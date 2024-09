เหม็นหน้ามานาน! "50 เซ็นต์" ลุยเต็มที่! เปิดโปงเรื่องฉาวของ 'ดิดดี้' ผ่านสารคดีทาง Netflix

"นี่เป็นเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญ มันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและมีหลายมิติ ครอบคลุมระยะเวลาหลายทศวรรษ ไม่ใช่แค่พาดหัวข่าวหรือคลิปสั้น ๆ ที่เห็นกันในขณะนี้" 50 เซ็นต์ วัย 49 ปี และผู้กำกับของซีรีส์ อเล็กซานเดรีย สเตเปิลตัน กล่าวในแถลงการณ์ใหม่ต่อ Variety เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน“พวกเรายังคงมุ่งมั่นในการมอบเสียงให้แก่คนที่ไม่มีโอกาสพูด และนำเสนอทัศนคติที่แท้จริงและลึกซึ้ง แม้ว่าข้อกล่าวหาจะน่าตกใจ เราขอเตือนทุกคนให้จำไว้ว่าเรื่องของ ฌอน โคมบ์ส ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของวงการฮิปฮอปและวัฒนธรรมของมัน เราต้องการให้มั่นใจว่าการกระทำของบุคคลจะไม่บดบังผลงานที่กว้างขวางของวัฒนธรรมนี้"50 เซ็นต์ได้ประกาศครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2023 ว่าบริษัทผลิตภาพยนตร์ G-Unit Films และ Television Inc ของเขากำลังทำงานในซีรีส์เรื่องนี้ ในเวลานั้น ดิดดี้ วัย 54 ปี กำลังถูกฟ้องร้องโดยผู้หญิงสี่คน รวมถึงแฟนเก่า แคสซี ซึ่งกล่าวหาว่าเขาทำร้ายร่างกายและข่มขืนเธอ ดิดดี้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของผู้หญิงทั้งสี่คน และเขากับแคสซี วัย 38 ปี ได้ตกลงยอมความในเดือนพฤศจิกายน 2023ในเดือนพฤษภาคม CNN ได้รับฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดในปี 2016 ที่แสดงให้เห็นว่าดิดดี้จับ ดึง ผลัก และเตะแคสซี หลังจากนั้น ดิดดี้ได้โพสต์บนอินสตาแกรมเพื่อ “รับผิดชอบทั้งหมด” สำหรับการกระทำของตัวเอง"ผมเสียใจจริง ๆ ผมตกถึงจุดต่ำสุด แต่ผมไม่แก้ตัว" เขากล่าวในขณะนั้น "พฤติกรรมของผมในวิดีโอนั้นไม่สามารถให้อภัยได้ ... ผมรู้สึกขยะแขยง"ข้อกล่าวหาต่อดิดดี้ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถูกฟ้องโดยคณะลูกขุนเมื่อวันที่ 16 กันยายน และถูกควบคุมตัวดิดดี้ได้ให้การปฏิเสธข้อหาสมคบกันในกรณีการกรรโชก การค้ามนุษย์ทางเพศโดยการบังคับ ข่มขู่ หรือหลอกลวง และการขนส่งเพื่อให้มีการค้าประเวณี เขาถูกปฏิเสธการประกันตัวและจะต้องถูกควบคุมตัวรอการพิจารณาคดี50 เซ็นต์เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำฟ้อง 14 หน้าที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 17 กันยายน ซึ่งกล่าวหาว่าดิดดี้ได้จัด "กิจกรรมทางเพศ" ที่เรียกว่า "Freak Offs" โดยใช้ “การบังคับ ข่มขู่ หรือหลอกลวง” ให้เหยื่อต้องมีเพศสัมพันธ์กับชายที่เป็นพนักงานค้าบริการทางเพศ"นี่ผมอยู่กับ @thedrewbarrymoreshow และผมไม่มีน้ำมันหล่อลื่นเป็นพันขวดในบ้านเลย" 50 เซ็นต์เขียนแคปชั่นในภาพอินสตาแกรมของเขากับ ดรูว์ แบร์รีมอร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายนแคปชั่นนี้อ้างอิงถึงการกล่าวหาในคำฟ้องว่าตำรวจได้ “ยึดอุปกรณ์ 'Freak Offs' รวมถึงยาเสพติดและน้ำมันเบบี้ออยล์และน้ำมันหล่อลื่นมากกว่า 1,000 ขวด” เมื่อมีการบุกบ้านของดิดดี้ในไมอามีและเบเวอร์ลีฮิลส์ในเดือนมีนาคมที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีการค้ามนุษย์ทางเพศของรัฐบาลกลางแม้ว่าทั้งสองศิลปินจะเติบโตขึ้นมาในวงการดนตรีในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แต่ 50 เซ็นต์กล่าวว่าเขาไม่เคยไว้ใจดิดดี้เลย"ผมไม่เคยปาร์ตี้หรือไปเที่ยวกับเขา เขาเป็นนักธุรกิจ มีคนเรียกเขาว่าโปรดิวเซอร์ แต่ผมเห็นคนที่ถูกเอาเปรียบ เป็นคนทำงานตัวจริง แต่สุดท้ายเขาได้รับเครดิตไป เขาไม่ใช่โปรดิวเซอร์" 50 เซ็นต์ กล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์กับ The Hollywood Reporter ในเดือนกรกฎาคม "เขาใช้ประโยชน์จากธุรกิจบันเทิง และใช้ประโยชน์จากผู้สร้างสรรค์ตัวจริง ผมไม่มีความสนใจที่จะทำแบบนั้น ผมถือว่าตัวเองเป็นผู้สร้างสรรค์ ดังนั้นผมจึงไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเขา"เจ้าของเพลง "In Da Club" ยังขอ "แสดงความชัดเจน" เกี่ยวกับการไม่ไปงานปาร์ตี้สุดหรูของดิดดี้ "ผมอยู่ห่างจากเรื่องนั้นมาหลายปี" เขากล่าว