matching, เพื่อศึกษาดูงาน จีนตอนใต้ และ ปักกิ่ง ประเทศจีน Exclusive เฉพาะ TEPCIAN รุ่นที่ 4 (เทพเซียน รุ่นที่ 4) เท่านั้น โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร TEPCIAN, รศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล อธิการบดี ม.หอการค้าไทย และ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน , ประธานนักศึกษา TEPCIAN รุ่นที่ 4 ร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมเหล่าคนดังในแวดวงธุรกิจ และบันเทิง อีกมากมาย อาทิ มิ้นต์-ชาลิดา, โอม-ภวัต ฯลฯนอกจากหลักสูตร TEPCIAN หรือ Top Executive Program on China Business Insights and Network รุ่นที่ 4 ซึ่งมี นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นประธานนักศึกษาแล้ว ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังมีหลักสูตรธุรกิจสำหรับผู้บริหารอีกมากมาย อาทิ TEPCoT หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ , ToPCATS หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านสร้างสรรค์และนวัตกรรมบริการ และ JToP หลักสูตรที่เชื่อมการค้าการลงทุนกับญี่ปุ่น