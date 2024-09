FILA จัดอีเว้นต์พิเศษ “Fansign and Meet & Greet” ชวนค้นลุคที่ใช่ ในสไตล์ตัวเองไปกับ Friend of FILA THAILAND คนใหม่ “วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์”

หลังจากที่ FILA แบรนด์เสื้อผ้าสปอร์ตไลฟ์สไตล์สัญชาติอิตาเลียน ประสบความสำเร็จในการปรับลุคใหม่ที่ให้กลิ่นอายความ พรีเมียมยิ่งกว่าที่เคย ด้วยการดึงเอานักแสดงสาวและแฟชั่นไอคอนแห่งยุคอย่าง ‘ฮันโซฮี’ มานั่งแท่นเป็น Global Brand Ambassador เมื่อต้นปี 2024 ที่ผ่านมา พร้อมออกคอลเลกชันพิเศษ จนเกิดเทรนด์แฟชั่นเป็นที่ถูกใจในกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่อย่างแพร่หลายทำให้ในฝั่งของ FILA Thailand เองก็ไม่พลาดที่จะดึงเอานักแสดงและศิลปินมากฝีมือ อย่างหนุ่ม ‘วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์’ มาร่วมงานในฐานะ Friend of FILA THAILAND คนใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นตัวแทนพาทุกคนสนุกกับการค้นหาตัวตน-แฟชั่นในสไตล์ของตัวเอง ที่ได้ประเดิมไปในแคมเปญ FILA EXPLORE ตอกย้ำดีเอ็นเอของ FILA ที่นำความเท่จากสปอร์ตแวร์ มาผสานกับดีไซน์สุดทันสมัยและการจับคู่โทนสีอันเป็นเอกลักษณ์ของฟีล่า เปิดกว้างให้ได้ลองมิกซ์แอนด์แมตช์แฟชั่นในสไตล์ของตัวเอง ให้พร้อมสวมใส่เพื่อออกไปสนุกกับชีวิตนอกจากนี้ FILA ยังเพิ่มความเอ็กซ์คลูซีฟให้ทุกคนได้มา EXPLORE ไปกับ Friend of FILA อย่างใกล้ชิด ด้วยการจัดกิจกรรม “Fansign and Meet & Greet Event with Friend of FILA THAILAND War Wanarat” ที่แฟน ๆ ของหนุ่มวอร์ จะได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งพิเศษ ในการรู้จักมุมไลฟ์สไตล์และแฟชั่นสุดคูลของ วอร์-วนรัตน์ ที่บอกต่อเฉพาะคนสำคัญเท่านั้น และในงานยังมีกิจกรรมแสดงคำขอบคุณถึงลูกค้าที่ให้การสนับสนุน FILA มาเป็นอย่างดี พร้อมนำสินค้าคอลเลกชันใหม่มาให้ทุกคนร่วมค้นหาสไตล์ที่ใช่ของตัวเอง อีกเพียบโดย "วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์" ที่วันนี้มาในลุคแจ็คแก็ต FILA DNA COLLECTION คู่สีคลาสสิกเฉพาะตัวของ FILA และกางเกงคาร์โก้แนวสตรีทจากคอลเลกชันเดียวกัน ที่หนุ่มวอร์ชื่นชอบเป็นพิเศษและแอบป้ายยาว่าความลับของกางเกงตัวนี้อยู่ตรงที่ตัวขาเป็นซิปสามารถถอดออกเป็นกางเกงขาสั้นได้ ทำให้กางเกง 1 ตัว เอาไปใส่ได้หลายลุค หรือถ้าใครที่ชื่นชอบความหวานเท่ของกระโปรงคาร์โก้ ก็มีดีเทลซิปถอดเป็นกระโปรงสั้นได้เหมือนกัน เรียกได้ว่าคุ้มค่าทั้งฟังก์ชันและถูกใจสายแฟชั่นมิกซ์แอนด์แมตช์แน่นอน“ตอนที่ได้มาเป็น Friend of FILA และได้ลองชุดเสื้อผ้าใน collection Fall-Winter24 จาก FILA เป็นครั้งแรก วอร์รู้สึกว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์ตัวเองมากจริง ๆ เพราะเราเป็นคนที่มี Activities ที่หลากหลาย แล้วก็เป็นคนที่พร้อมจะ Explore เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอด เลยรู้สึกที่สนุกที่จะได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ เพื่อท้าทายตัวเองอยู่เรื่อย ๆ อีกทั้งในตอนที่เราได้ลองค้นลองมิกซ์ลุคใหม่ให้ตัวเองตอนที่ FILA ปล่อย Teaser ให้คนเดาว่า Friend of FILA เป็นใคร ก็มีคนทายถูกเยอะมากว่าเป็นวอร์ แล้วพอเปิดตัวมาแฟนคลับทุกคนก็ให้การตอบรับอย่างดี มีแท็กรูปมาหาบ้าง จนติดเทรนด์ X ทำให้เรารู้สึกดีใจที่ทุกคนชอบ และยิ่งอยากให้เรา Explore ให้แฟน ๆ ได้เห็นเราลุคใหม่ ๆ มากขึ้น” วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์ กล่าวนอกเหนือจากคอลเลกชัน FILA DNA แล้ว หนุ่มวอร์ยังได้แนะนำของรักของหวง ซึ่งเป็นไอเทม Must Have ที่อยากให้แฟน ๆ ได้ลองใช้ อย่าง รองเท้ารุ่น FILA Interun สนีกเกอร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรองเท้าวิ่ง แต่เพิ่มดีไซน์ลวดลายให้ความรู้สึกเท่มากยิ่งขึ้น พร้อมการจับคู่โทนสีที่สามารถแมตช์ได้กับทุกลุค รวมถึงตัวรองเท้ายังมีเทคโนโลยี Energize 2.0 ที่ช่วยซัพพอร์ทเท้าและทำให้รู้สึกสบายขณะสวมใส่ ที่หนุ่มวอร์ต้องพาไปด้วยทุกที่จริง ๆ“ส่วนอีกคอลเลกชันที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาด และอยู่ใน collection Fall-Winter24 เหมือนกัน คือคอลเลกชัน FILA TENNIS CLUB ที่จะเน้นเสื้อผ้าโทนสีสดใส ฉีกจาก Pantone เดิม ๆ ของ FILA เลย แต่ก็สามารถ Adapt ได้กับทุกลุคและทุกกิจกรรม ชิล ๆ ในวันสบาย ๆ ของทุกคน หรือใครที่ชอบในแฟชั่นของเกาหลี ตอนนี้ FILA ก็ได้นำเทรนด์จากเกาหลี เข้ามาเพิ่มภาพลักษณ์ในสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งก็เหมาะกับคนที่ชื่นชอบในเทรนด์ Sport & Lifestyle Fashion เป็นอย่างดี“และปลายปีนี้ FILA จะมีอีกคอลเลกชันใหม่จากการ Collab กับการ์ตูนตัวโปรดของทุกคน ใบ้ให้ว่าผมเองก็ชอบตัวการ์ตูนตัวนี้เพราะเป็นคนชอบเลี้ยงน้องหมา อ่ะ! แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร แต่คิดว่าน่าจะถูกใจทุกคนแน่นอน ที่สำคัญอยากให้รอชมการถ่ายแบบของผมในลุคนี้ได้เลย” วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์ ย้ำกับแฟน ๆมาร่วมค้นสไตล์ของตัวเองและสนุกกับการ EXPLORE ไปกับ FILA และ วอร์-วนรัตน์ Friend of FILA THAILAND ได้ที่ Facebook: www.facebook.com/FILAThailandOfficial หรือ Instagram: www.instagram.com/filathailand