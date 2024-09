“สก๊อต รังนกแท้” ร่วมกับ “AMI by เชฟพลอย” ชวนสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ รังสรรค์รังนกแท้สีเหลืองทองเส้นยาว คุณภาพระดับพรีเมียม สู่ 3 เมนูฟิวชั่น

หลังจากได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากแคมเปญสุดพิเศษที่ผ่านๆ มา ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญด้านรังนกแท้ของไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มรังนกแท้ในประเทศไทย ยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์สินค้าไปอีกระดับ กับแคมเปญล่าสุดโดยร่วมกับท็อป เชฟ ไทยแลนด์ 2023 เจ้าของร้าน AMI Brunch & Bubbles ซอยอารีย์ นำ สก๊อต รังนกแท้ โกลด์ ซีเล็คชั่น รังนกแท้สีเหลืองทองเส้นยาว คุณภาพระดับพรีเมียม มารังสรรค์เป็น 3 เมนูฟิวชั่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แคมเปญ “SCOTCH X AMI Brunch & Bubbles by Chef Ploy” เป็นความตั้งใจที่จะบอกให้ผู้บริโภคทราบว่าสก๊อตมีสินค้าที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่เฉพาะรังนกแบบบรรจุขวดสำหรับดื่มเท่านั้น แต่รังนกของสก๊อตยังนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนู สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการการันตีคุณภาพสินค้า และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สก๊อต รังนกแท้ ในการรวมตัวของเชฟชื่อดังระดับประเทศและเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดของเมืองไทย อย่างรังนกแท้สีเหลืองทองเส้นยาวจากถ้ำธรรมชาติ 100% มารังสรรค์เป็นเมนูที่สวยงามและแปลกใหม่“แคมเปญนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากการทำ คอลแลปส์ แคมเปญร่วมกับร้าน Cross BKK และ Man Tables โดยครั้งนี้สก๊อตได้ร่วมกับเชฟพลอย รังสรรค์ 3 เมนูฟิวชั่น และเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน โดยนำรังนกแท้สีเหลืองทองเส้นยาวจากถ้ำธรรมชาติ 100% ซึ่งสก๊อตเป็นเจ้าเดียวที่สามารถผลิตได้ มาเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อเพิ่มความพิเศษในทุกเมนู เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการรับประทานรังนกที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่แล้ว ยังตอบโจทย์เชฟด้วย เนื่องจากสก๊อตรังนกแท้บรรจุมาในรูปแบบขวด จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีขั้นตอนยุ่งยากในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เรียกว่านอกจากจะสะดวกแล้ว สก๊อตยังการันตีคุณภาพเกิน 100% เปอร์เซ็นต์จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 40 ปี”ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ สก๊อต รังนกแท้ แบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย1. เครื่องดื่มรังนกแท้เต็มรัง (สก๊อต รังนกแท้ รอเยล สุพรีม)ผลิตจากรังนกแท้สีเหลืองทองเต็มรังเกรดพิเศษในรูปแบบบรรจุขวดสะดวกพร้อมรับประทาน โดยใช้รังนกเต็มรังมาผ่านกระบวนการผลิตเทคนิคพิเศษเฉพาะของ สก๊อต เพื่อให้รังนกมีความอ่อนนุ่ม สามารถรับประทานได้ทันทีหรือนำไปปรุงต่อได้ทั้งเมนูคาวและหวาน ตามความต้องการ2. เครื่องดื่มรังนกแท้เส้นยาว (สก๊อต รังนกแท้ โกลด์ ซีเล็คชั่น)ผลิตจากรังนกแท้สีเหลืองทองเส้นยาวคุณภาพดี คัดสรรอย่างพิถีพิถันและผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้รังนกเส้นยาวคุณภาพสูงที่พร้อมรับประทานได้ทันที หรือนำไปปรุงเป็นเมนูตามต้องการได้3. เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปพร้อมดื่มคัดสรรเฉพาะรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จนได้รสสัมผัสที่มีความอ่อนนุ่ม ละมุนลิ้น รสชาติหอม อร่อย กลมกล่อม เหมาะสำหรับดื่มเพื่อการดูแลตัวเองในทุกๆ วัน4. รังนกแท้อบแห้ง คัดสรรเฉพาะรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เกรดพรีเมียม ชิ้นใหญ่ เนื้อหนา เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากสำหรับคนพิเศษด้าน “เชฟพลอย ณัฐณิชา“ กล่าวว่า การที่ AMI Brunch & Bubbles ได้มาร่วมแคมเปญกับสก๊อตรังนกแท้ครั้งนี้รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก เพราะรู้จักสก๊อตว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงมานานมากแล้ว แต่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสนำสก๊อตรังนกแท้มาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โดยรังสรรค์เป็นเมนูใหม่ทั้งเครื่องดื่ม อาหารคาว และขนมหวาน เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสลองรับประทานรังนกกันมากขึ้น ทั้งยังเป็นการท้าทายตัวเองให้กล้านำสก๊อตรังนกแท้มาปรุงเป็นอาหารในรูปแบบที่แตกต่างออกไปด้วย ที่สำคัญวัตถุดิบของสก๊อตรังนกแท้มาจากถ้ำธรรมชาติ 100% ทำให้มั่นใจคุณภาพและความพรีเมียมในทุกจาน“สำหรับเมนูที่รังสรรค์มาร่วมในแคมเปญ “SCOTCH X AMI Brunch & Bubbles by Chef Ploy” ได้แรงบันดาลใจมาจากสีเหลืองทองของสก๊อตรังนกแท้เส้นยาวจากถ้ำธรรมชาติ 100% ที่พลอยเลือกใช้ ซึ่งทั้ง 3 เมนูจะมีสีที่เชื่อมโยงคือ สีเหลือง สีทอง และสีส้ม อยู่ในจานเดียวกัน เริ่มต้นด้วยเมนูแรกเป็นเครื่องดื่มชื่อว่า “The Royal Refreshment” เมนูนี้พลอยนึกถึงความเป็นจีนที่มีอยู่ในรังนก จึงนำเก๊กฮวยเข้ามาผสมผสานกับความสดชื่นของเลมอนและความซ่าของโซดา ความพิเศษอยู่ตรงเวลาที่ยกดื่มอยากให้เจอรังนกด้วย จะได้ทั้งเคี้ยวรังนกนุ่มๆ และได้ทั้งกลิ่นหอมของเก๊กฮวยและเลมอนไปพร้อมๆ กัน จานถัดมาเป็นอาหารคาวเป็นสลัด ชื่อ “Fish Crudo with Kamquat Ponzu” เป็นการจับคู่ระหว่างสก๊อตรังนกแท้กับส้มจี๊ดจะให้ความรู้สึกที่สดชื่นมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวปลาเป็นปลากะพงเนื้อแน่น ผ่านการ dry aged (การบ่มแห้ง) มาแล้ว กินคู่กับซอสพอนสึที่เป็นน้ำส้มจี๊ด ออนท็อปด้วยสก๊อตรังนกแท้ เวลารับประทานอยากให้ตักทุกอย่างในคำเดียวก็จะได้รสชาติของทั้งปลากะพงและเทคเจอร์ที่แตกต่างไปของสก๊อตรังนกแท้ และจานสุดท้ายเป็นขนมหวาน ชื่อว่า “Sparkled Peach Melba” เป็นพีชที่นำไปเผากินคู่กับครัมเบิ้ลและไอศกรีม ออนท็อปด้วยสก๊อตรังนกแท้ และส่วนสำคัญคือเจลลี่ที่จะใช้ทั้งน้ำและเนื้อของสก๊อตรังนกแท้มาทำเป็นตัวเจลลี่ กินคู่กับพีชเมลบา ซึ่งทั้ง 3 เมนูผ่านการทดลองมาเป็นอย่างดี โดยมีสก๊อตรังนกแท้เส้นยาวสีเหลืองทองเกรดพรีเมียมเป็นตัวชูโรงในทุกจานแคมเปญ “SCOTCH X AMI Brunch & Bubbles by Chef Ploy” พร้อมเสิร์ฟความอร่อยเฉพาะเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 เท่านั้น ใครอยากสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ 06-4524-6598 หรือ Line @ami.ari ส่วนท่านที่ต้องการมองหาของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะถึงนี้ “สก๊อต รังนกแท้” เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีความพิเศษสุดๆ เพราะนอกเหนือจากคุณภาพที่มั่นใจได้แล้ว ภาพลักษณ์ของสินค้าก็พรีเมียมเหมาะสำหรับเป็นของขวัญในทุกๆ เทศกาล ทั้งนี้สามารถสั่งซื้อ “สก๊อต รังนกแท้” ผ่านช่องทาง Line OA : @Scotch, Facebook : Scotch Family, Website : www.scotchthailand.co.th หรือที่แฟล็กชิฟสโตร์สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์, ไอคอนสยาม และแฟล็กชิฟสโตร์สาขาสยามพารากอน ที่พร้อมเปิดให้บริการต้นเดือนตุลาคมนี้