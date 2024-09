คอนเฟิร์ม BLACKPINK คัมแบ็ค 2025! เตรียมทัวร์คอมเสิร์ตรอบโลก

เมื่อวันที่ 24 กันยายน YG Entertainment เปิดเผยว่าคลิปการแสดงเต้นเพลง “How You Like That” ของ BLACKPINK มียอดเข้าชมบน YouTube เกิน 1.7 พันล้านครั้งในเวลาประมาณตี 2 ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากเปิดตัวเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2020 เป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน นับเป็นสถิติสูงสุดและเป็นครั้งแรกสำหรับคลิปการแสดงเต้นของวง K-pop ที่มียอดวิวสูงขนาดนี้YG Entertainment ยังกล่าวเสริมว่า “BLACKPINK วางแผนจะกลับมาพบกับแฟนๆ ด้วยการคัมแบ็กเต็มวงในปี 2025 พร้อมกับทัวร์รอบโลก”ปัจจุบัน BLACKPINK มีคลิปที่มียอดวิวเกิน 1.7 ล้านครั้งถึง 4 คลิปแล้ว คือ “Ddu-Du Ddu-Du” (2.2 พันล้านครั้ง), “Kill This Love” (2 พันล้านครั้ง) และ “Boombayah” (1.7 พันล้านครั้ง)โดย Blackpink มีคลิปบน YouTube ถึง 47 วิดีโอที่มียอดชมเกิน 100 ล้านครั้ง และช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของพวกเธอมีผู้ติดตามมากกว่า 94.8 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดในโลกในหมู่ศิลปินรวมยอดวิวของคลิปต่าง ๆ ทั้งหมดสูงถึง 36,700 ล้านวิว