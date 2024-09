"คลอเดีย คิม" สาวเกาหลีแห่ง Avengers ชีวิตรักพัง! คบแค่ 4 เดือนตัดสินใจแต่งงาน สุดท้ายเตียงหักใน 5 ปี

ตามรายงานจาก StarNews คิม และ ชา ตัดสินใจเรื่องนี้ร่วมกันในการหย่าร้างเมื่อไม่นานมานี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการหย่าร้างยังคงเป็นเรื่องส่วนตัว ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องการจัดการสิทธิการดูแลบุตรสาวของพวกเขา ซึ่งเกิดในเดือนกันยายนหลังจากการแต่งงานในปีถัดมาพิธีแต่งงานของคิมและชาเกิดขึ้นที่โรงแรมชิลลาในกรุงโซล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2019 ซึ่งตอนนั้นคบกันได้เพียงสี่เดือนเท่านั้นคิม ซูฮยอน เริ่มได้รับความสนใจในฐานะนางแบบ โดยคว้ารางวัลชนะเลิศในเวที Korea-China Supermodel Contest ในปี 2005 และเริ่มต้นการแสดงในปีถัดมา เปิดตัวในละครเรื่อง Queen of the Game ของ SBS จากนั้นเธอได้สร้างผลงานมากมาย รวมถึงซีรีส์ที่ได้รับความนิยม เช่น Fugitive Plan B (2010), Romance Town (2011), Brain (2011), Monster (2016) และ Chimera (2021)ในปี 2015 คิมซูฮยอนได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด โดยได้รับบทในภาพยนตร์ของมาร์เวลเรื่อง Avengers: Age of Ultron ทักษะการแสดงและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเธอทำให้เธอมีบทบาทในภาพยนตร์ระดับนานาชาติ เช่น The Dark Tower (2017), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) และซีรีส์ของ Netflix เรื่อง Marco Polo (2014–2016)ผลงานล่าสุดของคิม ซูฮยอน เรื่อง Ordinary Family มีกำหนดออกฉายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นภาพยนตร์เกาหลีเรื่องแรกของเธอด้วย