สุขสุดปังฟรีคอนเสิร์ตมาราธอน ฉลองครบรอบ 22 ปี ไนน์เอ็นฯ #9entbd22ndXSIAMPARAGON

เรียกว่าสุขสุดปังทีเดียวสำหรับงาน “MCOTxSIAM PARAGON present NINEENTERTAIN BIRTHDAY FESTIVAL 2024” ที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ฉลองครบรอบ 22 ปี รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ซึ่งออกอากาศทางช่อง 9 กด 30 ที่จัดฟรีคอนเสิร์ตแบบมาราธอน รันยาวกว่า 9 ชั่วโมงเต็ม ณ พาร์คพารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนรันยาวความสนุกที่มาพร้อมความสุขกับกองทัพศิลปิน นักแสดงชื่อดังมากมาย ที่มาร่วมส่งความสุข ความสนุกให้กับผู้ชม เปิดเวทีด้วยศิลปิน ATK กับเพลง ปล้นใจ ต่อด้วย Slow Sundae กับเพลง รับฉันหน่อย ต่อด้วยศิลปิน MONICA และ V3RSE ที่มาพร้อมกับเพลง ฉันคือดวงจันทร์, ยอม และเพลง อิจฉา ที่เป็นการฟีดเจอริ่งของMEYOU x Monica จากนั้น EMPRESS ออกมาโชว์เพลง Too L8 ต่อด้วยศิลปินโปรเจ็คท์ B.Friend กับเพลง More than friend และ คามุยหัวโจร แล้วมาโยกย้ายกับศิลปิน New Country ในเพลง แตร๊ดตึง และเมดเลย์ Stand by หล่อ กับ ร่างทอง ต่อด้วย TYTAN มากับ 3 บทเพลง All Night, อ้อมกอด, YOBO แล้วถึงคิวของTINY TITAN มาโชว์เพลง ชอบแต่เหมียว และ จากฉันในอดีต ก่อนจะส่งต่อให้ Stang Tari ที่มากับเพลง จำนน และ คลั่งรัก จากนั้นเป็นคิวของ PUIMEKSTER กับเพลง ที่บ้านเลี้ยงด้วยอะไร กับเพลง เกินต้าน ส่งต่อให้ 6 หนุ่ม THE DARGON กับเพลง Can’t stop me loving you และ เพลงไปด้วยกันเถอะ ต่อด้วย 3 ศิลปิน Turbo4Wds เพลง Introvert, POPPY C. เพลง Try Me และ DaruNi เพลง Let me be your boy และก็มาถึงศิลปินที่หลายคนเกาะขอบเวทีรอชม ลำไย ไหทองคำ ที่มาปลุกความมันส์ให้ทุกคนได้สนุกและเต้นตามกับ 3 เพลงรวด เชฟบ๊ะ, เอิ้นอ้ายแนเด้อ และ ยายแล่ม ทำเอาเวทีสะเทือนไปทีเดียวจากนั้นก็เป็นคิวของ 2 หนุ่ม SANGMIN CHOI กับ เพชร-รตน จากซีรีส์ซังมินดินเหนียว กับเพลงประกอบซีรีส์ชื่อ ความทรงจำ แล้วมาสนุกกับ หนุ่มนนท์ อินทนนท์ ที่มาโชว์เพลง ธรรมดาที่ไหน จากนั้นส่งต่อให้นักแสดงสาว PEAKSayaa ที่มาโชว์ 2 เพลง ปักตะกร้า และ ไทป์หมาเด็ก ก่อนจะส่งต่อให้ 2 คู่หูฮอตที่ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดหูแตกกับ นุ๊ก ธนดล & ป๊ายปาย โอริโอ้ ที่มาพร้อมกับเพลง รักษาไม่ได้, มีใจก็ฟอลมา และ รักนะต้าววาฬ ต่อด้วยเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 กับ 2 เพลง Borderless กับ 365วันกับเครื่องบินกระดาษ ก่อนส่งต่อให้กับ D-NA เพลง เพื่อนกันเหรอ, Wizzle Z เพลง อัสคารามุด และ NEVONE กับ 2 เพลงรวด Shortcut และเพลง เหตุผลข้อเดียว จากนั้นเป็นคิวของ 2 ศิลปิน Txrbo และ WHAWHA ที่มากับ 5 บทเพลง Crush on you, You are Perfect, คำสาปร้าย, พนักงาน และ น้ำลาย จากนั้นเป็นคิวของศิลปิน Pretzelle กับเพลง ซัดสักที ต่อด้วย QRRA กับเพลง ไม่ง้อจะพอแล้วนะ แล้วส่งต่อเวทีให้กับหนุ่ม ๆ เติ้ล เฟิร์สวัน, เก่ง น้ำปิง, โทมัสก้อง ที่มากับ 3 บทเพลง คู่ชีวิต, คนมันรัก และ Good morning teacher และความหล่อไม่มีพักกับหนุ่ม ๆ ฟอร์ด, หลุยส์, ภูวินทร์ และวง LYKN กับเพลง ใกล้เกิน, Check me, วันเกิดเธอ, โฮ่ง และเพลง ความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นจากนั้นเข้าช่วงสำคัญกับการร่วมกันตัดเค้กฉลองเบิร์ธเดย์ โดยมีคณะผู้บริหาร อสมท นำโดย นายผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่, นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน, นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและขาย, นายสุวิทย์ ทรัพย์มหาอุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ พร้อมผู้บริหารสยามพารากอน นางสาวโสภิดา กิติโกมลสุข ผู้บริหารสายงาน Global Event Management Siam Paragon ร่วมพิธีการโดยมีศิลปินดาราขึ้นเวทีร้องเพลง HBD และถ่ายรูปร่วมกันก่อนที่พิธีกรจะส่งเข้าสู่การแสดงช่วงสุดท้าย ด้วยนักแสดงสาวสวย BOW Maylada กับ 2 บทเพลงดัง ฝังใจ และ แฟนผมน่ารัก เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับดังสนั่น ก่อนส่งต่อเวทีให้กับ หนุ่ม ๆ สุดหล่อ แจม รชตะ, ออฟโรด กันตณ, ต้าห์อู๋ พิทยา, บูม สหรัฐ, ไดร์ม่อน ณรกร ที่มากับเพลง อ่านแต่ไม่ตอบ, ทฤษฎี 11 เดือน, เป็นไรมั้ย, ง่าย ๆ และเพลง TEEDEE TADA ปิดท้ายด้วยเพลง คนมันรัก จากนั้นเป็นคิวของศิลปินวง LA ONG FONG ที่มากันแบบเต็มวงกับ 3 เพลง รักเปิดเผย, อยู่ดี ๆ ก็เหงาเฉย และเพลง แอบชอบ ต่อด้วย 2 ศิลปิน bamm กับ Proo Thunwa กับเพลง มือสมัครรัก, จดหมายรัก จากนั้นเป็นคิวของ YourMOOD กับเพลง กลัวฝน และ ลาก่อน ส่งต่อให้กับศิลปิน ALALA และ MATCHA กับเพลง Music Lover และ Alala และถึงคิวของ 3 ศิลปิน VllS , TIGGER, PERSES กับเพลง Mirror Mirror, ผิดหน้าที่, Catch The Night และ น่ารักน้อยลงหน่อย ก่อนจะส่งเวทีให้กับศิลปิน Slapkiss กับเพลง เดทกับตัวเอง, รักสุดในดวงจันทร์ และเพลง แฟนเก่าคนโปรด ก่อนจะปิดเวทีด้วย F.HERO X GulfKanawut กับโชว์สุดพิเศษที่เตรียมมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ปิดงาน Nineentertain Birthday Festival 22nd Anniversary ด้วยความประทับใจและสมบูรณ์แบบ#9entbd22nd #9entbd22ndXSIAMPARAGON #SIAMPARAGON