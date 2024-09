BOOK CARAVAN By SE-ED ณ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2567

(ตรงข้ามไอคอนสยาม) ร่วมกับ SE-ED เอาใจนักอ่านจัดงานในคอนเซ็ปต์ “You Are What You Read อ่านแบบไหนที่ใช่คุณ” ขนทัพหนังสือดีหลากแนวจากหลายสำนักพิมพ์มาให้เลือกอ่านอย่างจุใจ รวมถึงสินค้าของเล่นและสื่อการเรียนรู้เสริมทักษะ พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 70% และกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิวันอังคารที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 15.00-17.00 น. พบกับกิจกรรมต่อจิ๊กซอว์ กับสำนักพิมพ์เพอรังอิวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาเพลิดเพลินกับอลิซเล่าเรื่องโดยทีมคอสเพลย์ของสำนักพิมพ์บุ๊คไทม์วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567 เวลา 11.00-13.00 น. สนุกไปกับก๊วนเพื่อนแสนซนแห่งถนนเซซามี่สตรีท(Sesame Street) โดยสำนักพิมพ์ SE-ED และในเวลา 13.00-16.00 น. น. พบปะกับ “กุ๋งกิ๋ง” คาแรกเตอร์ขวัญใจเด็ก ๆ จาก Plan For Kids กับกิจกรรมเล่านิทานและงานประดิษฐ์และไฮไลต์ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. น. Meet & Read กับ ฟลุ๊ค อัครภพ เจ้าของนามปากกา Rhythm ผู้เขียนหนังสือ “H.O.P.E. ความหวังครั้งที่อนันต์” และอีกหลายเรื่องดัง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระบายสี ทำเข็มกลัด กับมาสคอต Little Duck จาก IDCงานนี้นอกจากส่วนลดแบบจัดเต็ม ยังมีโปรโมชั่นพิเศษจัดหนัก เมื่อซื้อหนังสือ 1-3 เล่ม รับส่วนลด 15% และเมื่อซื้อ 4 เล่ม รับส่วนลด 20% อีกทั้งเมื่อซื้อครบ 100 บาท ยังได้รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าราคาพิเศษมากมาย พิเศษสุด! เมื่อซื้อครบ 300 บาท รับสิทธิ์สมัครสมาชิก SE-ED Virtual Card ฟรี! ที่งาน BOOK CARAVAN By SE-ED ตั้งแต่วันนี้ - 29 กันยายน 2567 ณ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม)