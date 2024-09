“โย-ยศวดี” ขนทัพดาราดังแข่งขันกอล์ฟการกุศล เปิดงานแรกนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยน้ำท่วม

อดีตนางแบบสาว-ผู้บริหารไฟแรง บริษัท สวยยุคใหม่ จำกัด หลังห่างหายจากวงการบันเทิงไปเล่นกีฬากอล์ฟจนหลงรักทำเป็นอาชีพ โยประกาศจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งแรกขนทัพดารา-นักร้อง-โปรกอล์ฟชื่อดัง มาร่วมแข่งขันกับผู้ร่วมสมัครเข้างาน รายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม งานดังกล่าวจัดขึ้นใน วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024 ที่ Alpine Golf Club จ.ปทุมธานี“โย-ยศวดี” ได้เผยว่า ตนหันไปเล่นกอล์ฟมา 2 ปี หลังรักกีฬาอาชีพนี้ จนได้โอกาสในการทำงานออกาไนซ์อาคาเดมี่กอล์ฟที่มีชื่อเสียงในประเทศ และมีผู้เข้าเรียนเป็นจำนวนมาก และผันตัวเองมาเป็นผู้จัดทัวร์นาเมนต์ครั้งแรก ยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายในการเตรียมการ เพราะต้องดูแลนักกอล์ฟกว่า 100 ชีวิต แม้จะเหนื่อยมาก แต่ก็อยากทำ เพราะถือเป็นงานใหม่ที่ท้าทาย และอีกเหตุผลหนึ่ง คือตนได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงรายเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นถึงปัญหาความช่วยเหลือหลังน้ำท่วมเยอะมาก จึงตัดสินใจว่างานการกุศลกอล์ฟครั้งแรกที่ทำ ขอช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนเป็นอันดับแรก“งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ที่ช่วยผลักดันให้ฝันของโยเป็นจริง ขอขอบคุณ น้ำดื่มสิงห์,สิงห์ เลมอน โซดา,เซียงเพียงอิ๊ว,เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ และสนามกอล์ฟ Pineapple Valley Golf Culb Hua hin ที่มาเข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ Under par Thailandในครั้งนี้ เป็นกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนใครค่ะ แนว Party hole สนุกสนานไปกับเสียงดนตรีระหว่างการเล่นและชม Mini concert ศิลปิน ส้ม มารี ในช่วงหัวค่ำ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 09.00น. เริ่มแข่งขัน 12.00-17.00น.มอบรางวัลและ After party เวลา 18.00-22.00น.เป็นทัวร์นาเมนต์แรกของโยที่อยากให้ทุกคนได้จดจำงานของเรา งานครั้งนี้ของโยได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆ ดารานักร้องโปรกอล์ฟชื่อดัง ที่ยินดีมาร่วมสนุกสนานในงานการกุศลครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนเค้ก-เขมนิจ, บอล ภราดร, โจอี้ บอย, ทอย ปฐมพงศ์, กระแต ศุภักษร, แท่ง ศักดิ์สิทธิ์, หนุ่ม คงกะพัน, ลูกหมี รัศมี, โปรนิม นิมิตา, โปรออม ศศิกานต์, คุณเมย์ ดุษณี, คุณงาม ภัทรินทร์, คุณแหนม รณเดช ฯลฯซึ่งมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจำนวนจำกัด โดยแบ่งค่าใช้จ่ายในการสมัคร 40,000 บาท/ก๊วน 4 ท่าน และ 10,000 บาท/ ท่าน สมัครได้ที่ https://lin.ee/9dItUe2 หรือ Line:@underparthailand รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม พ.ศ.2024ไฮไลท์สุดพิเศษ สำหรับผู้เข้าสมัครแข่งขัน ทุกท่านมีโอกาสลุ้นรางวัลมากมาย พร้อม Lucky draw สุดพิเศษ 2 รางวัล ได้ไปตีกอล์ฟที่ต่างประเทศ พร้อมตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+กรีนฟีที่สำคัญรายส่วนหนึ่งจากการขาย ticket 1 ใบ มอบเงินบริจาค 500 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กีฬากอล์ฟสำหรับโยนั้นคือการสร้างวินัย มอบประสบการณ์ และมิตรภาพที่ดีมากมายจากกีฬาประเภทนี้ จึงทำให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ของโยในวันนี้ การเป็นผู้จัดแข่งขันกอล์ฟมืออาชีพ และเป้าหมายต่อไปในปีหน้า โยได้ 2 สนามใหญ่เปิดปี Robinswood และ Siam country club Old course มาปิดสนาม เพราะจะมี 4 สนามทั้งหมดในปี 2025 สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลงานสามารถติดตามได้ที่ IG: yoyossavadee ของโยเองค่ะ” โย ยศวดีกล่าวทิ้งท้าย