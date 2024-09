W2W ร่วมกับ ธอส. อัปไซเคิลยูนิฟอร์มใหม่รักษ์โลกจากขวดพลาสติก มุ่งสู่เป้าหมายธนาคารยั่งยืน

เชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความสวยงาม สร้างความมั่นใจให้กับตนเองได้ ทำให้ในปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอมีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก แต่เพราะคำว่า แฟชั่น เทรนด์ ในแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน หลายคนจึงต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่อยู่บ่อยๆ เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ หรือที่เรียกว่า Fast Fashion ในแต่ละปีจึงมีเสื้อผ้าที่กลายเป็นขยะเดินทางไปสู่หลุมฝังกลบมากกว่า 10 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้ถูกนำไปรีไซเคิลไม่ถึง 10%ปัญหาขยะเสื้อผ้าไม่ได้เกิดขึ้นแค่กลางน้ำหรือปลายน้ำเท่านั้น แต่ในกระบวนการต้นน้ำของการผลิตเสื้อผ้ายังใช้น้ำจำนวนมหาศาล ทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สูงเฉลี่ย 1.7 พันล้านตันต่อปี หรือประมาณ 10% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ทั่วโลก จึงได้เกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยน แปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ ด้วยแนวคิดแฟชั่นหมุนเวียน หรือ Circular Fashion เพื่อให้โลกแฟชั่นได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกใบนี้ด้วยปัจจุบันการขับเคลื่อนความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือลูกค้า ได้ให้ความสนใจและตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนมากขึ้น ทางW2W คือ บริษัทรับออกแบบและผลิตยูนิฟอร์มให้กับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการความโดดเด่น หรูหรา สง่างาม และภาพลักษณ์ที่แตกต่างอย่างมีดีไซน์ เพื่อให้แบรนด์เป็นที่จดจำและมอบประสบการณ์แห่งความสุขให้พนักงาน แนวคิด Happy to Wear, Happy to Work โดยมี เอก ทองประเสริฐ ดีไซเนอร์ W2W ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบยูนิฟอร์มมากกว่า 10 ปีภายในงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อการออกแบบชุดยูนิฟอร์มใหม่ของ ธอส. กับความยั่งยืน โดย “กัญจนิกา ศรีรัตนตรัย” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า จากพันธกิจของ ธอส. “ทำให้คนไทยมีบ้าน” แต่สิ่งที่ทาง ธอส. ได้มองไปไกลกว่านั้นคือ ความยั่งยืน โดยได้มีการตั้งเป้าหมายในแผนระยะยาวด้านความยั่งยืนที่จะก้าวสู่การเป็น Sustainable bank หรือ ธนาคารยั่งยืน ที่ใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ทาง ธอส. มีแนวคิดจะเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์ม จึงได้ร่วมกับทาง“เมื่อได้เห็นชุดยูนิฟอร์มที่ทาง W2W ได้ออกแบบเสร็จแล้วนอกจากเรื่องความสวยงามที่ทันสมัย คุณภาพไม่แตกต่างจากการใช้วัสดุเดิมที่ใช้ทำชุดยูนิฟอร์มที่ผ่านมา เพราะเนื้อผ้าให้ความรู้สึกใส่สบายด้วย ธอส.จึงได้ต่อยอดแนวคิดด้วยการจัดกิจกรรมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมด้านความยั่งยืนโดยจัดกิจกรรมแลกขวดเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานรู้จักการใช้ซ้ำเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลก ให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น และขวดพลาสติกมาจะถูกเก็บรวบรวมและนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและผลิตเป็นเส้นใยพลาสติกรีไซเคิลในอนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวแนวคิดการออกแบบยูนิฟอร์มของ ธอส. “เอก ทองประเสริฐ” ดีไซน์เนอร์ W2W ได้บอกถึงการชูแนวคิด Digital Hospitality เพราะในยุคปัจจุบัน ธอส. ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ ผสานความรู้สึกของการต้อนรับที่เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ของคนที่อยากมีบ้าน จึงได้ตีโจทย์จากแนวคิด ให้คำว่า Digital คือการใช้โลโก้ของ ธอส. มาสร้างเป็นลายพิมพ์ เมื่อมองแล้วให้ความรู้สึกก้าวล้ำทันสมัย ส่วนคำว่า Hospitality การดีไซน์ชุดที่ทำให้พนักงานทุกคนใส่ได้อย่างมั่นใจและสวยงาม ยังเข้าถึงความรู้สึกของผู้มารับบริการ ที่มองมายังพนักงานผู้ส่วมใส่แล้วรู้สึกสบายใจ ไม่ห่างเหิน และเป็นมิตรกับผู้มารับบริการเอก ทองประเสริฐ กล่าวอีกว่า แนวคิดการออกแบบชุดยังตระหนักถึงความยั่งยืน โดยนำวัสดุเส้นใยจากขวดพลาสติกมาใช้เป็นวัสดุหลัก เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจำนวนมาก โดยชุดสูท เป็นยูนิฟอร์มที่ใช้เส้นใยพลาสติกรีไซเคิล 100% ส่วนชุดอื่นๆ ก็มีการใช้เส้นใยพลาสติกรีไซเคิล แต่จะผสมกับวัสดุที่เป็น Easy Care เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้ทำความสะอาดง่าย ไม่ต้องใช้เวลารีดนาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วยด้าน “ดร.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน” ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืนและการออกแบบแฟชั่นหมุนเวียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ฉายภาพการออกแบบแฟชั่นหมุนเวียนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ว่า การออกแบบหมุนเวียน เชื่อมโยงกับทุกการออกแบบไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้า อย่าง เสื้อผ้า ถือว่าอยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความยั่งยืน เพราะเสื้อผ้า เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะกลายเป็นขยะนำไปหลุมฝังกลบ บางส่วนไหลลงสู่ทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ำและสัตว์ทะเลกินเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นอาหาร สุดท้ายส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในการทำประมงและรับประทานอาหารทะเล เป็นสิ่งที่วนเวียนจากการกระทำเล็กๆน้อยๆ ของมนุษย์ ที่ส่งกระทบต่อโลกใบนี้ได้ดร.จิราพรรณ กล่าวต่อว่า ชุดยูนิฟอร์มของ ธอส. เป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เพราะมีกระบวนการคิดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล มีอายุการใช้งานนาน และมีดีไซน์ที่สวยงาม พนักงานก็จะเกิดความอยากสวมใส่ไม่ต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มบ่อยๆ และการจัดการชุดยูนิฟอร์มที่ธนาคารสามารถเรียกกลับคืนได้ง่าย เพราะพนักงานทุกคนมีชุดที่เหมือนกัน ใช้วัสดุชนิดเดียวกัน ทำให้สามารถคัดแยกชิ้นส่วนแต่ละชนิด เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำลายทิ้งอย่างถูกวิธี ต่างจากเสื้อผ้าแฟชั่นทั่วไปที่การเรียกกลับคืนได้ค่อนข้างยาก ใช้วัสดุที่แตกต่างกัน อีกทั้งการนำเสื้อผ้าไปรีไซเคิลเป็นเสื้อผ้าอีกครั้งนั้นอาจจะยังไม่มีนวัตกรรมมารองรับ ต่างจากขวดพลาสติกที่นำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยได้อย่างมีคุณภาพ ธอส. ในฐานะองค์กรขนาดใหญ่จะสามารถสร้างต้นแบบทำ Economies of Scale เพื่อไม่ให้ปลายทางของขยะเสื้อผ้าไปสู่แค่หลุมฝังกลบ แต่ยังสามารถนำไปอัพไซเคิลเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานทดแทนได้"วิภาพร สัตยาอภิธาน" กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Wear to Work (W2W) ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในการออกแบบและผลิตยูนิฟอร์มในครั้งนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร พนักงานมีความมั่นใจและความสุขในการแต่งกาย และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาสิ่งล้อม ที่ผ่านมาทาง W2W ได้มีการออกแบบยูนิฟอร์มให้กับองค์กรต่างๆ เช่น บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) โรงแรมโฟร์ซีซัน กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิต ดีทู สามย่าน เป็นต้น W2W ใส่ใจในการตัดเย็บและทุกขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมเดินหน้าสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้วงการยูนิฟอร์มของเมืองไทย