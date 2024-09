“ปันปัน” ขึ้นแท่น Friend of Sulwhasoo เปิดตัวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากเทคโนโลยีโสม พร้อมชวน กลัฟ-เนเน่ มาโชว์มินิคอนเสิร์ตส่งต่อแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเอง

ทีนควีนขวัญใจวันรุ่นเจนซี เรียกว่าโตมาด้วยกัน สำหรับนางเอกไอดอลแห่งยุค “ปันปัน สุทัตตา” ล่าสุดได้ขึ้นขึ้นแท่น Friend of Sulwhasoo (โซลวาซู) แบรนด์สกินแคร์และความงามลักชูรี่ระดับโลก คนล่าสุด ภายใต้แคมเปญ “เริ่มก่อนสวยได้นานกว่า Rejuvenate Your Skin Now” ที่ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ The Concentrated Ginseng Rejuvenating สกินแคร์ฟื้นบำรุงผิวอ่อนเยาว์ด้วยเทคโนโลยีโสม (Ginseng Technology) ที่ตอบโจทย์การดูแลตัวเอง จากวัยรุ่นที่ก้าวเข้าสู่วัยทำงานแบบ ปันปัน งานนี้ยังชวน “กลัฟ คณาวุฒิ” ควงคู่ “เนเน่ พรนับพัน” มาสร้างสีสันด้วยการโชว์มินิคอนเสิร์ต พร้อมมาร่วมแชร์ประสบการณ์เคล็ดลับในการใส่ใจเริ่มต้นดูแลตัวเอง ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2567โดยบรรยากาศในงาน Sulwhasoo #RejuvenateYourSkinNow เปิดตัวสกินแคร์ระดับลักชัวรี่ “The Concentrated Ginseng Rejuvenating" ได้เนรมิต โซลวาซู ป็อปอัพสโตร์ อย่างหรูหราให้เหล่าคนบิวตี้ที่มาร่วมงานได้สัมผัส “เทคโนโลยีโสม" ศาสตร์แห่งโสมเกาหลีผสานนวัตกรรมล้ำสมัยจากการค้นคว้าวิจัยมายาวนานกว่า 60 ปี เอกสิทธิ์เฉพาะของโซลวาซู ช่วยดูแลต่อต้านริ้วรอยแห่งวัย ผิวแลดูอ่อนเยาว์สุขภาพดีเหนือกาลเวลา ก่อนพบกับไฮไลท์เปิดตัว ปันปัน Friend of Sulwhasoo คนล่าสุด ที่บอกเลยว่าออร่าหน้าใสสมกับตำนานไอดอลแห่งยุค ที่มาเป็นตัวแทนของคนวัยรุ่นที่ก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ที่เริ่มมองหาการใส่ใจในการดูแลตัวเองอย่างพิเศษและพิถีพิถันมากยิ่งขึ้น ก่อนจะพบกับ “กลัฟ” ที่มาพร้อมกับ “เนเน่”ไอดอลคนดังที่เป็น Friend of Sulwhasoo ด้วยเช่นกัน โดยทั้งคู่มาชวนแฟนๆ เริ่มต้นในการดูแลตัวเองแบบง่าย ๆ ใช้ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เฟิร์สแคร์เซรัม เพื่อผิวสวยสุขภาพดี จากนั้นทั้งคู่ก็มอบความสุข ด้วยการแสดงโชว์พิเศษมินิคอนเสิร์ต ด้วยการร้องเพลงซิงเกิ้ลล่าสุดของตัวเอง เรียกเสียงกรี๊ดจากทั้งด้อม “ลูกบอลของคุณบิ๊กกลัฟ” กลุ่มแฟนคลับของหนุ่มกลัฟ และ “อะตอม” กลุ่มแฟนคลับของเนเน่ เรียกว่าอบอวลไปด้วยความสุขกันตลอดงาน นอกจากนี้ยังมี “แอนนา เสืองามเอี่ยม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2565, ไอดอลสาว “นัตตี้ นันทนัท”, นักแสดงสาว“พิตต้า ณ พัทลุง”, “จ๊ะจ๋า พริมรตา” มาร่วมอัปเดตเทรนด์การดูแลผิวให้สวยอ่อนเยาว์ปันปัน เล่าความรู้สึกที่ได้เป็น Friend of Sulwhasoo ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เป็น Friend of Sulwhasoo ของผลิตภัณฑ์ “The Concentrated Ginseng Rejuvenating" และอยากชวนทุกคนคนมาเริ่มดูแลตัวเอง ใส่ใจในเรื่องของการป้องกันริ้วรอย เพื่อผิวสุขภาพดีก่อนใครเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสัมผัส “The Concentrated Ginseng Rejuvenating" สกินแคร์ฟื้นบำรุงผิวอ่อนเยาว์ด้วยเทคโนโลยีโสม ที่เคาเตอร์โซลวาซูทุกสาขา ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://th.sulwhasoo.com/#SulwhasooThailand #SULWHASOOXGULF #SULWHASOOXNENE #SULWHASOOXPUNPUN