“แนท ศราณี” นางงามนักธุรกิจยุคใหม่ มงลงบนเวทีและชีวิตจริง

คุณแม่นักธุรกิจ ยุคใหม่สุดปังคว้ารางวัล ชนะเลิศสูงสุด Grand Winner ของทุกประเภท กับตำแหน่ง Grand Winner Mrs.International 2024 ที่จัดขึ้นโดย I am Search Model International ที่บาหลี เมื่อวันที่ 13 กย ที่ผ่านมา และยังคว้า รางวัล พิเศษ อีก 3 รางวัล ได้แก่1 Body Beautiful Award2 Best Designer Award3 Top3 Best Talent Showในวัย 43 ปี แนท ศราณี เป็นทั้งเจ้าของธุรกิจสุดปัง แม่ลูกสองสุดเพอร์เฟ็กต์ และนักศึกษาปริญญาเอกสายเทคโนโลยีสุดล้ำ แนท ศราณี ไม่ใช่แค่แม่ธรรมดา แต่เธอเป็นซูเปอร์มัมตัวจริง! แม้จะมีภารกิจมากมาย แต่เธอเลือกที่จะเลี้ยงลูกทั้งสองคนด้วยตัวเอง และ สามารถให้นมแม่ได้นานถึง4ขวบเธอจัดสรรเวลาอย่างลงตัว แบ่งเวลาให้ลูกๆ และสามีอย่างมีคุณภาพ และพาไปทำกิจกรรมนอกบ้านในวันหยุด คุณศราณีเชื่อว่าการให้เวลากับครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงพยายามสร้างความทรงจำดีๆ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และสร้างความอบอุนในครอบครัวเธอสอนลูกๆ เรื่องการทำธุรกิจเพื่อสังคม ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลกและการแบ่งปันตั้งแต่เด็กด้านธุรกิจ Milk Plus & More - 8 ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่:คุณศราณีไม่เพียงแค่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ แต่ยังรักษาความเป็นผู้นำในวงการอาหารเสริมสำหรับคุณแม่มาอย่างยาวนาน!Milk Plus & More ครองแชมป์ผู้นำตลาดอันดับ 1 ของน้ำหัวปลีในประเทศไทยมาถึง 8 ปีติดต่อกัน! นี่คือความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา ในวงการที่มีการแข่งขันสูง ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา แบรนด์ยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ ความสำเร็จอันยาวนานนี้เกิดจากการทุ่มเทวิจัยและพัฒนาสูตรพิเศษที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสำหรับทั้งแม่และลูกนอกจากน้ำหัวปลีแล้ว แบรนด์ยังขยายไลน์ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ครอบคลุมความต้องการของคุณแม่ตั้งครรภ์ หลังคลอด และ วิตามินเด็ก ทำให้ Milk Plus & More เป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างคุณแม่ในทุกช่วงเวลาสำคัญและมีผลิตภันฑ์เตรียมตั้งครรภ์ด้วยค่าน้ำมะกรูด เตรียมตั้งครรภ์ วิตามินบำรุงสเปิร์ม โปรตีนบำรุงครรภ์ น้ำหัวปลี เพิ่มน้ำนม วิตามินเจลลี่สำหรับเด็ก การรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดมายาวนานถึง 8 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจอย่างสูงจากคุณแม่ทั่วประเทศ และความมุ่งมั่นของ แนท ศราณี ในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อแม่และเด็กแม้จะประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่ แนท ศราณีไม่เคยลืมที่จะตอบแทนสังคม ทุกๆ ปี เธอนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำประโยชน์มากมาย:มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ โรงเรียนวัดเขียนเขต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลเด็ก และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ สนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้จะทำหลายหน้าที่ แนท ศราณี ยังท้าทายตัวเองด้วยการเรียนปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย เพื่อนำความรู้มาต่อยอดธุรกิจและช่วยเหลือสังคมให้มากยิ่งขึ้นแนท ศราณี พิสูจน์ให้เห็นว่า ด้วยความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ และความไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา เราสามารถไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จ แต่ยังรักษาความเป็นผู้นำได้อย่างยาวนาน ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างสมดุลในชีวิตครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไปพร้อมๆ กัน!เส้นทาง 8 ปีแห่งความสำเร็จของ Milk Plus & More ภายใต้การนำของคุณศราณี เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจที่ดีไม่เพียงแค่สร้างผลกำไร แต่ยังต้องสร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยแนท ศราณี คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ผู้หญิงเราสามารถเก่งได้ในทุกบทบาท สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน เลี้ยงลูกอย่างใกล้ชิด และยังสามารถเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้ในเวลาเดียวกัน