อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆ สำหรับนางเอกสาวฮอตตลอดกาล "นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพโชว์ความเซ็กซี่เบาๆ ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 44 ปี โดย "นุ่น" ยังได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า "44 but forever young at heart Happy Birthday to me!!!"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ทั้งในและนอกวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และร่วมอวยพรนางเอกสาวกันเป็นจำนวนมาก