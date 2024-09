“ครูพิช” จับมือ “บูม วรากร” เปิดมินิคอนเสิร์ต Thai Fest by The Beach at Santa Monica สานฝันเด็กไทยสู่เวทีโลก

สถาบันสอนดนตรีพิชาศิลป์ ภายใต้การบริหารงานของ คผู้ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ในรายการณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเวทีนี้เปรียบเสมือนการแข่งขันโอลิมปิกในด้าน Performing Arts นั่นเอง โดยก่อนการแข่งขันในทุกๆปีครูพิชได้มีโอกาสนำทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าพบท่านกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อขอรับขวัญและกำลังใจ ให้กับตัวแทนประเทศไทย และในปีนี้ เป็นโอกาสที่ดี ที่ทางโรงเรียนพิชาศิลป์ และโครงการ World Championships of Performing Arts Thailand ภายใต้การบริหารงานของครูพิช ได้รับโอกาสจากทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแองเจลิส เข้าร่วมแสดงผลงานการขับร้องทั้งบทเพลงไทยและสากล ในงาน Thai Fest by The Beach at Santa Monicaเชิญชวนมาร่วมกันสนับสนุนคนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์เพลงเก่ามารับความสุขกับเสียงเพลงเต็มๆใน Mini Concert ของ ครูพิช พัทธ์นิธาน จากรายการ The Golden Song Season 2 กับ บูม วรากร จากรายการ The Golden song Season 5 ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2024 เดือนนี้ ที่ร้าน Cate’s Corner 8400 Alondra Blvd. Paramount CA 90723 ตั้งแต่ 2 PM. - 9 PM. ติดต่อซื้อบัตรสำรองที่นั่งผ่านทาง Zelle หรือจองที่ร้าน Cate’s Corner โดยตรง