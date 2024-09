“กลัฟ คณาวุฒิ” สารภาพโดน “จิน BTS” ตกไปเรียบร้อย พร้อมรีวิว ตัวจริงหล่อเป๊ะ มือนิ่ม

“กลัฟ คณาวุฒิ” รับโดน “จิน BTS“ ตกไปเรียบร้อยแล้วในเวลาสั้นๆ ชมตัวจริงหล่อมาก มือนิ่ม พร้อมเผยประโยคที่ได้พูดคุยกับ จินทำเอา อาร์มี่ (ชื่อเรียกแฟนคลับ BTS) ไทยเอ่ยปากชมว่า “กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์“ ทำถึง ทำดีมาก เป็นตัวแทนหมู่บ้านของเหล่าอาร์มมี่ชาวไทย ที่ได้กระทบไหล่ ”จิน BTS“ ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ที่ได้ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ ที่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ในฐานะ Brand Ambassador ของ Gucci ซึ่ง กลัฟ ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่ จิน BTS และพูดคุยกันด้วย“ตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าจะถึงตัวพี่เขาด้วย เพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าพี่เขาดังมากๆ แล้วเราคิดว่าในวันงาน พี่เขาจะต้องถ่ายสื่อหลายสื่อแน่นอน แล้วรอบๆ ตัวพี่เขาก็น่าจะมีผู้จัดการ มีพี่การ์ด ก็คิดว่าเราคงไม่ได้เจอพี่เขาแบบสองต่อสองหรอกครับ แต่กลายเป็นว่าพอวันงาน มีโอกาสได้เข้าไปถ่าย โอ้..ตื่นเต้น ตกใจ และก็ดีใจมากๆ เพราะพี่เขาก็ดังจริงๆตัวจริงพี่เขาหล่อ ผมมีโอกาสได้ดูเอ็มวีของพี่ๆ วง BTS เราก็เห็นพี่ๆ เขาแค่ตามคลิปวิดีโอ ตามทีวี แต่พอมาเจอตัวจริง หล่อกว่าช่วงที่ได้เจอเขาแค่สั้นๆ เลยครับ ต้องบอกว่าเราโชคดีด้วย ตอนนั้นมันเป็นจังหวะที่พี่ๆ สื่อเขากำลังทำคอนเทนต์กับพี่จินอยู่ แล้วเป็นจังหวะช่วงเปลี่ยนสื่อพอดี เราก็ใช้แก๊ปนั้นแหละเข้าไปแป๊บเดียว กลายเป็นว่าเราได้เข้าไปถ่ายด้วย ก็ดีใจมากๆ ครับ เขา handsome จริงๆ ครับ แล้วได้ข่าวว่าพี่เขาเพิ่งออกจากกรม นี่ขนาดเพิ่งออกจากกรมนะครับ ยังหล่อ ยังเป๊ะอยู่เลยครับ“เผยประโยคที่ตนพูดกับ “จิน BTS” รับตอนนี้โดนตกแล้ว“ไม่ได้พูดอะไรเยอะ แค่บอก thank you so much ประมาณนี้ ขอบคุณมากที่ได้ถ่ายรูป แล้วก็แอบมี Love you so much นิดนึง ประโยคนี้มันมาเอง พอเห็นหน้าพี่เขาแล้วหล่อจริง (โดนตก?) ใช่ แล้วเราก็เคยได้ยินเพลงของพี่ๆ BTS มาหลายเพลงแล้ว แต่ว่าเราไม่เคยได้มาสัมผัสตัวพี่ๆ เขาแบบตัวเป็นๆ พอได้เจอกันแล้วพี่เขาไนซ์ น่ารักมาก เราก็เลย โอเค ไอเลิฟยูนะเขาก็หัวเราะเขาคงตกใจแหละ ก็คงไม่คิดว่าผมจะมาบอกรักพี่เขามั้งครับ ตอนนั้นเราคิดไม่ออก ไม่ได้เตรียมอะไรเลย เพราะเราไม่ได้คิดด้วยว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปเจอกับพี่เขา เราเลยไม่ได้เตรียมประโยคอะไรเลย โมเมนต์นั้นความรู้สึกผมตอนเข้าไปแค่ 5 วิเองมั้งครับ เข้าไปปุ๊บ กดแช๊ะๆ คุยนิดนึงแล้วก็ออกเลย ไม่ค่อยได้คุยอะไรเยอะ ตอนนั้นแบลงก์ ไม่ได้เตรียมอะไรอยู่แล้วด้วยครับจำได้ว่ามือพี่เขานิ่มครับ เอาจริงๆ ผมก็ไม่ได้เก็บดีเทลขนาดนั้นว่ามือพี่เขานิ่มมั้ย แต่ก็ดีใจและเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้เจอ ตั้งแต่กลับมามีคนถามถึงโมเมนต์นี้เยอะเลย ส่วนใหญ่ก็จะถามว่ามือข้างไหนจับพี่จิน ขอมือนั้นได้มั้ย อยากเป็นกลัฟจังเลย”แฟนๆชมทำถึง เป็นตัวแทนหมู่บ้านของ อาร์มมี่ ชาวไทย?“ก็ยินดีครับ ขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดู เพราะจริงๆ เราไม่รู้ด้วยว่าการที่จะได้เข้าไปถ่ายหนึ่งต่อหนึ่งกับพี่ๆ BTS มันยากมากขนาดไหน แต่กลายเป็นว่าพอเราได้เข้าไป แล้วพี่ๆ ทุกคนเหมือนดีใจไปกับเราด้วย เหมือนเป็นวาระแห่งชาติเลย ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูครับ (เหมือนเป็นตัวแทนทีมชาติประเทศไทย?) จะเป็นอย่างนั้นก็ได้แหละ ถือว่าเป็นตัวแทนเอารูปมาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันครับ”มีทีมมาบอกว่าตนกับ ”จิน BTS” เกิดวันเดียวกัน เดือนเดียวกันด้วย”ผมได้ยินตอนก่อนที่จะไปงานแฟชั่นโชว์ มีพี่ทีมงานมาบอกว่าผมกับพี่จินเกิดวันที่ 4 ธันวาคม เหมือนกัน นั่นแหละครับ 4 ธันวา หน้าตาดี“เล่าถึงลุกส์เสื้อตาข่ายสุดกร้าวใจ“ก็จะมีความเซ็กซี่ๆ นิดนึง เป็นสูทเทาแมทช์กับเสื้อตาข่ายออกซีทรูนิดๆ เป็นเสื้อตาข่ายสีม่วงเพราะเรารู้สึกว่าพอเป็นสีม่วงมันจะให้ความรู้สึกความเป็น GUCCI เราก็เลยเลือกสีนี้มา แล้วดันไปตรงกับที่ครีเอทีฟดีไซเนอร์เขาอยากจะให้เราใส่ชุดนี้ด้วยพอดีเลย ก็ดีใจมากๆมันอาจจะเป็นจังหวะแหวกล้วงอะไรแบบนี้ พอแสงมันเข้าปุ๊บ อาจจะมีความวับๆ แวมๆ นิดนึง เขินครับ เอาจริงๆ ตอนแรกเราไม่เขินเราไม่ได้โฟกัสอะไรเลย เพราะว่าเราใส่ชุดนี้ไปในฐานะ represent ชุดของ GUCCI เราก็ไปในฐานะแฟชั่นคนหนึ่ง แต่พอกลับมาอ่านฟีดแบ็ก เขินตอนอ่านฟีดแบ็กนี่แหละ เขาจะแซวโอ้โหชุดอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะ วันนี้ก็มีเขาเดินผ่าน บอกกลัฟถอดสูทหน่อย แต่ผมว่าสูทจำเป็นดีกว่า”จากงานนี้ถูกจัดอันดับความนิยมกราฟพุ่งขึ้นมา ตกแฟนคลับอิตาลีเพิ่มมาได้“ก็ขอบคุณพี่ๆ แฟนๆ ทุกคนครับ ที่ช่วยกันพูดถึงตัวผมในงานแฟชั่นวีกครั้งนี้นะครับ ทุกๆ บ้านเลย ก็ขอบคุณมากๆ ที่เอ็นดูและสนับสนุนกันนะครับ ผมก็ไม่ได้ลุ้นอะไร เราแค่ไปทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นพอ แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำไปมันส่งผลให้พี่ๆ แฟนคลับ ทั้งแฟนคลับเราหรือคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักเราแล้วได้เห็นเราจากงานแฟชั่นวีกครั้งนี้ด้วย ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูครับ(ตกแฟนคลับอิตาลีได้เพิ่ม?) ก็น่าจะมั้งครับ ก็หวังว่าจะเอ็นดูกันนะครับ เพราะพี่ๆ ที่ไปรอข้างหน้างาน GUCCI ถ้าพูดตรงๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ๆ แฟนคลับ BTS เราก็ทักทายพี่ๆ เขาไปบ้าง”