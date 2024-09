ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่จากศิลปิน 7 ดีว่า บนเวที HER CONCERT 2024 จัดเต็มเพลงฮิตที่คิดถึง สนุกและซึ้งเกินพิกัด

สุดตราตรึงใจกับคอนเสิร์ตที่รวบรวม 7 ตัวแม่ดีว่าไว้บนเวทีเดียวกันในโดยและเพื่อรวมเฉลิมฉลองให้กับ 110 ผู้ได้รับรางวัลเต็มอิ่มด้วยบทเพลงในความทรงจำผ่านการถ่ายทอดด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้ได้สัมผัสความรู้สึกใหม่ โดยจัดขึ้นจำนวน 2 รอบ ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเสียงที่ทรงพลังของ 7 ศิลปินดีว่า ในเพลง “Run The World” ที่ทำเอาไฟลุกกันตั้งแต่เริ่มคอนเสิร์ต ต่อด้วยบทเพลงฮิตของศิลปินแต่ละท่าน ที่ร้องตามกันได้ดังสนั่น กับความรักที่พร้อมจะอยู่ในสถานะการรอในเพลง น้ำเต็มแก้ว จาก “ดา เอ็นโดรฟิน” ตามด้วยความรักที่ยอมแลกเพื่อการกลับมารักตัวเองอย่างเพลง ฉันรู้ จาก “โบ สุนิตา” และความเสียใจที่สุดจะทรมานในเพลง “มหันตภัย” ผ่านเสียงร้องสะกดใจจาก “แก้ม วิชญาณี” บาดใจกันต่อด้วยเพลง ยื้อ จาก “เบน ชลาทิศ” รวมถึงเพลงของความรักที่ใช้การรอในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้รักมีความหมายกับเพลง พรุ่งนี้..ไม่สาย จาก “ทาทา ยัง” และ ความรักที่มีชั้นเชิงอย่างเพลง ไม่ยากหรอก จาก “ติ๊นา คริสติน่า”ซึ้งกับบทเพลงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจาก “โบ สุนิตา” ที่ทำเอาคนฟังแทบขาดใจ ในเพลง รักแท้หรือแค่เหงา, รักครั้งสุดท้าย, เจ้าหญิงในนิยาย และเปลี่ยนโหมดมาในเพลง พรุ่งนี้จะไปกับเธอ รวมถึงความพิเศษในคอนเสิร์ตนี้ยังได้พาย้อนกลับไปช่วงก่อนที่ก้าวมาเป็นนักร้องมืออาชีพ ที่มีตำนานเป็นนักร้องล้านตลับตั้งแต่อัลบั้มแรกของตัวเอง ซึ่งโบเคยเป็นนักร้องคอรัสให้กับเพื่อนศิลปินมาก่อนทั้งเพลง รอ ของมาช่า วัฒนพานิช, ขอโทษที่กวนใจเธอ ของ นัท มีเรีย และนอกสายตา ของ แคทรียา อิงลิชตรึงใจไปกับเสียงของ “ดา เอ็นโดรฟิน” ที่หยิบเพลงดังอย่าง ภาพลวงตา, อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง, เธอมีฉัน ฉันมีใคร และเธอได้ยินไหม มาให้ได้ร้องตาม รวมถึงเพลงที่ถูกถ่ายทอดในมุมมองของการเป็นแม่อย่าง ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ ที่ซึ้งกินใจและส่งไม้ต่อให้ “ทาทา ยัง” ที่ถ่ายทอดในเพลง ไม่รักตัวเอง และขอได้ไหม งานนี้ลูกชายตัวน้อยอย่าง “น้องเรย์” มาตามให้กำลังใจแม่ทาทาแบบติดชิดขอบเวทีโดย Her Concert เวทีที่แสดงพลังของผู้หญิง ที่มี 3 ศิลปินในบทบาทคุณแม่ ได้มาร่วมประสานเสียงร้องเพลง ทั้ง “ โบ สุนิตา และดา เอ็นโดรฟิน” ในเพลง สองใจ และอยากให้เธออยู่ตรงนี้ รวมถึง “ทาทา ยัง” ในเพลงดังอย่าง อยากเก็บเธอไว้ทั้ง 2 คนที่ทำเอาแฟนทั่วท้องฮอลล์อึ้งกับโชว์ จนเสียงปรบมือดังก้องให้กับ “แอม เสาวลักษณ์” ในเพลง Livin' La Vida Loca และปรับโหมดไปสู่เพลงในความทรงจำ ทั้งทางเดินแห่งรัก ครึ่งหนึ่งของชีวิต และ รักคือฝันไป ที่ทำเอาแฟนเพลงลุกขึ้นมาเต้นตามไปด้วยกันแบบสนุกสุด ๆถึงจะเป็นน้องเล็กสุดของเวที แต่ “แก้ม วิชญาณี” ก็ใช้พลังเสียงพ่นไฟและทุ่มสุดตัว ทั้งพาร์ทแดนซ์ ในเพลง Flame และ I’m The Best รวมถึงเพลงช้าที่กินใจทั้งเพลง ก่อน และความเชิ่ดแบบไม่ต้องแคร์ใคร ในเพลง ไม่มีเธอไม่ตาย นอกจากนี้ยังทำเอาเวทีไฟลุกขึ้นไปอีกด้วยการ Battle กันกับ “เบน ชลาทิศ” ในเพลง One Night Onlyก่อนจะส่งไม้ต่อให้ “เบน ชลาทิศ” ได้เฉิดฉาย และภูมิใจในความเป็น Her Concert ตัวแทน 1 เดียวของ LGBTQ+ บทเวทีนี้ กับเพลงที่ชมแล้วต้องอึ้งทั้ง Born This Way และ Wanna be รวมถึงเพลงที่ฟังแล้วแทบขาดใจด้วยเสียงที่บาดลึกอย่าง โอ๊ย โอ๊ยส่วน “ควีนติ๊นา คริสติน่า” ตัวแม่ไม่เคยทำให้ผิดหวัง จัดเมดเล่ย์เพลงดังให้ได้แดนซ์กันแบบ Non Stop ทั้ง ประวัติศาสตร์, พลิกล็อค, ขอคืน, เสียใจเสียฟอร์ม, ทำไม่ลง, สวรรค์อยู่ที่ใจ, ไปด้วยกันนะ และ เลิกเหอะเต็มอิ่มกับบทเพลงจาก 7 ศิลปินดีว่าคุณภาพของเมืองไทยแล้ว แฟนคลับยังได้กรี๊ดสุดเสียงกับแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่าง “จิมมี่ จิตรพล - ซี ทวินันท์” ที่มาร้องเพลงร่วมกับ “เบน ชลาทิศ และแก้ม วิชญาณี” ในเพลง หยุด ทำเอาแฟน ๆ หัวใจแทบหยุดตามไปด้วย รวมถึงพาร์ทคู่ร่วมกันในเพลงสุดซึ้ง กะทันหันที่ทำเอาตราตรึงใจโดยการโชว์ร่วมกับวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Winds) ที่ทำให้โชว์กลมกล่อมและเต็มไปด้วยบทเพลงที่มีความหมาย ทั้ง เพลงฉันรักเธอ จาก “ทาทา ยัง” สิ่งสำคัญ ซึ่ง “ดา เอ็นโดรฟิน และ เบน ชลาทิศ” ได้ร้องร่วมกันเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี รวมถึงซึ้งไปกับเสียงร้องจาก “โบ สุนิตา และ แก้ม วิชาญาณี” ในเพลง ขอเป็นคนของเธอ นอกจากนี้ เพลง ความทรงจำ ผ่านการประสานเสียง “ติ๊นา คริสติน่า และแอม เสาวลักษณ์” เป็นเวอร์ชันที่สะกดใจที่สุด แถมยังขนลุกไปกับเพลง “นาทีที่ยิ่งใหญ่” จาก 7 ศิลปินคุณภาพที่ทำให้เป็นเพลงที่มีความหมายบนเวที Her Concertช่วงท้ายของคอนเสิร์ตเรียกว่ามันส์กันแบบปล่อยจอยสุด ๆ จนแฟนเพลงนั่งไม่ติดเก้าอี้ ลุกขึ้นมา ควักหัวใจ ไปกับ “เบน ชลาทิศ” และเพลง Music Lover ที่มีเสน่ห์จาก “ดา เอ็นโดรฟิน” ทวีคูณความสนุกไปอีกกับเพลง ไม่อยากรัก (คนที่ไม่อยากรักเรา) ของ “โบ สุนิตา” ฟาก “แอม เสาวลักษณ์” ก็ร้องได้สุดมันส์ในเพลง กุ้มใจ และแดนซ์สะบัดไปกับ ยามแล่ม เวอร์ชันเสียงร้องดีว่า จาก “แก้ม วิชญาณี” ส่วนแฟน ๆ ก็เต้นได้เป๊ะกับท่าประจำของเพลง โอ๊ะ โอ๊ย ของ “ทาทา ยัง” และคึกคักที่สุดกับเพลง พูดอีกที จาก “ติ๊นา คริสติน่า”ก่อนจะปิดท้ายความสุข ความสนุกของ Her Concert ในเพลง “ความรักทั้ง 7” ที่เป็นความรู้สึกแทนใจจาก 7 ศิลปินดีว่า โดยตลอดทั้งคอนเสิร์ตได้เห็นถึงการเล่าเรื่องราวชีวิตของ 7 ดีว่า ผ่านบทเพลง โดยเบื้องหน้าที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิง แต่เบื้องหลังชีวิตกว่าจะมายืนได้อย่างภาคภูมิใจ ต้องผ่านกับหลายเรื่องราวที่ต้องต่อสู้ เพื่อก้าวข้ามสิ่งต่าง ๆ มาให้ได้ สู่ทุกวันนี้ที่มีความสุขและเป็นกระจกสะท้อนชีวิตของมนุษย์โดยรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมอบให้กองทุนคริสติน่า เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ผ่านโครงการต่าง ๆ ของ UNFPA ต่อไป